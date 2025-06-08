Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам

Пройти по заповедным локациям, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Если вы любите гулять на природе, не пренебрегая комфортом, то вам — с нами! Каждый день мы будем совершать радиальные походы по красивым и живописным местам, а жить — в
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уютной гостинице. За неделю вы исследуете 3 ущелья, побываете у нескольких водопадов, насладитесь пикниками у озёр.

Прокатитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладитесь панорамой Главного Кавказского хребта. Вас ждут потрясающие пейзажи и единение с природой.

Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Прогулки по Домбаю: треккинги налегке к ущельям, горам и озёрам
Ближайшие даты:
8
июн15
июн29
июн6
июл13
июл20
июл27
июл
Время начала: 08:00, 12:30

Описание тура

Организационные детали

Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска. Срок оформления — до 45 дней.

Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод может быть увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.

В конце тур группа возвращаются в Мин. Воды около 14:00.

Проживание. 2-местное размещение в отеле. Если вы путешествуете в одиночку, необходимо доплатить за 1-местное проживание или по взаимному согласию объединиться с другим участником/участницей (по половому признаку).

*Фото гостиницы представлены организатором для примера

Питание. В стоимость тура включены завтраки, в горах возможны обеденные перекусы и чай. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. По маршруту будем передвигаться на комфортабельных микроавтобусах. В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожниках УАЗ или другом подходящем транспорте. Не забудьте средства от укачивания, так как маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Уровень сложности. Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости (от 2 до 14 км). Треккинги занимают почти весь день (несколько часов ходу в одну сторону), максимальный набор высоты — 3000 м.

Программа тура по дням

1 день

Тебердинский заповедник

Встречаемся в Минеральных Водах и направляемся в Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся, чтобы погулять по Тебердинскому заповеднику. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: тур, серна, лесная кошка. Мы полюбуемся древним озером, возраст которого около 10 тысяч лет. Поужинаем в кафе и пройдёмся по подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз.

Вечером прибудем в Домбай, разместимся в отеле и отдохнём после насыщенного дня.

Расстояние: на автомобиле — 220 км, пешком — 2 км.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
2 день

Гора Мусса-Ачитара

После завтрака по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Погуляем, подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, укрытых снегом. Увидим необычную гостиницу в виде летающей тарелки, рассмотрим сувениры, которые местные жители предлагают купить гостям. Желающие смогут приобрести травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек. Пообедаем, наслаждаясь красивыми пейзажами, а после спуска поужинаем в кафе.

Расстояние: пешком — 3 км.

Гора Мусса-АчитараГора Мусса-АчитараГора Мусса-АчитараГора Мусса-Ачитара
3 день

Алибекский водопад

После завтрака доедем до альплагеря, откуда начнём поход к Алибекскому ущелью. Тропинка поведёт нас по густому лесу и ароматным лугам. В ясную погоду с видовых точек можно полюбоваться заснеженными вершинами и ледниками.

У Алибекского водопада, одного из самых мощных на Домбае, будет время вдоволь насладиться пейзажами, слушая шум воды. Устроим привал, перекусим и повернём обратно. При желании вернёмся в посёлок пешком через хвойный лес (примерно 5 км).

После треккинга, если будут силы и желание, побываем на озере Кара-Кёль. Вы сможете искупаться, покататься на катамаранах, квадроциклах или лошадях (оплачивается дополнительно).

Вечером отдохнём в отеле и поужинаем.

Расстояние: на автомобиле — 10 км, пешком — 4 км.

Алибекский водопадАлибекский водопадАлибекский водопадАлибекский водопад
4 день

Ущелье Аманауз и водопады

Сегодня совершим треккинг по ущелью Аманауз, название которого переводится как «злая пасть». Будем идти среди отвесных скал, каньонов и водопадов высотой до 70 метров. Полюбуемся вершинами Белалакаи, Аманауза, Зуба Суфруджу, дойдём до каньона Чёртова мельница. Посмотрим, как полноводная река с грохотом протискивается сквозь расщелину. Из-за этого шума ущелье и получило такое название: в древности люди считали, что рёв издаёт злой дух, живущий здесь. У водопадов устроим привал, а к вечеру вернёмся в гостиницу.

Расстояние: пешком — 8 км.

Ущелье Аманауз и водопадыУщелье Аманауз и водопадыУщелье Аманауз и водопадыУщелье Аманауз и водопады
5 день

Чучхурские водопады в Птышское ущелье

В этот день исследуем Птышское ущелье. Полюбуемся отвесными скалами и живописной долиной, в зависимости от сезона полакомимся ягодами: в августе — малиной, а в сентябре и октябре — черникой. Затем отдохнём у водопадов, перекусим и пойдём назад. Вечером вернёмся в отель.

Расстояние: на автомобиле — 14 км, пешком — 7 км.

Чучхурские водопады в Птышское ущельеЧучхурские водопады в Птышское ущельеЧучхурские водопады в Птышское ущельеЧучхурские водопады в Птышское ущелье
6 день

Треккинг к Бадукским озёрам

Позавтракав, отправляемся к Бадукским озёрам. Проедем по подвесному мосту через Теберду, затем — через хвойный лес. Вода в озёрах, которым около 200 лет, чистая и всегда немного прохладная, но не боящиеся холода смогут искупаться. Посидим на берегу и полюбуемся видами. Водоёмы меняют цвет в зависимости от освещения и волшебно блестят в окаймлении сосновых и берёзовых берегов. Поищем ягоды, устроим привал на берегу и вернёмся назад.

Расстояние: на автомобиле — 13 км, пешком — 9 км.

Треккинг к Бадукским озёрамТреккинг к Бадукским озёрамТреккинг к Бадукским озёрамТреккинг к Бадукским озёрам
7 день

Отъезд

После завтрака освободим номера и вернёмся в Минеральные Воды.

Расстояние: на автомобиле — 220 км.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение инструктором
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы в заповедниках
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Обеды и ужины - от 500 ₽ за трапезу
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 000 ₽
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость тура с заездами 08.06 и 15.06 - 57 800 ₽
  • 7.09, 14.09, 21.09, 28.09, 5.10 - 57 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, в 12:00 - ж/д вокзал, 12:30 - аэропорт
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, около 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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