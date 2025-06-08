Описание тура
Организационные детали
Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска. Срок оформления — до 45 дней.
Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод может быть увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.
В конце тур группа возвращаются в Мин. Воды около 14:00.
Проживание. 2-местное размещение в отеле. Если вы путешествуете в одиночку, необходимо доплатить за 1-местное проживание или по взаимному согласию объединиться с другим участником/участницей (по половому признаку).
*Фото гостиницы представлены организатором для примера
Питание. В стоимость тура включены завтраки, в горах возможны обеденные перекусы и чай. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. По маршруту будем передвигаться на комфортабельных микроавтобусах. В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожниках УАЗ или другом подходящем транспорте. Не забудьте средства от укачивания, так как маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Уровень сложности. Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости (от 2 до 14 км). Треккинги занимают почти весь день (несколько часов ходу в одну сторону), максимальный набор высоты — 3000 м.
Программа тура по дням
Тебердинский заповедник
Встречаемся в Минеральных Водах и направляемся в Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся, чтобы погулять по Тебердинскому заповеднику. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: тур, серна, лесная кошка. Мы полюбуемся древним озером, возраст которого около 10 тысяч лет. Поужинаем в кафе и пройдёмся по подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз.
Вечером прибудем в Домбай, разместимся в отеле и отдохнём после насыщенного дня.
Расстояние: на автомобиле — 220 км, пешком — 2 км.
Гора Мусса-Ачитара
После завтрака по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Погуляем, подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, укрытых снегом. Увидим необычную гостиницу в виде летающей тарелки, рассмотрим сувениры, которые местные жители предлагают купить гостям. Желающие смогут приобрести травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек. Пообедаем, наслаждаясь красивыми пейзажами, а после спуска поужинаем в кафе.
Расстояние: пешком — 3 км.
Алибекский водопад
После завтрака доедем до альплагеря, откуда начнём поход к Алибекскому ущелью. Тропинка поведёт нас по густому лесу и ароматным лугам. В ясную погоду с видовых точек можно полюбоваться заснеженными вершинами и ледниками.
У Алибекского водопада, одного из самых мощных на Домбае, будет время вдоволь насладиться пейзажами, слушая шум воды. Устроим привал, перекусим и повернём обратно. При желании вернёмся в посёлок пешком через хвойный лес (примерно 5 км).
После треккинга, если будут силы и желание, побываем на озере Кара-Кёль. Вы сможете искупаться, покататься на катамаранах, квадроциклах или лошадях (оплачивается дополнительно).
Вечером отдохнём в отеле и поужинаем.
Расстояние: на автомобиле — 10 км, пешком — 4 км.
Ущелье Аманауз и водопады
Сегодня совершим треккинг по ущелью Аманауз, название которого переводится как «злая пасть». Будем идти среди отвесных скал, каньонов и водопадов высотой до 70 метров. Полюбуемся вершинами Белалакаи, Аманауза, Зуба Суфруджу, дойдём до каньона Чёртова мельница. Посмотрим, как полноводная река с грохотом протискивается сквозь расщелину. Из-за этого шума ущелье и получило такое название: в древности люди считали, что рёв издаёт злой дух, живущий здесь. У водопадов устроим привал, а к вечеру вернёмся в гостиницу.
Расстояние: пешком — 8 км.
Чучхурские водопады в Птышское ущелье
В этот день исследуем Птышское ущелье. Полюбуемся отвесными скалами и живописной долиной, в зависимости от сезона полакомимся ягодами: в августе — малиной, а в сентябре и октябре — черникой. Затем отдохнём у водопадов, перекусим и пойдём назад. Вечером вернёмся в отель.
Расстояние: на автомобиле — 14 км, пешком — 7 км.
Треккинг к Бадукским озёрам
Позавтракав, отправляемся к Бадукским озёрам. Проедем по подвесному мосту через Теберду, затем — через хвойный лес. Вода в озёрах, которым около 200 лет, чистая и всегда немного прохладная, но не боящиеся холода смогут искупаться. Посидим на берегу и полюбуемся видами. Водоёмы меняют цвет в зависимости от освещения и волшебно блестят в окаймлении сосновых и берёзовых берегов. Поищем ягоды, устроим привал на берегу и вернёмся назад.
Расстояние: на автомобиле — 13 км, пешком — 9 км.
Отъезд
После завтрака освободим номера и вернёмся в Минеральные Воды.
Расстояние: на автомобиле — 220 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение инструктором
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Рекреационные сборы в заповедниках
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно
- Обеды и ужины - от 500 ₽ за трапезу
- Доплата за 1-местное размещение - 14 000 ₽
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость тура с заездами 08.06 и 15.06 - 57 800 ₽
- 7.09, 14.09, 21.09, 28.09, 5.10 - 57 400 ₽