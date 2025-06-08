Если вы любите гулять на природе, не пренебрегая комфортом, то вам — с нами! Каждый день мы будем совершать радиальные походы по красивым и живописным местам, а жить — в

уютной гостинице. За неделю вы исследуете 3 ущелья, побываете у нескольких водопадов, насладитесь пикниками у озёр. Прокатитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладитесь панорамой Главного Кавказского хребта. Вас ждут потрясающие пейзажи и единение с природой.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска. Срок оформления — до 45 дней.

Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод может быть увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.

В конце тур группа возвращаются в Мин. Воды около 14:00.