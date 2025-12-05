Мои заказы

Туры Минеральных Вод об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Минеральных Водах, цены от 49 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От казаков до горцев: Пятигорск и Кисловодск, Архыз, Приэльбрусье и Кабардино-Балкария
На машине
5 дней
От казаков до горцев: Пятигорск и Кисловодск, Архыз, Приэльбрусье и Кабардино-Балкария
Погостить в казачьем подворье, расслабиться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Минеральных Вод и ж/д вокзал Пятигорска, ...
19 фев в 13:00
26 фев в 13:00
54 250 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
На машине
4 дня
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
11 дек в 12:00
18 дек в 12:00
72 600 ₽ за человека
Природа, история и культура Карачаево-Черкесии: Домбай, Архыз и Черкесск
На машине
5 дней
Природа, история и культура Карачаево-Черкесии: Домбай, Архыз и Черкесск
Погулять по Тебердинскому заповеднику, побывать в обсерватории и приготовить национальные блюда
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Нев...
16 дек в 10:00
49 800 ₽ за человека

