Каждый день с утра и до вечера будем обкатывать снежные склоны, делать
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шапка, перчатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.
Программа тура по дням
Встреча и дорога в Терскол
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод в 16:00, а в 16:40 заберём путешественников у ж/д вокзала. На автобусе отправимся в отель. По дороге остановимся в кафе, перекусим и познакомимся.
К 21:00 прибудем в Терскол и заселимся в гостиницу, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.
Катание по склонам «Эльбруса»
Те, кому нужен прокат, могут подобрать инвентарь для катания на цокольном этаже гостиницы или в прокате у подъёмников. После завтрака — трансфер к склонам (10 минут). На горнолыжном курорте «Эльбрус» открыто 12,21 километров трасс. Подходящие спуски найдутся для любого уровня катания: «зелёные» для новичков и впервые встающих на борд или лыжи, «синяя» — для среднячков. «Красная» и «чёрная» — для уверенных катальщиков и профессионалов. Есть и трассы для фрирайда для экстремалов. А ещё — множество кафе.
В 16:00 — возвращение в отель. Ужинать пойдём в ресторан в 19:00. Можем продолжить программу и отправиться в бар, либо разойтись по номерам.
Катание и баня
Плотно позавтракаем в 8:30 и вернёмся на горнолыжные трассы. Весь день в вашем распоряжении: катайтесь, делайте эффектные фотографии на фоне вершин, пробуйте себя в новых видах спорта и согревайтесь в уютных кафе с чашкой ароматного глинтвейна.
После ужина расслабимся в баньке, обсуждая прошедший день и делясь впечатлениями.
Продолжение программы
Не будем нарушать традицию: завтракаем — и на склоны! После катания вкусно поужинаем, а вечером продолжим отдыхать, общаться и веселиться.
Прогулка к водопаду Азау
В 9:00 — трансфер к подножию горы. Для тех, кто хочет провести день активно, предусмотрено катание на склонах. Тем, кто предпочитает спокойный отдых, мы предложим альтернативные занятия.
Можно покататься полдня, а затем присоединиться к группе, отправляющейся на пешую экскурсию к водопаду Азау. Прогулка проходит по живописной экотропе, соединяющей Поляну Чегет и Поляну Нарзанов. При желании за дополнительную плату можно отправиться на конную прогулку по лесу.
К 16:00 вернёмся в гостиницу и поужинаем. Вечером по желанию можно продолжить общение в баре или в кафе.
Покатушки на склонах Чегета или прогулка по курорту
Сегодня, если позволит погода, вы сможете покататься на Чегете — этот вариант подойдёт для тех, кто уверенно стоит на лыжах или сноуборде.
Тем, кто не планирует покорять склоны, мы предложим прогулку по Чегету. Можно подняться на подъёмнике, чтобы полюбоваться лучшими видами на Эльбрус — отсюда он виден как на ладони. Наверху расположены уютные кафе с панорамными окнами, где подают самые вкусные чебуреки. При желании можно прогуляться до ледника Семёрка, покачаться на качелях над обрывом и заглянуть на сувенирный рынок у подножия горы.
Озеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные Воды
Позавтракаем и в 7:30 поедем в Минеральные Воды. По дороге остановимся на озере Гижгит — водоёме цвета насыщенной бирюзы, окружённом горными массивами. Полюбуемся пейзажами, сделаем фотографии и поедем дальше.
Прибудем на термальные источники «Гедуко» и искупаемся в горячих водах под открытым небом. В их состав входят натрий, калий, аммоний, кальций, бром, йод и другие элементы, поэтому купание здесь помогает в лечении заболеваний кожи, невралгии и кровеносной системы. Специально для нашей группы будет забронирована купель.
Перекусим и отправимся в Минеральные Воды. Доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал в 14:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Трансфер от ж/д вокзала/аэропорта и обратно, а также трансфер до подъёмника и назад утром и вечером каждый день
- Купание в термальных источниках «Гедуко»
- Экскурсия к водопадам и на Поляну Нарзанов
- Посещение бани
- Сопровождение гида
- Аптечка
- Памятный сюрприз и вечеринки
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Ски-пасс - около 3000 ₽ в день за безлимит
- Стоимость тура зависит от даты заезда
- 29.12: первые 5 мест - 69 900 ₽, остальные - 74 900 ₽
- 04.01: первые 5 мест - 64 900 ₽, остальные - 69 900 ₽
- Другие даты: первые 5 мест - 53 900 ₽, остальные - 59 900 ₽