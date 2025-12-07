Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод в 16:00, а в 16:40 заберём путешественников у ж/д вокзала. На автобусе отправимся в отель. По дороге остановимся в кафе, перекусим и познакомимся.

К 21:00 прибудем в Терскол и заселимся в гостиницу, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.