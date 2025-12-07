Мои заказы

Начинаем новый год с катания на склонах «Эльбруса»: горнолыжный тур в весёлой компании

Покататься на лыжах и сноуборде, искупаться в термах, посетить Поляну Нарзанов, погреться в баньке
В самое волшебное время в году приглашаем вас в путешествие в Приэльбрусье, чтобы провести зимние выходные активно и увлекательно.

Каждый день с утра и до вечера будем обкатывать снежные склоны, делать
читать дальше

крутые снимки и любоваться горами. По вечерам, если будет желание, вас ждут тусовки в барах.

А ещё будем согреваться в жаркой бане, прогуляемся по экотропе к застывшему во льдах водопаду Азау и полюбуемся озером Гижгит.

Тур подойдёт как новичкам, так и опытным катальщикам — на курорте «Эльбрус» есть трассы разного уровня сложности, а уверенные в своём мастерстве райдеры смогут покорить и склоны Чегета.

Начинаем новый год с катания на склонах «Эльбруса»: горнолыжный тур в весёлой компании
Начинаем новый год с катания на склонах «Эльбруса»: горнолыжный тур в весёлой компании
Начинаем новый год с катания на склонах «Эльбруса»: горнолыжный тур в весёлой компании

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шапка, перчатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и дорога в Терскол

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод в 16:00, а в 16:40 заберём путешественников у ж/д вокзала. На автобусе отправимся в отель. По дороге остановимся в кафе, перекусим и познакомимся.

К 21:00 прибудем в Терскол и заселимся в гостиницу, после чего поужинаем и разойдёмся по номерам.

Встреча и дорога в Терскол
2 день

Катание по склонам «Эльбруса»

Те, кому нужен прокат, могут подобрать инвентарь для катания на цокольном этаже гостиницы или в прокате у подъёмников. После завтрака — трансфер к склонам (10 минут). На горнолыжном курорте «Эльбрус» открыто 12,21 километров трасс. Подходящие спуски найдутся для любого уровня катания: «зелёные» для новичков и впервые встающих на борд или лыжи, «синяя» — для среднячков. «Красная» и «чёрная» — для уверенных катальщиков и профессионалов. Есть и трассы для фрирайда для экстремалов. А ещё — множество кафе.

В 16:00 — возвращение в отель. Ужинать пойдём в ресторан в 19:00. Можем продолжить программу и отправиться в бар, либо разойтись по номерам.

Катание по склонам «Эльбруса»Катание по склонам «Эльбруса»Катание по склонам «Эльбруса»Катание по склонам «Эльбруса»
3 день

Катание и баня

Плотно позавтракаем в 8:30 и вернёмся на горнолыжные трассы. Весь день в вашем распоряжении: катайтесь, делайте эффектные фотографии на фоне вершин, пробуйте себя в новых видах спорта и согревайтесь в уютных кафе с чашкой ароматного глинтвейна.

После ужина расслабимся в баньке, обсуждая прошедший день и делясь впечатлениями.

Катание и баняКатание и баняКатание и баня
4 день

Продолжение программы

Не будем нарушать традицию: завтракаем — и на склоны! После катания вкусно поужинаем, а вечером продолжим отдыхать, общаться и веселиться.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
5 день

Прогулка к водопаду Азау

В 9:00 — трансфер к подножию горы. Для тех, кто хочет провести день активно, предусмотрено катание на склонах. Тем, кто предпочитает спокойный отдых, мы предложим альтернативные занятия.

Можно покататься полдня, а затем присоединиться к группе, отправляющейся на пешую экскурсию к водопаду Азау. Прогулка проходит по живописной экотропе, соединяющей Поляну Чегет и Поляну Нарзанов. При желании за дополнительную плату можно отправиться на конную прогулку по лесу.

К 16:00 вернёмся в гостиницу и поужинаем. Вечером по желанию можно продолжить общение в баре или в кафе.

Прогулка к водопаду АзауПрогулка к водопаду АзауПрогулка к водопаду Азау
6 день

Покатушки на склонах Чегета или прогулка по курорту

Сегодня, если позволит погода, вы сможете покататься на Чегете — этот вариант подойдёт для тех, кто уверенно стоит на лыжах или сноуборде.

Тем, кто не планирует покорять склоны, мы предложим прогулку по Чегету. Можно подняться на подъёмнике, чтобы полюбоваться лучшими видами на Эльбрус — отсюда он виден как на ладони. Наверху расположены уютные кафе с панорамными окнами, где подают самые вкусные чебуреки. При желании можно прогуляться до ледника Семёрка, покачаться на качелях над обрывом и заглянуть на сувенирный рынок у подножия горы.

Покатушки на склонах Чегета или прогулка по курортуПокатушки на склонах Чегета или прогулка по курорту
7 день

Озеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные Воды

Позавтракаем и в 7:30 поедем в Минеральные Воды. По дороге остановимся на озере Гижгит — водоёме цвета насыщенной бирюзы, окружённом горными массивами. Полюбуемся пейзажами, сделаем фотографии и поедем дальше.

Прибудем на термальные источники «Гедуко» и искупаемся в горячих водах под открытым небом. В их состав входят натрий, калий, аммоний, кальций, бром, йод и другие элементы, поэтому купание здесь помогает в лечении заболеваний кожи, невралгии и кровеносной системы. Специально для нашей группы будет забронирована купель.

Перекусим и отправимся в Минеральные Воды. Доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал в 14:30.

Озеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыОзеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыОзеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыОзеро Гижгит, термальные источники и возвращение в Минеральные Воды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Трансфер от ж/д вокзала/аэропорта и обратно, а также трансфер до подъёмника и назад утром и вечером каждый день
  • Купание в термальных источниках «Гедуко»
  • Экскурсия к водопадам и на Поляну Нарзанов
  • Посещение бани
  • Сопровождение гида
  • Аптечка
  • Памятный сюрприз и вечеринки
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Ски-пасс - около 3000 ₽ в день за безлимит
  • Стоимость тура зависит от даты заезда
  • 29.12: первые 5 мест - 69 900 ₽, остальные - 74 900 ₽
  • 04.01: первые 5 мест - 64 900 ₽, остальные - 69 900 ₽
  • Другие даты: первые 5 мест - 53 900 ₽, остальные - 59 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Минеральные Воды, 14:30, доставим вас в аэропорт или к ж/д вокзалу. Тайминг примерный и может меняться из-за погоды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
7 дней
1 отзыв
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:30 или аэропо...
18 янв в 12:00
1 фев в 12:00
50 400 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Пешая
7 дней
-
10%
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 янв в 10:00
1 фев в 10:00
45 360 ₽50 400 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
7 дней
-
10%
3 отзыва
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
56 880 ₽63 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод