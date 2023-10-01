«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе

Изучить здание Университета и его историю со всех сторон

5
6 отзывов
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Высотка на Воробьёвых горах — не просто архитектурная доминанта Московского университета, но и символ российского образования. А ещё — кладезь секретов и тайн.

Я выбрала самые нетривиальные факты о знаменитом архитектурном памятнике и готова поделиться ими с вами. Поговорим об интерьерах и подвалах здания — ни одна легенда и ракурс не останутся без внимания!
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мой университет

Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее. С МГУ и территорией вокруг у меня связано множество тёплых воспоминаний, а его архитектура с годами восхищает меня всё больше и больше. Однако я замечаю, что обычно люди просто делают фото рядом и спешат дальше.

О мифах, легендах и не только

На групповой прогулке вокруг Главного здания МГУ мы рассмотрим его с разных ракурсов и вглядимся в детали, чтобы разобраться, что они означают и какие интересные истории и выдающиеся инженерные решения скрывают. Вы узнаете:

  • Почему МГУ был построен именно на Воробьёвых горах и что тут было раньше
  • Правда ли, что под МГУ существует множество подземных этажей и гигантские холодильники
  • Что показывают его часы помимо времени
  • Какие загадки скрывают парки и скверы вокруг
  • Как выглядят интерьеры
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Маршрут построен вокруг одного единственного здания, но оно настолько масштабно, что ходить придётся немало. Поэтому советую выбирать удобную обувь, одеваться по погоде и взять с собой воду.
  • У Главного здания МГУ, к сожалению, нет общественных туалетов и магазинов. Ближайшие только у смотровой площадки Воробьёвы горы, метро Университет и у входа в Ботанический сад.
  • Детям до 10 лет маршрут и информация могут показаться сложными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ломоносову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
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К
1 окт 2023
Очень понравилась экскурсия!
Время пролетело незаметно, мы прогуливались и непринужденно беседовали. Рассказ был легким, но в то же время насыщен интересными фактами, которые были ловко вплетены в стройное повествование. Экскурсовод обращала наше внимание на детали фасада здания и окресностей, которые сам можешь и не заметить, но за ними кроются яркие истории, которые нам тоже рассказали.
Мы получили массу удовольствия!)
Рекомендую экскурсию к посещению!
Е
19 сен 2023
Отличная экскурсия! Было очень интересно, все понравилось!
Отличная экскурсия! Было очень интересно, все понравилось!
М
18 сен 2023
Спасибо большое обаятельному гиду Марии за прекрасную и познавательную экскурсию!
Узнала много интересной информации, что позволило взглянуть на знакомые места под другим ракурсом.
Рассказ был очень вовлекающим и время пролетело незаметно.
Я в восторге от прогулки! Однозначно рекомендую!
О
17 сен 2023
Получили удовольствие от экскурсии, очень увлекательный рассказ с вниманием и любовью к деталям. Маша отличный гид, вдохновленный своим делом, которого приятно слушать. Время пролетело незаметно. Рассмотрели высотку со всех сторон и узнали много новой интересной информации. От души рекомендуем!
Наталья
14 сен 2023
Спасибо Марии за экскурсию! Столько нового и интересного узнала для себя. Столько исторических фактов, рассказов о строительстве самой высотки, о местности вокруг. Я в восторге 😍 Советую всем, приходите!!! Вы не пожалеете.
Спасибо Марии за экскурсию! Столько нового и интересного узнала для себя. Столько исторических фактов, рассказов оСпасибо Марии за экскурсию! Столько нового и интересного узнала для себя. Столько исторических фактов, рассказов оСпасибо Марии за экскурсию! Столько нового и интересного узнала для себя. Столько исторических фактов, рассказов о
Н
13 сен 2023
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Если вам кажется, что нельзя 2 часа ходить вокруг одного здания, то вам кажется:) Особенно интересно было узнать про нюансы строительства, инженерные решения и изюминки декора. Маша прекрасный экскурсовод, очень внимательная к деталям и гостям) Получился очень познавательный вечер в хорошей компании.

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