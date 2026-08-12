Высотка на Воробьёвых горах - это не только символ российского образования, но и кладезь тайн. На экскурсии вокруг Главного здания МГУ откроются интересные факты об интерьерах и подвалах, а также легенды и мифы, окружающие это место. Завершение прогулки на смотровой площадке «Воробьёвы горы» позволит сравнить современную панораму Москвы с видами прошлого века. Это путешествие подарит новые знания и незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Мой университет

Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее. С МГУ и территорией вокруг у меня связано множество тёплых воспоминаний, а его архитектура с годами восхищает меня всё больше и больше. На своей экскурсии мне хотелось бы поделиться не только интересной историей этих мест, но и своей любовью к ним.

О мифах, легендах и не только

На прогулке вокруг Главного здания МГУ мы рассмотрим его с разных ракурсов и вглядимся в детали, чтобы разобраться, что они означают и какие интересные истории и выдающиеся инженерные решения скрывают. Закончим на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и сравним панораму Москвы сейчас с той, что была век назад.

Вы узнаете:

Почему МГУ был построен именно на Воробьёвых горах и что тут было раньше

Правда ли, что под МГУ существует множество подземных этажей и гигантские холодильники

Что показывают его часы помимо времени

Какие загадки скрывают парки и скверы вокруг

И многое другое!

Организационные детали