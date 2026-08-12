Высотка на Воробьёвых горах - это не только символ российского образования, но и кладезь тайн.
На экскурсии вокруг Главного здания МГУ откроются интересные факты об интерьерах и подвалах, а также легенды и мифы, окружающие это место.
Завершение прогулки на смотровой площадке «Воробьёвы горы» позволит сравнить современную панораму Москвы с видами прошлого века. Это путешествие подарит новые знания и незабываемые впечатления
На экскурсии вокруг Главного здания МГУ откроются интересные факты об интерьерах и подвалах, а также легенды и мифы, окружающие это место.
Завершение прогулки на смотровой площадке «Воробьёвы горы» позволит сравнить современную панораму Москвы с видами прошлого века. Это путешествие подарит новые знания и незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать тайны МГУ
- 🌆 Полюбоваться панорамой Москвы
- 📜 Погрузиться в историю Воробьёвых гор
- 🗝️ Разгадать архитектурные загадки
- 👀 Открыть для себя легенды и мифы
Что можно увидеть
- Главное здание МГУ
- Смотровая площадка «Воробьёвы горы»
Описание экскурсии
Мой университет
Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее. С МГУ и территорией вокруг у меня связано множество тёплых воспоминаний, а его архитектура с годами восхищает меня всё больше и больше. На своей экскурсии мне хотелось бы поделиться не только интересной историей этих мест, но и своей любовью к ним.
О мифах, легендах и не только
На прогулке вокруг Главного здания МГУ мы рассмотрим его с разных ракурсов и вглядимся в детали, чтобы разобраться, что они означают и какие интересные истории и выдающиеся инженерные решения скрывают. Закончим на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и сравним панораму Москвы сейчас с той, что была век назад.
Вы узнаете:
- Почему МГУ был построен именно на Воробьёвых горах и что тут было раньше
- Правда ли, что под МГУ существует множество подземных этажей и гигантские холодильники
- Что показывают его часы помимо времени
- Какие загадки скрывают парки и скверы вокруг
- И многое другое!
Организационные детали
- Детям до 10 лет маршрут может показаться сложным
- Экскурсия включает только внешний осмотр, попасть в здание МГУ мы не сможем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ломоносову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1058 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Долгое время это было моим хобби, но со временем я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
т
Дата посещения: 12 авг 2026
Прекрасная экскурсия! Очень атмосферно погуляли вечером вокруг территории МГУ, получили массу положительных эмоций!
Большое спасибо Марии!
Большое спасибо Марии!
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Н
Много интересного узнали. Спасибо. Рекомендую всем.
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A
Прекрасная экскурсия! Хочу выразить особую благодарность Марии за её терпение и профессионализм: несмотря на наше опоздание на 30 минут, гид дождалась нас и провела полную программу без потери качества. Мы очень хотели, чтобы этот день стал для нашей семьи особенным, и Мария помогла нам в этом. Всё прошло на высшем уровне, очень рекомендую!
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Несмотря на погоду Мария всё продумала. Экскурсия была крайне познавательной и интересной. Спасибо больше ей за всё.
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Е
Потрясающая экскурсия! Увидеть величие Московского Государственного Университета вживую — это непередаваемые эмоции.
Мария провела нас вокруг здания Университета по самым интересным точкам, рассказала об истории строительства и показала мельчайшие детали, на которые обычно не обращаешь внимания. Мы узнали массу удивительных фактов о сталинской высотке, студенческой жизни и архитектуре.
Очень познавательно и неутомительно. Однозначно рекомендую!
Мария провела нас вокруг здания Университета по самым интересным точкам, рассказала об истории строительства и показала мельчайшие детали, на которые обычно не обращаешь внимания. Мы узнали массу удивительных фактов о сталинской высотке, студенческой жизни и архитектуре.
Очень познавательно и неутомительно. Однозначно рекомендую!
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Погодка в день экскурсии выдалась пренеприятная, еще заблудились и опоздали 🙈 Настроение у меня было прямо сказать не очень. Хотела уже отказаться от экскурсии, но сын (12 лет) очень хотел
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