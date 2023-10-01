Изучить здание Университета и его историю со всех сторон
Высотка на Воробьёвых горах — не просто архитектурная доминанта Московского университета, но и символ российского образования. А ещё — кладезь секретов и тайн.
Я выбрала самые нетривиальные факты о знаменитом архитектурном памятнике и готова поделиться ими с вами. Поговорим об интерьерах и подвалах здания — ни одна легенда и ракурс не останутся без внимания!
Я выбрала самые нетривиальные факты о знаменитом архитектурном памятнике и готова поделиться ими с вами. Поговорим об интерьерах и подвалах здания — ни одна легенда и ракурс не останутся без внимания!
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
20
окт
окт
23
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мой университет
Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее. С МГУ и территорией вокруг у меня связано множество тёплых воспоминаний, а его архитектура с годами восхищает меня всё больше и больше. Однако я замечаю, что обычно люди просто делают фото рядом и спешат дальше.
О мифах, легендах и не только
На групповой прогулке вокруг Главного здания МГУ мы рассмотрим его с разных ракурсов и вглядимся в детали, чтобы разобраться, что они означают и какие интересные истории и выдающиеся инженерные решения скрывают. Вы узнаете:
- Почему МГУ был построен именно на Воробьёвых горах и что тут было раньше
- Правда ли, что под МГУ существует множество подземных этажей и гигантские холодильники
- Что показывают его часы помимо времени
- Какие загадки скрывают парки и скверы вокруг
- Как выглядят интерьеры
- И многое другое!
Организационные детали
- Маршрут построен вокруг одного единственного здания, но оно настолько масштабно, что ходить придётся немало. Поэтому советую выбирать удобную обувь, одеваться по погоде и взять с собой воду.
- У Главного здания МГУ, к сожалению, нет общественных туалетов и магазинов. Ближайшие только у смотровой площадки Воробьёвы горы, метро Университет и у входа в Ботанический сад.
- Детям до 10 лет маршрут и информация могут показаться сложными
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Ломоносову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Часто нам нужно куда-то спешить по делам, поэтому не хватает времени рассмотреть красоту вокруг, но экскурсии помогают нам взглянуть на знакомые места по-новому. Поэтому я прошла обучение в школе гидов, чтобы ещё лучше узнать свой город и начать делиться своей любовью к нему с другими.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
1 окт 2023
Очень понравилась экскурсия!
Время пролетело незаметно, мы прогуливались и непринужденно беседовали. Рассказ был легким, но в то же время насыщен интересными фактами, которые были ловко вплетены в стройное повествование. Экскурсовод обращала наше внимание на детали фасада здания и окресностей, которые сам можешь и не заметить, но за ними кроются яркие истории, которые нам тоже рассказали.
Мы получили массу удовольствия!)
Рекомендую экскурсию к посещению!
Время пролетело незаметно, мы прогуливались и непринужденно беседовали. Рассказ был легким, но в то же время насыщен интересными фактами, которые были ловко вплетены в стройное повествование. Экскурсовод обращала наше внимание на детали фасада здания и окресностей, которые сам можешь и не заметить, но за ними кроются яркие истории, которые нам тоже рассказали.
Мы получили массу удовольствия!)
Рекомендую экскурсию к посещению!
Е
Екатерина
19 сен 2023
Отличная экскурсия! Было очень интересно, все понравилось!
М
Мария
18 сен 2023
Спасибо большое обаятельному гиду Марии за прекрасную и познавательную экскурсию!
Узнала много интересной информации, что позволило взглянуть на знакомые места под другим ракурсом.
Рассказ был очень вовлекающим и время пролетело незаметно.
Я в восторге от прогулки! Однозначно рекомендую!
Узнала много интересной информации, что позволило взглянуть на знакомые места под другим ракурсом.
Рассказ был очень вовлекающим и время пролетело незаметно.
Я в восторге от прогулки! Однозначно рекомендую!
О
Ольга
17 сен 2023
Получили удовольствие от экскурсии, очень увлекательный рассказ с вниманием и любовью к деталям. Маша отличный гид, вдохновленный своим делом, которого приятно слушать. Время пролетело незаметно. Рассмотрели высотку со всех сторон и узнали много новой интересной информации. От души рекомендуем!
Наталья
14 сен 2023
Спасибо Марии за экскурсию! Столько нового и интересного узнала для себя. Столько исторических фактов, рассказов о строительстве самой высотки, о местности вокруг. Я в восторге 😍 Советую всем, приходите!!! Вы не пожалеете.
Н
Наталья
13 сен 2023
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Если вам кажется, что нельзя 2 часа ходить вокруг одного здания, то вам кажется:) Особенно интересно было узнать про нюансы строительства, инженерные решения и изюминки декора. Маша прекрасный экскурсовод, очень внимательная к деталям и гостям) Получился очень познавательный вечер в хорошей компании.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Воробьевы Горы
Популярные места
Здание МГУ
Для студентов
Самое главное
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
у м. Библиотека имени Ленина
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
43003 870₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
в районе метро Красные ворота
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Узнать об истории и жителях легендарного здания и познакомиться с соседними достопримечательностями
на Берсеневской набережной
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании