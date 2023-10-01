Высотка на Воробьёвых горах — не просто архитектурная доминанта Московского университета, но и символ российского образования. А ещё — кладезь секретов и тайн. Я выбрала самые нетривиальные факты о знаменитом архитектурном памятнике и готова поделиться ими с вами. Поговорим об интерьерах и подвалах здания — ни одна легенда и ракурс не останутся без внимания!

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Описание

Что вас ожидает

Мой университет

Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее. С МГУ и территорией вокруг у меня связано множество тёплых воспоминаний, а его архитектура с годами восхищает меня всё больше и больше. Однако я замечаю, что обычно люди просто делают фото рядом и спешат дальше.

О мифах, легендах и не только

На групповой прогулке вокруг Главного здания МГУ мы рассмотрим его с разных ракурсов и вглядимся в детали, чтобы разобраться, что они означают и какие интересные истории и выдающиеся инженерные решения скрывают. Вы узнаете:

Почему МГУ был построен именно на Воробьёвых горах и что тут было раньше

Правда ли, что под МГУ существует множество подземных этажей и гигантские холодильники

Что показывают его часы помимо времени

Какие загадки скрывают парки и скверы вокруг

Как выглядят интерьеры

И многое другое!

Организационные детали