Прогулка по самому старому кладбищу Москвы перевернёт ваши представления о загробном мире! Вы побываете в усыпальницах и самых необычных местах монастыря. Узнаете необычные факты о погребениях в России и тайны известных людей, упокоенных в некрополе.
Описание экскурсии
- Кладбище. Обсудим, кто и зачем охотился за могилами и почему люди стояли в очереди на захоронения тут
- Место, где похоронена маньячка Салтычиха. Вы узнаете, кто и почему оставлял на её могиле конфеты
- Усыпальница Пиковой дамы из рассказа Пушкина. Расскажу, как кладбище связано с великим поэтом
- Малый и Большой собор. Мы побываем в них, рассмотрим необычные детали архитектуры и старейшие захоронения. Обсудим, зачем богатые люди умоляли упокоить их у входа под железными плитами
Я расскажу о русской похоронной культуре, о том, как и зачем складывались кладбища, почему они обнесены оградой. Покажу чудеса архитектуры, скрытую красоту некрополя, необычные мемориальные памятники и расскажу о нетривиальных судьбах их владельцев.
Вы узнаете:
- Кто и зачем возводил монастыри и какие тайны они хранят
- Зачем Пётр I ввёл Печальную комиссию и почему до 16 века на кладбищах часто устраивали ярмарки и спектакли
- Почему у надгробий такая необычная форма и что на самом деле означает каменный плачущий ангел
- Почему многие современные надгробия запретили бы в 18 веке
Организационные детали
- Программа 18+
- Экскурсия проводится на кладбище Донского некрополя и в его храмах. Женщинам нужно взять платок
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Донского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 368 туристов
Журналистка. Живу в Москве 10 лет. Обожаю читать. В экскурсиях не перевираю и рассказываю только правдивые факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
25 фев 2025
Даша - это кладезь знаний!
Благодарю за интересную экскурсию. Очень захватывающе, тактично и с юмором. Обязательно пойду еще❤️
Благодарю за интересную экскурсию. Очень захватывающе, тактично и с юмором. Обязательно пойду еще❤️
Дроздовская
24 фев 2025
Донской некрополь одно из обязательных мест, которое нужно посетить в Москве, и не только потому,что здесь очень красиво и похоронены представители многих знаменитых династий, но и для того чтобы расширить
Т
Татьяна
24 фев 2025
Давно хотела на экскурсию на кладбище и в итоге выбрала именно Донское.
Спасибо гиду Дарье за интересное наполнение и ответы на все вопросы.
Особенно понравилось то, что помимо рассказов о захороненных на кладбище людях, особенностях захоронений того времени и прогулке по храму, Дарья рассказала об истории захоронений в России в целом.
Экскурсия была насыщенной и точно запомнится надолго 😊😊😊
Спасибо гиду Дарье за интересное наполнение и ответы на все вопросы.
Особенно понравилось то, что помимо рассказов о захороненных на кладбище людях, особенностях захоронений того времени и прогулке по храму, Дарья рассказала об истории захоронений в России в целом.
Экскурсия была насыщенной и точно запомнится надолго 😊😊😊
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Тематическая экскурсия по старинной обители с гидом-историком
Начало: У входа в Новодевичий монастырь
25 дек в 11:00
3 янв в 13:30
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
О чём расскажет Новодевичий некрополь?
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
Завтра в 12:00
21 дек в 12:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
В центре Москвы скрывается Коломенское - уголок истории с царским дворцом, древними храмами и загадочными легендами. Откройте для себя его тайны
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Сегодня в 19:00
15 янв в 12:00
17 000 ₽ за всё до 10 чел.