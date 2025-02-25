Мои заказы

Раскрыть тайны, которые хранят надгробия
Прогулка по самому старому кладбищу Москвы перевернёт ваши представления о загробном мире! Вы побываете в усыпальницах и самых необычных местах монастыря. Узнаете необычные факты о погребениях в России и тайны известных людей, упокоенных в некрополе.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Кладбище. Обсудим, кто и зачем охотился за могилами и почему люди стояли в очереди на захоронения тут
  • Место, где похоронена маньячка Салтычиха. Вы узнаете, кто и почему оставлял на её могиле конфеты
  • Усыпальница Пиковой дамы из рассказа Пушкина. Расскажу, как кладбище связано с великим поэтом
  • Малый и Большой собор. Мы побываем в них, рассмотрим необычные детали архитектуры и старейшие захоронения. Обсудим, зачем богатые люди умоляли упокоить их у входа под железными плитами

Я расскажу о русской похоронной культуре, о том, как и зачем складывались кладбища, почему они обнесены оградой. Покажу чудеса архитектуры, скрытую красоту некрополя, необычные мемориальные памятники и расскажу о нетривиальных судьбах их владельцев.

Вы узнаете:

  • Кто и зачем возводил монастыри и какие тайны они хранят
  • Зачем Пётр I ввёл Печальную комиссию и почему до 16 века на кладбищах часто устраивали ярмарки и спектакли
  • Почему у надгробий такая необычная форма и что на самом деле означает каменный плачущий ангел
  • Почему многие современные надгробия запретили бы в 18 веке

Организационные детали

  • Программа 18+
  • Экскурсия проводится на кладбище Донского некрополя и в его храмах. Женщинам нужно взять платок

Дарья
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 368 туристов
Журналистка. Живу в Москве 10 лет. Обожаю читать. В экскурсиях не перевираю и рассказываю только правдивые факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
Ольга
25 фев 2025
Даша - это кладезь знаний!
Благодарю за интересную экскурсию. Очень захватывающе, тактично и с юмором. Обязательно пойду еще❤️
Благодарю за интересную экскурсию. Очень захватывающе, тактично и с юмором. Обязательно пойду еще❤️
Дроздовская
Дроздовская
24 фев 2025
Донской некрополь одно из обязательных мест, которое нужно посетить в Москве, и не только потому,что здесь очень красиво и похоронены представители многих знаменитых династий, но и для того чтобы расширить
читать дальше

свои представления.
Поэтому мы и решили не посещать некрополь самостоятельно, а взять экскурсию по монастырскому кладбищу у Дарьи.
Дарья очень милая и обаятельная девушка. Она сразу увлекла нас в мир истории, рассказав как после революции популярное у знати кладбище стало частью музея, благодаря чему Донской монастырь относительно благополучно пережил советское время. Она легко и не принуждённо в доступной форме рассказывала о том,
почему верующие в местном соборе буквально топчут могилы усопших и как вышло, что некоторые надгробные памятники стоят не на своих местах и при каких трагических обстоятельствах площадь монастырского кладбища кратно увеличилась. Также мы узнали, что самой большой загадкой Донского монастыря долгие годы считалось местонахождение могилы патриарха Московского и всея России Тихона.

Время экскурсии пролетело незаметно.
Благодарим Дарью за прекрасную познавательную экскурсионную программу, и за дополнительное время на многочисленные наши вопросы.

Т
Татьяна
24 фев 2025
Давно хотела на экскурсию на кладбище и в итоге выбрала именно Донское.
Спасибо гиду Дарье за интересное наполнение и ответы на все вопросы.
Особенно понравилось то, что помимо рассказов о захороненных на кладбище людях, особенностях захоронений того времени и прогулке по храму, Дарья рассказала об истории захоронений в России в целом.
Экскурсия была насыщенной и точно запомнится надолго 😊😊😊
Экскурсия была насыщенной и точно запомнится надолго 😊😊😊

