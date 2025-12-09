Архитектура новогодней мечты: пешеходная экскурсия по нарядной Москве

Новый год — время, когда городское пространство наполняется особым смыслом, а архитектура начинает говорить с нами на языке чудес.
Мы пройдём по нарядному центру столицы, от Манежной площади до Театральной, поговорим о приятном и праздничном. А ещё почувствуем, как город впитывает наши новогодние надежды и хранит их весь следующий год.
Мы пройдём по нарядному центру столицы, от Манежной площади до Театральной, поговорим о приятном и праздничном. А ещё почувствуем, как город впитывает наши новогодние надежды и хранит их весь следующий год.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- новогоднюю ярмарку на Манежной площади.
- Театральную площадь в блеске новогодних огней.
- дом Благородного собрания, где Рождество и Новый год празднуются уже более 200 лет с особым размахом и роскошью.
- Кузнецкий мост — главную торговую улицу Москвы в праздничном убранстве.
Вы узнаете:
- когда в России начали отмечать Новый год и в какой точно момент следует загадывать желание.
- когда в московских домах появились первые ёлки и какие ели украшают столицу в наши дни.
- где и когда впервые в Москве была устроена праздничная иллюминация.
- в каком году на новогодней ёлке первый раз появилась Снегурочка.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов. Для удобства вы можете взять свои наушники (разъём mini jack 3.5 mm).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1203 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
По новогодней Москве - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу новогодней Москвы, путешествуя на автомобиле. Откройте для себя украшенные улицы и узнайте интересные факты о празднике
Сегодня в 19:00
11 дек в 17:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Огни новогодней Москвы: на автобусе по праздничным символам столицы
Начало: СТ.М. Краснопресненская
Расписание: С 13 декабря по 13 января.
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
От Китай-города до советского дворца
Прогулка по Москве с осмотром архитектурных шедевров: от доходного дома с Атлантами до сталинской высотки и современного парка Горка
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.