Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

На автомобиле 🚘 по снежной столице

Мы проедем по самым нарядным, украшенным сияющими огнями и инсталляциями проспектам и улицам Москвы, останавливаясь в самых эффектных уголках города. Вы увидите современные елки и световые тоннели, искусные ледяные скульптуры и иллюминацию центральных площадей — Манежной, Красной, Театральной, Лубянской. Украшенные огоньками бульвары, ГУМ и ЦУМ, пряничные купола и припорошенные снегом башни Кремля. За пару часов вы погрузитесь в новогоднюю сказку столицы ⭐️ и почувствуете приятное предпраздничное волнение! А автомобиль поможет нам избежать холода и толпы туристов.

Новогодние истории 📖 Москвы

В пути вы не только услышите основные факты о московских достопримечательностях 🏛️, но и узнаете о самых ярких и самобытных традициях Нового года. Выясним, когда у Деда Мороза появилась помощница Снегурочка и кем она ему приходится на самом деле. Разберемся, откуда пошёл обычай встречать бой курантов с бокалом игристого и кто создал культовые салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». А еще вы узнаете, как зовут «коллег» Деда Мороза в разных странах, почему изначально на Руси не прижилась традиция украшать ёлку, как появилась звезда на макушке праздничного дерева — и многое другое!

Организационные детали