Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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По новогодней Москве — на автомобиле!

Прокатиться по самым нарядным уголкам столицы и открыть секреты любимого праздника

Ирина
Ирина – Гид из Москвы
Эта сказочная авто-прогулка — самый быстрый, комфортный и безопасный способ увидеть нарядную Москву и зарядиться ее праздничным настроением.

Мы проедем по украшенным проспектам и площадям, полюбуемся сверкающими елками и красочными инсталляциями.

А дополнят путешествие истории 📖 о традициях праздника: от Древней Руси и до наших дней.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 54004 860 ₽ за экскурсиюскидка10%

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По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!

Что вас ожидает

На автомобиле 🚘 по снежной столице
Мы проедем по самым нарядным, украшенным сияющими огнями и инсталляциями проспектам и улицам Москвы, останавливаясь в самых эффектных уголках города. Вы увидите современные елки и световые тоннели, искусные ледяные скульптуры и иллюминацию центральных площадей — Манежной, Красной, Театральной, Лубянской. Украшенные огоньками бульвары, ГУМ и ЦУМ, пряничные купола и припорошенные снегом башни Кремля. За пару часов вы погрузитесь в новогоднюю сказку столицы ⭐️ и почувствуете приятное предпраздничное волнение! А автомобиль поможет нам избежать холода и толпы туристов.

Новогодние истории 📖 Москвы
В пути вы не только услышите основные факты о московских достопримечательностях 🏛️, но и узнаете о самых ярких и самобытных традициях Нового года. Выясним, когда у Деда Мороза появилась помощница Снегурочка и кем она ему приходится на самом деле. Разберемся, откуда пошёл обычай встречать бой курантов с бокалом игристого и кто создал культовые салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». А еще вы узнаете, как зовут «коллег» Деда Мороза в разных странах, почему изначально на Руси не прижилась традиция украшать ёлку, как появилась звезда на макушке праздничного дерева — и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле, где с комфортом в авто могут расположиться до 4 человек. Если вас больше, за дополнительную плату предоставляется минивэн на 8 мест.
  • Обязательных дополнительных расходов не предполагается
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!
По новогодней Москве — на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я работаю экскурсоводом уже 5 лет. Имею 2 профильных образования (в области туризма и историческое), а также различные аккредитации. Люблю историческую тематику, пишу диссертацию по XVII веку и эпохе Алексея Михайловича. Мои экскурсии понравятся как интересующимся взрослым, так и школьникам. Буду рада встрече с вами!
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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