Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
Начало: Пр. Мира
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Новый год в Москве: история огней
Прогуляйтесь по новогодней Москве, изучая историю праздничного освещения и традиций. Увидьте, как изменились улицы и площади города
Начало: На Театральной площади
15 дек в 19:00
19 дек в 19:00
650 ₽ за человека
-
5%
Квест
до 7 чел.
Новогодний квест по Китай-городу «Реликвия для Лизоньки»
Пройтись по украшенным московским улицам в духе романтичного купеческого детектива
Начало: У метро «Театральная»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Мотосказка в Москве круглый год
Отправиться в незабываемое путешествие по северу столицы на японском мотоцикле с коляской
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По новогоднему Арбату
Исследовать нарядные переулки и услышать самое любопытное из истории праздника
Начало: У метро Арбатская
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новогодняя Москва для своих»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Новогодняя Москва для своих" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 650 до 8000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Новогодняя Москва для своих», 33 ⭐ отзыва, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль