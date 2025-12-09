Мои заказы

Архитектурная прогулка по Замоскворечью от русского узорочья до классицизма

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью с изучением архитектурных стилей от русского узорочья до классицизма. Вы научитесь различать стили по элементам декора, узнаете историю храмов и их создателей.
Описание экскурсии

Архитектурное путешествие по стилям от узорочья до классицизма
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, где гости познакомятся с яркими образцами храмовой архитектуры. На их примере мы рассмотрим, как развивалась русская архитектура на протяжении полутора столетий, начиная со 2-й половины XVII века. Я расскажу об особенностях таких архитектурных стилей, как русское узорочье, нарышкинское барокко, высокое барокко и классицизм.

Русское узорочье и нарышкинское барокко

Мы начнем с изучения церкви Григория Неокесарийского — ярчайшего образца «пламенеющего» узорочья второй половины XVII века. Далее увидим Воскресенскую церковь в Кадашах — «Кадашевскую свечу», один из ранних образцов нарышкинского барокко. Вы узнаете, почему строительство церкви Григория Неокесарийского взял под свое крыло сам царь Алексей Михайлович.

Барокко и классицизм в Замоскворечье

Мы рассмотрим храм Климента Папы Римского — редчайшего представителя позднего елизаветинского барокко в Москве, и церковь Иконы Всех Скорбящих Радость — образец классической гармонии и равновесия. Вы узнаете, почему православная церковь посвящена Папе Римскому и кому приписывают авторство проекта. Важная информация:
  • Экскурсия пешеходная, начинается у метро «Полянка» и завершается у метро «Третьяковская».
  • Рекомендуем удобную обувь и одежду по погоде.
  • Во время экскурсии запланировано посещение храмов. Одевайтесь соответствующе.
  • Протяженность маршрута — около 2,5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Григория Неокесарийского
  • Воскресенская церковь в Кадашах
  • Палаты дьяка Титова
  • Храм Климента Папы Римского
  • Церковь Иконы Всех Скорбящих Радость
  • Церкви в Черниговском переулке
  • Колокольня церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Полянка
Завершение: Церковь Иконы Всех Скорбящих
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

