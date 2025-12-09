Пешеходная экскурсия по Замоскворечью с изучением архитектурных стилей от русского узорочья до классицизма. Вы научитесь различать стили по элементам декора, узнаете историю храмов и их создателей.
Описание экскурсии
Архитектурное путешествие по стилям от узорочья до классицизма
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, где гости познакомятся с яркими образцами храмовой архитектуры. На их примере мы рассмотрим, как развивалась русская архитектура на протяжении полутора столетий, начиная со 2-й половины XVII века. Я расскажу об особенностях таких архитектурных стилей, как русское узорочье, нарышкинское барокко, высокое барокко и классицизм.
Русское узорочье и нарышкинское барокко
Мы начнем с изучения церкви Григория Неокесарийского — ярчайшего образца «пламенеющего» узорочья второй половины XVII века. Далее увидим Воскресенскую церковь в Кадашах — «Кадашевскую свечу», один из ранних образцов нарышкинского барокко. Вы узнаете, почему строительство церкви Григория Неокесарийского взял под свое крыло сам царь Алексей Михайлович.
Барокко и классицизм в Замоскворечье
Мы рассмотрим храм Климента Папы Римского — редчайшего представителя позднего елизаветинского барокко в Москве, и церковь Иконы Всех Скорбящих Радость — образец классической гармонии и равновесия. Вы узнаете, почему православная церковь посвящена Папе Римскому и кому приписывают авторство проекта. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, начинается у метро «Полянка» и завершается у метро «Третьяковская».
- Рекомендуем удобную обувь и одежду по погоде.
- Во время экскурсии запланировано посещение храмов. Одевайтесь соответствующе.
- Протяженность маршрута — около 2,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Григория Неокесарийского
- Воскресенская церковь в Кадашах
- Палаты дьяка Титова
- Храм Климента Папы Римского
- Церковь Иконы Всех Скорбящих Радость
- Церкви в Черниговском переулке
- Колокольня церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Полянка
Завершение: Церковь Иконы Всех Скорбящих
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, начинается у метро "Полянка" и завершается у метро "Третьяковская"
- Рекомендуем удобную обувь и одежду по погоде
- Во время экскурсии запланировано посещение храмов. Одевайтесь соответствующе
- Протяженность маршрута - около 2,5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Прогулка по Петровским воротам - это шанс узнать Москву с другой стороны, через архитектуру и истории, которые не оставят вас равнодушными
Начало: У станции метро «Чеховская»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 14:00
15 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и узнать о забавах русских царей
Начало: В районе метро «Партизанская»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 дек в 19:00
13 дек в 16:30
1500 ₽ за человека