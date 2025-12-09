Архитектурное путешествие по стилям от узорочья до классицизма

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, где гости познакомятся с яркими образцами храмовой архитектуры. На их примере мы рассмотрим, как развивалась русская архитектура на протяжении полутора столетий, начиная со 2-й половины XVII века. Я расскажу об особенностях таких архитектурных стилей, как русское узорочье, нарышкинское барокко, высокое барокко и классицизм.

Русское узорочье и нарышкинское барокко

Мы начнем с изучения церкви Григория Неокесарийского — ярчайшего образца «пламенеющего» узорочья второй половины XVII века. Далее увидим Воскресенскую церковь в Кадашах — «Кадашевскую свечу», один из ранних образцов нарышкинского барокко. Вы узнаете, почему строительство церкви Григория Неокесарийского взял под свое крыло сам царь Алексей Михайлович.

Барокко и классицизм в Замоскворечье

Мы рассмотрим храм Климента Папы Римского — редчайшего представителя позднего елизаветинского барокко в Москве, и церковь Иконы Всех Скорбящих Радость — образец классической гармонии и равновесия. Вы узнаете, почему православная церковь посвящена Папе Римскому и кому приписывают авторство проекта. Важная информация: