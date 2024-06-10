Хамовники — район, где исторически соседствуют фабричные, медицинские и жилые кварталы.
А вот архитектурный облик у него совсем не неисторический! Как же так вышло? Я помогу отыскать самые яркие доминанты района: от фабрик и зданий клинического городка до суперсовременных комплексов. Раскрою архитектурные приёмы и познакомлю с новыми именами на карте Москвы.
А вот архитектурный облик у него совсем не неисторический! Как же так вышло? Я помогу отыскать самые яркие доминанты района: от фабрик и зданий клинического городка до суперсовременных комплексов. Раскрою архитектурные приёмы и познакомлю с новыми именами на карте Москвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Изучим жилой комплекс «Садовые кварталы» с двухуровневым благоустройством, который с первого взгляда поражает всех своим масштабным замыслом и нестандартными по цветам и материалам фасадами.
- Осмотрим деловой квартал «Красная Роза 1875» на территории бывшей шелковой фабрики со стеклянными дворами, огромным атриумом и первым в Москве вертикальным озеленением.
- Посчитаем элегантные белые арки на доме Brodsky и обсудим исторические прототипы этой архитектуры.
- Сравним на примере двух больших фабрик «Московский шелк» и «Красная Роза», как может различаться подход к реконструкции больших промышленных территорий.
- Увидим необычную кирпичную кладку в ЖК «Литератор» и узнаем, как приспособили старую солодовню пивоваренного завода.
Организационные детали
Это классическая пешеходная прогулка, протяжённость маршрута примерно 5 км.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Я создатель нескольких десятков разных экскурсий по авангарду, сталинской архитектуре, советскому модернизму. Основная моя специализация — современная архитектура Москвы и других городов. Несколько лет работала в профильном журнале, где занималась поиском архитектурных проектов, съемками и интервью. Я разрабатываю пешие и автобусные маршруты, чтобы показать москвичам и гостям города все самое интересное.Задать вопрос
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