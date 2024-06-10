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Хамовники — район, где исторически соседствуют фабричные, медицинские и жилые кварталы.



А вот архитектурный облик у него совсем не неисторический! Как же так вышло? Я помогу отыскать самые яркие доминанты района: от фабрик и зданий клинического городка до суперсовременных комплексов. Раскрою архитектурные приёмы и познакомлю с новыми именами на карте Москвы.