Отправляемся сквозь века исследовать район Хамовники.
В нём, помимо таких известных мест, как Новодевичий монастырь — очень уютный уголок Москвы! — спрятались уникальные образцы архитектуры, о которых знают далеко не все.
Я проведу вас по Клиническому городку с архитектурой 19 века, жилмассиву «Усачёвка» 1920-х годов и современным кварталам — и расскажу о них.
В нём, помимо таких известных мест, как Новодевичий монастырь — очень уютный уголок Москвы! — спрятались уникальные образцы архитектуры, о которых знают далеко не все.
Я проведу вас по Клиническому городку с архитектурой 19 века, жилмассиву «Усачёвка» 1920-х годов и современным кварталам — и расскажу о них.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Новодевичий монастырь с его непростой, но яркой историей
- Клинический городок и его клиники, удивляющие как архитектурой, так и достижениями своего времени
- Усачёвские бани — памятник авангарда и вишенка на торте жилмассива «Усачёвка»
- ЖК «Садовые кварталы», в котором переплетены история и современная застройка
- Усачёвский рынок, повидавший три века развития района
Вы не только увидите знаковые локации Хамовников, но и погрузитесь в их историю и точно обратите внимание на те архитектурные детали, которые, по незнанию, можно пропустить.
Вы узнаете:
- Чьи родственники жили в Новодевичьем монастыре
- Почему студенты-медики не заражались от больных
- Где Чехова лечили, а где — отпевали
- Что такого особенного в советском авангарде
- Могут ли несколько современных архитекторов ужиться на одной территории
- Где раньше находился Усачёвский рынок и каким он был
- И многое другое!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Саша, и я экскурсовод. Мои экскурсии — это искусство для всех! Это не опера, на которой сложно разобрать слова, и не выставка современного искусства, где сложно отличить объект от таблички «Осторожно, мокрый пол!». Каждый может отправиться со мной на экскурсию без подготовки и забрать с собой множество понятных и прикладных знаний.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
22 апр 2024
Воскресным днем сходили на экскурсию Александры. Было здорово пройтись по хорошо знакомым улицам, узнав много нового, погрузившись в детали, на которые раньше не обращала внимания, послушав много интересных фактов. На экскурсии гид рассказала историю района Хамовники с 16 века и до сегодняшних дней, останавливаясь на наиболее увлекательных деталях. Спасибо!)
Н
Настя
22 апр 2024
Спасибо Саше за интересную, динамичную и увлекательную экскурсию! Классно погуляли, узнали историю Хамовников, пройдясь по разным временным промежуткам. Саша - прекрасный рассказчик, охотно отвечала на все наши вопросы, с юмором и не перегружая ненужными фактами. Рекомендую!
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