ЗИЛАРТ — не просто новый жилой квартал, а своеобразная экспериментальная площадка современной Москвы. В последние годы здесь воплощают новаторские идеи, которые после распространяют по всему городу. Мы пройдём по бывшей территории легендарного завода ЗИЛ и поговорим о том, как история, промышленное наследие, архитектура и искусство соединяются в одном пространстве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парк «Тюфелева роща»

Вы увидите перголу из кортеновской стали, которая напоминает заводской конвейер. А неподалёку — Лизин пруд с отсылкой к повести Карамзина. Поговорим о том, что было здесь задолго до появления завода.

Бульвар Весниных

Пройдём по главной прогулочной улице района — бывшей центральной аллее ЗИЛа. Я расскажу об архитекторах, которые построили для завода Дом культуры — один из шедевров конструктивизма.

Музей «ЗИЛАРТ»

Осмотрим необычное здание, полностью облицованное медью. Вы поймёте, за счёт чего один и тот же материал совершенно по-разному выглядит снаружи и внутри.

Станок Erfurt

Рассмотрим десятиметровый немецкий пресс, который в 1970-х годах штамповал кузова грузовиков. Сегодня промышленная машина стала арт-объектом и напоминает о прошлом территории.

Дом с голубями Александра Бродского

На первый взгляд этот дом кажется самым сдержанным во всём районе. Но секрет скрывается наверху: на крыше поселились огромные голуби — символ города, который мы зачастую не замечаем, хотя он всегда рядом.

Дом № 17

Полюбуемся ажурным фасадом, который украшен панелями с изображениями автомобильных деталей: валов, роторов и других механизмов. Издалека этот орнамент неожиданно напоминает белокаменную резьбу владимиро-суздальских храмов.

Набережная Марка Шагала

Здесь есть отдельные дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедистов, детские и спортивные площадки, амфитеатр с видом на Москву-реку и собственный причал речного транспорта.

А ещё вы узнаете:

о Симоновом монастыре и любимой соколиной охоте русских государей

Николае Львове и его землебитном строительстве

заводах, благодаря которым эта территория стала одним из крупнейших промышленных районов Москвы

принципах современной архитектуры и градостроительства

проектах бюро «Меганом», работах Юрия Григоряна, Сергея Чобана, Сергея Скуратова, Александра Цимайло, Николая Ляшенко и других архитекторов, которые формируют облик современной Москвы

художниках, имена которых носят улицы района ЗИЛАРТ: Марке Шагале, Василии Кандинском, Константине Мельникове, братьях Весниных и других

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже хорошо знает классическую Москву и хочет открыть для себя её современную сторону

Любителям архитектуры, градостроительства и дизайна городской среды

Тем, кто интересуется искусством русского авангарда и хочет увидеть, как идеи художников и архитекторов начала 20 века продолжают влиять на город сегодня

Всем москвичам, которые хотят разобраться, по каким принципам развивается современная Москва, и составить мнение о новой архитектуре

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 20).