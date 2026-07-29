Разобраться, кто и зачем превратил бывший завод в один из самых необычных районов Москвы
ЗИЛАРТ — не просто новый жилой квартал, а своеобразная экспериментальная площадка современной Москвы. В последние годы здесь воплощают новаторские идеи, которые после распространяют по всему городу.
Мы пройдём по бывшей территории легендарного завода ЗИЛ и поговорим о том, как история, промышленное наследие, архитектура и искусство соединяются в одном пространстве.
Описание экскурсии
Парк «Тюфелева роща»
Вы увидите перголу из кортеновской стали, которая напоминает заводской конвейер. А неподалёку — Лизин пруд с отсылкой к повести Карамзина. Поговорим о том, что было здесь задолго до появления завода.
Бульвар Весниных
Пройдём по главной прогулочной улице района — бывшей центральной аллее ЗИЛа. Я расскажу об архитекторах, которые построили для завода Дом культуры — один из шедевров конструктивизма.
Музей «ЗИЛАРТ»
Осмотрим необычное здание, полностью облицованное медью. Вы поймёте, за счёт чего один и тот же материал совершенно по-разному выглядит снаружи и внутри.
Станок Erfurt
Рассмотрим десятиметровый немецкий пресс, который в 1970-х годах штамповал кузова грузовиков. Сегодня промышленная машина стала арт-объектом и напоминает о прошлом территории.
Дом с голубями Александра Бродского
На первый взгляд этот дом кажется самым сдержанным во всём районе. Но секрет скрывается наверху: на крыше поселились огромные голуби — символ города, который мы зачастую не замечаем, хотя он всегда рядом.
Дом № 17
Полюбуемся ажурным фасадом, который украшен панелями с изображениями автомобильных деталей: валов, роторов и других механизмов. Издалека этот орнамент неожиданно напоминает белокаменную резьбу владимиро-суздальских храмов.
Набережная Марка Шагала
Здесь есть отдельные дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедистов, детские и спортивные площадки, амфитеатр с видом на Москву-реку и собственный причал речного транспорта.
А ещё вы узнаете:
о Симоновом монастыре и любимой соколиной охоте русских государей
Николае Львове и его землебитном строительстве
заводах, благодаря которым эта территория стала одним из крупнейших промышленных районов Москвы
принципах современной архитектуры и градостроительства
проектах бюро «Меганом», работах Юрия Григоряна, Сергея Чобана, Сергея Скуратова, Александра Цимайло, Николая Ляшенко и других архитекторов, которые формируют облик современной Москвы
художниках, имена которых носят улицы района ЗИЛАРТ: Марке Шагале, Василии Кандинском, Константине Мельникове, братьях Весниных и других
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже хорошо знает классическую Москву и хочет открыть для себя её современную сторону
Любителям архитектуры, градостроительства и дизайна городской среды
Тем, кто интересуется искусством русского авангарда и хочет увидеть, как идеи художников и архитекторов начала 20 века продолжают влиять на город сегодня
Всем москвичам, которые хотят разобраться, по каким принципам развивается современная Москва, и составить мнение о новой архитектуре
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 20).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ЗИЛ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
У меня 2 высших образования, и с 2016 года я работалю гидом и гидом-переводчиком, разрабатываю новые маршруты.
Помимо обзорных экскурсий (пеших и на транспорте) провожу прогулки по Тверской, Замоскворечью, Пречистенке и читать дальшеуменьшить
т. д., сециализируюсь на архитектуре Москвы разных периодов.
У меня есть самые разные маршруты:
* по средневековой Москве («Китай-город: в поисках Средневековья»)
* конструктивизму («От Корбюзье до Мельникова»)
* сталинскому ампиру («ВДНХ: миражи Античности»)
* и другие
А ещё я профессионально разбираюсь в христианской тематике и провожу необычную программу «Знакомство с православием» в районе Большой Никитской улицы с заходом в храмы.
Кроме того, у меня есть экскурсия про образовательную систему в нашей стране — от Никольской улицы до консерватории.
Входит в следующие категории Москвы
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