«Хамовники» — от хамов? От хамов, да не тех. С 17 века на этих землях жили ткачи, которых называли хамовниками (хам — льняная ткань). Так и закрепилось. Мы с вами пройдём по району с интереснейшими образцами архитектуры.
Здесь и деревянное зодчество, словно из сказки, и модерновые башни, и экспериментальное жильё первой половины 20 века.
Здесь и деревянное зодчество, словно из сказки, и модерновые башни, и экспериментальное жильё первой половины 20 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:15, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите старейший сохранившийся туалет Москвы (!).
- Полюбуетесь почему-то очень красивым хирургическим театром.
- Всмотритесь в переливающуюся радугу керамики и глазури, преображающую дома, созданные для функции.
- Проникнетесь непоколебимой мощью академии сталинских годов, таящей у себя за пазухой один из старейших деревянных домишек города.
- Узнаете, где и как тусовались эталонные рабочие «Каучука».
- Изучите квартал, похожий на огромный конвейер, — там экспериментировали с бытом.
- Раскроете самый сокровенный секрет Хамовников в завитках наличников, пожалуй, красивейшей избы столицы.
- Поймёте, что делали девицы на девичьем поле.
Организационные детали
- Экскурсия длится примерно 1,5–2 часа.
- Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 15 минутах от метро «Парк Культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1385 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
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