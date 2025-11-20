История. Самопознание. Искусство Приглашаем вас на уникальную камерную экскурсию, где история великого мецената соединяется с астрологией и самопознанием. Прогулка пройдёт по историческому Замоскворечью — рядом с Третьяковской галереей и домом, где жили и родились Павел и Сергей Третьяковы. После прогулки мы продолжим встречу в лаунж-зоне ресторана, который расположен недалеко от метро Третьяковская. Здесь приглашённый астролог проведёт экспресс-разбор натальной карты Павла Третьякова, а затем — выберет одного смельчака из гостей, кто готов при всех получить экспресс-разбор своей карты и услышать о своей суперсиле. Остальные участники получат аудиосообщение с личными подсказками по дате рождения. Вас будет сопровождать профессиональный фотограф — чтобы сохранить мгновения, когда искусство, знание и вы сами соединяетесь в одно целое. Важная информация:

Экскурсия проходит на улице — просьба одеваться по погоде.