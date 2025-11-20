Приглашаем вас на уникальную камерную экскурсию, где история великого мецената соединяется с астрологией и самопознанием.
Прогулка пройдёт по историческому Замоскворечью — рядом с Третьяковской галереей и домом, где жили и родились Павел и Сергей Третьяковы. Продолжится встреча в лаунж-зоне ресторана, который расположен недалеко от метро Третьяковская.
Описание экскурсии
После прогулки мы продолжим встречу в лаунж-зоне ресторана, который расположен недалеко от метро Третьяковская. Здесь приглашённый астролог проведёт экспресс-разбор натальной карты Павла Третьякова, а затем — выберет одного смельчака из гостей, кто готов при всех получить экспресс-разбор своей карты и услышать о своей суперсиле. Остальные участники получат аудиосообщение с личными подсказками по дате рождения. Вас будет сопровождать профессиональный фотограф — чтобы сохранить мгновения, когда искусство, знание и вы сами соединяетесь в одно целое. Важная информация:
Экскурсия проходит на улице — просьба одеваться по погоде.
Экскурсия проходит по пятницам, субботам и воскресеньям
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Сергея Михайловича Третьякова
- Крымский мост
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост
- Парк Музеон
- Музей Павла и Сергея Третьяковых (без посещения)
- Государственная Третьяковская галерея (без посещения)
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Экспресс-разбор астролога
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Еда и напитки в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Пречистенские Ворота, 1
Завершение: Ресторан
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит по пятницам, субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице - просьба одеваться по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
