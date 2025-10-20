Академгородок в Новосибирске — главный, но не первый такой проект СССР. Прародитель районов для учёных находится именно в Щукино. Гуляя по нему, вы погрузитесь в эпоху создания ядерного щита и мирного атома. Осознаете вклад И. Курчатова и А. Александрова в науку. Побываете в импровизированной квартире академика, рассмотрите редкие артефакты. И услышите семейные истории местных жителей.

Описание экскурсии

В 2023 году на федеральном уровне отмечалось 120-летие со дня рождения Игоря Курчатова и Анатолия Александрова и 80-летие Института атомной энергии. Но почему юбилей двух академиков и одного института — это праздник всей страны, и чем обязано им нынешнее поколение? На экскурсии вы узнаете ответы на эти вопросы.

Эксклюзивная программа

Тема секретная, на территорию специализированных учреждений и музеев, связанных с атомными проектами, нужны пропуски, согласования и регистрация за долгое время. В нашем случае это можно миновать.

Вы осмотрите:

Памятник И. В. Курчатову на площади у Института атомной энергии

Архитектурный ансамбль «Академгородок Лаборатории № 2»

. Вы увидите дом, где живут потомки Курчатова, Сахарова и многих других академиков атомного проекта Музей быта советских ученых. Закрытый объект, вход в который возможен только по согласованию с местными жителями. Музей создан усилиями неравнодушных людей. Предметы быта из квартир академиков, антураж, музыка, запах экспонатов, советские угощения, викторина… Вы погрузитесь в атмосферу времени и услышите о работе и быте в эпоху первых реакторов, подводных лодок и ледоколов — по воспоминаниям наших соседей

На встрече:

Вы познакомитесь с историей района Щукино и узнаете значение его главных символов

Увидите скрытые от глаз необычные памятники

Мы вспомним имена создателей атомного проекта СССР

Поговорим о Курчатовском институте и его роли в жизни каждого человека, нашей страны и всего мира

Вы узнаете многое о жизни и трудовом подвиге великого учёного Игоря Курчатова, услышите его голос

Увидите модель атомного реактора

Побываете в импровизированной квартире-музее советского академика, физика-ядерщика

Рассмотрите редкие образцы техники, мебели, спортивного инвентаря и предметов быта советского периода

Согреетесь ароматным чаем со сладкими угощениями в кафетерии советского гастронома

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется советской историей, наукой и культурным наследием. Стоит отметить, что к нам любят приходить не только взрослые, но и дети средней и старшей школы — мы подстраиваемся под любую аудиторию и рассказываем о серьёзных темах просто и увлекательно.

