Мои заказы

Атомный век: авторская экскурсия по Академгородку в Щукино

Поразиться трудовому подвигу физиков-ядерщиков и посетить Музей быта советских учёных
Академгородок в Новосибирске — главный, но не первый такой проект СССР. Прародитель районов для учёных находится именно в Щукино. Гуляя по нему, вы погрузитесь в эпоху создания ядерного щита и мирного атома. Осознаете вклад И. Курчатова и А. Александрова в науку. Побываете в импровизированной квартире академика, рассмотрите редкие артефакты. И услышите семейные истории местных жителей.
5
2 отзыва
Атомный век: авторская экскурсия по Академгородку в Щукино© Галина
Атомный век: авторская экскурсия по Академгородку в Щукино© Галина
Атомный век: авторская экскурсия по Академгородку в Щукино© Галина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

В 2023 году на федеральном уровне отмечалось 120-летие со дня рождения Игоря Курчатова и Анатолия Александрова и 80-летие Института атомной энергии. Но почему юбилей двух академиков и одного института — это праздник всей страны, и чем обязано им нынешнее поколение? На экскурсии вы узнаете ответы на эти вопросы.

Эксклюзивная программа

Тема секретная, на территорию специализированных учреждений и музеев, связанных с атомными проектами, нужны пропуски, согласования и регистрация за долгое время. В нашем случае это можно миновать.

Вы осмотрите:

  • Памятник И. В. Курчатову на площади у Института атомной энергии
  • Архитектурный ансамбль «Академгородок Лаборатории № 2». Вы увидите дом, где живут потомки Курчатова, Сахарова и многих других академиков атомного проекта
  • Музей быта советских ученых. Закрытый объект, вход в который возможен только по согласованию с местными жителями. Музей создан усилиями неравнодушных людей. Предметы быта из квартир академиков, антураж, музыка, запах экспонатов, советские угощения, викторина… Вы погрузитесь в атмосферу времени и услышите о работе и быте в эпоху первых реакторов, подводных лодок и ледоколов — по воспоминаниям наших соседей

На встрече:

  • Вы познакомитесь с историей района Щукино и узнаете значение его главных символов
  • Увидите скрытые от глаз необычные памятники
  • Мы вспомним имена создателей атомного проекта СССР
  • Поговорим о Курчатовском институте и его роли в жизни каждого человека, нашей страны и всего мира
  • Вы узнаете многое о жизни и трудовом подвиге великого учёного Игоря Курчатова, услышите его голос
  • Увидите модель атомного реактора
  • Побываете в импровизированной квартире-музее советского академика, физика-ядерщика
  • Рассмотрите редкие образцы техники, мебели, спортивного инвентаря и предметов быта советского периода
  • Согреетесь ароматным чаем со сладкими угощениями в кафетерии советского гастронома

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется советской историей, наукой и культурным наследием. Стоит отметить, что к нам любят приходить не только взрослые, но и дети средней и старшей школы — мы подстраиваемся под любую аудиторию и рассказываем о серьёзных темах просто и увлекательно.

Организационные детали

  • Первая часть встречи пройдёт на улице (~30 минут в зависимости от погоды), вторая часть — в музее
  • На экскурсию можно пойти даже с малышами — они смогут себя занять в детском уголке с советскими игрушками
  • Для путешествующих на машине: недалеко от места проведения экскурсии есть парковка
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Курчатова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Москве
Аттестованный московский гид, житель Академгородка, директор и хранитель Музея быта советских учёных. Провожу экскурсии с моей коллегой. Мы победители конкурса общественного признания «Достояние-2022» в номинации «Диалог поколений» и авторы лучшей экскурсии по Москве в конкурсе «Покажи Москву» в 2023 году.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Марина
20 окт 2025
Об экскурсии хочется писать исключительно в превосходной степени! Прекрасная, очень насыщенная экскурсия,в которой погружаешься в историю нашей страны в непростые, нелегкие ее времена, проникаешься величием и мощью нашей науки, соприкасаешься
читать дальше

с обессмертившем себя гением Курчатова по крупицам проложившим дорогу в атомный век. С первых же минут располагает к себе замечательный экскурсовод Галина. Она не только глубоко погружена в тему, но и вкладывает душу в сохранение памяти о великом подвиге наших ученых-ядерщиков. Прекрасный, тактичный и чуткий рассказчик, Галина сумела вызвать неподдельный интерес у нашего внука, которому чуть-чуть не хватает до десяти лет, настолько, что весь вечер он обсуждал услышанное и увиденное. У Галины получилось создать настолько теплую, почти домашнюю атмосферу, что не хотелось уходить. Такая экскурсия заставляет думать, вдохновляет стремиться к новым знаниям. Спасибо огромное!

Юрий
Юрий
13 апр 2025
12.04.2025 вместе с коллегами Центра им."Келдыша" посетили "Музей быта советских ученых" в академгородке Курчатовского института. Переступив порог музея, попадаешь в уютную атмосферу прошлого столетия. Огромное спасибо экскурсоводам Галине и Евгении
читать дальше

которые, рассказывая о советских ученых, заражая своим энтузиазмом, проводят экскурсию на одном дыхании.
Посетите "Музей быта советских ученых", вы не пожалеете. Вам откроется очень много фактов из жизни наших великих ученых-физиков, о которых вы раньше не знали.

12.04.2025 вместе с коллегами Центра им."Келдыша" посетили "Музей быта советских ученых" в академгородке Курчатовского института. Переступив

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Экскурсия по Музею Темноты
1 час
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по музею темноты
Погрузитесь в необычную сенсорную экспозицию в Москве, чтобы испытать новые ощущения и развить эмоциональный интеллект. Подходит для всех возрастов
Начало: В районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Сегодня в 17:15
Завтра в 11:15
2100 ₽ за человека
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Пешая
1 час
3 отзыва
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
990 ₽ за человека
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
1 час
39 отзывов
Билеты
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2100 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве