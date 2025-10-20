Атомный век: авторская экскурсия по Академгородку в Щукино
Поразиться трудовому подвигу физиков-ядерщиков и посетить Музей быта советских учёных
Академгородок в Новосибирске — главный, но не первый такой проект СССР. Прародитель районов для учёных находится именно в Щукино. Гуляя по нему, вы погрузитесь в эпоху создания ядерного щита и мирного атома. Осознаете вклад И. Курчатова и А. Александрова в науку. Побываете в импровизированной квартире академика, рассмотрите редкие артефакты. И услышите семейные истории местных жителей.
В 2023 году на федеральном уровне отмечалось 120-летие со дня рождения Игоря Курчатова и Анатолия Александрова и 80-летие Института атомной энергии. Но почему юбилей двух академиков и одного института — это праздник всей страны, и чем обязано им нынешнее поколение? На экскурсии вы узнаете ответы на эти вопросы.
Эксклюзивная программа
Тема секретная, на территорию специализированных учреждений и музеев, связанных с атомными проектами, нужны пропуски, согласования и регистрация за долгое время. В нашем случае это можно миновать.
Вы осмотрите:
Памятник И. В. Курчатову на площади у Института атомной энергии
Архитектурный ансамбль «Академгородок Лаборатории № 2». Вы увидите дом, где живут потомки Курчатова, Сахарова и многих других академиков атомного проекта
Музей быта советских ученых. Закрытый объект, вход в который возможен только по согласованию с местными жителями. Музей создан усилиями неравнодушных людей. Предметы быта из квартир академиков, антураж, музыка, запах экспонатов, советские угощения, викторина… Вы погрузитесь в атмосферу времени и услышите о работе и быте в эпоху первых реакторов, подводных лодок и ледоколов — по воспоминаниям наших соседей
На встрече:
Вы познакомитесь с историей района Щукино и узнаете значение его главных символов
Увидите скрытые от глаз необычные памятники
Мы вспомним имена создателей атомного проекта СССР
Поговорим о Курчатовском институте и его роли в жизни каждого человека, нашей страны и всего мира
Вы узнаете многое о жизни и трудовом подвиге великого учёного Игоря Курчатова, услышите его голос
Увидите модель атомного реактора
Побываете в импровизированной квартире-музее советского академика, физика-ядерщика
Рассмотрите редкие образцы техники, мебели, спортивного инвентаря и предметов быта советского периода
Согреетесь ароматным чаем со сладкими угощениями в кафетерии советского гастронома
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется советской историей, наукой и культурным наследием. Стоит отметить, что к нам любят приходить не только взрослые, но и дети средней и старшей школы — мы подстраиваемся под любую аудиторию и рассказываем о серьёзных темах просто и увлекательно.
Организационные детали
Первая часть встречи пройдёт на улице (~30 минут в зависимости от погоды), вторая часть — в музее
На экскурсию можно пойти даже с малышами — они смогут себя занять в детском уголке с советскими игрушками
Для путешествующих на машине: недалеко от места проведения экскурсии есть парковка
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Галина — ваша команда гидов в Москве
Аттестованный московский гид, житель Академгородка, директор и хранитель Музея быта советских учёных. Провожу экскурсии с моей коллегой. Мы победители конкурса общественного признания «Достояние-2022» в номинации «Диалог поколений» и авторы лучшей экскурсии по Москве в конкурсе «Покажи Москву» в 2023 году.
М
Марина
20 окт 2025
Об экскурсии хочется писать исключительно в превосходной степени! Прекрасная, очень насыщенная экскурсия,в которой погружаешься в историю нашей страны в непростые, нелегкие ее времена, проникаешься величием и мощью нашей науки, соприкасаешься читать дальше
с обессмертившем себя гением Курчатова по крупицам проложившим дорогу в атомный век. С первых же минут располагает к себе замечательный экскурсовод Галина. Она не только глубоко погружена в тему, но и вкладывает душу в сохранение памяти о великом подвиге наших ученых-ядерщиков. Прекрасный, тактичный и чуткий рассказчик, Галина сумела вызвать неподдельный интерес у нашего внука, которому чуть-чуть не хватает до десяти лет, настолько, что весь вечер он обсуждал услышанное и увиденное. У Галины получилось создать настолько теплую, почти домашнюю атмосферу, что не хотелось уходить. Такая экскурсия заставляет думать, вдохновляет стремиться к новым знаниям. Спасибо огромное!
Юрий
13 апр 2025
12.04.2025 вместе с коллегами Центра им."Келдыша" посетили "Музей быта советских ученых" в академгородке Курчатовского института. Переступив порог музея, попадаешь в уютную атмосферу прошлого столетия. Огромное спасибо экскурсоводам Галине и Евгении читать дальше
которые, рассказывая о советских ученых, заражая своим энтузиазмом, проводят экскурсию на одном дыхании. Посетите "Музей быта советских ученых", вы не пожалеете. Вам откроется очень много фактов из жизни наших великих ученых-физиков, о которых вы раньше не знали.