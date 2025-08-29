Когда: После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете приехать и пройти его в любой удобный вам день и время, когда открыт Пушкинский музей (пн. - выходной).

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала