Тревога! Нам срочно нужен герой или героиня! Мир в опасности! В Пушкинском музее творятся необъяснимые вещи.
Если вам по плечу любые подвиги, вас ждет увлекательное приключение-квест про античных богов и героев!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание квестаЧто вас ожидает: Квест-экскурсия включает в себя залы, посвященные Греции, эллинизму, Месопотамии и Египту. Надеемся, наша квест-экскурсия сумеет увлечь вас и ваших детей невероятным миром богов и героев античности. И если ребенок после квеста попросит вас купить книгу про мифы Древней Греции — мы не виноваты! Наш квест — это:
- Захватывающий сюжет, где ваш ребенок — главный герой!
- Интересные факты и необычные задания. Узнаем новое в игре!
• Профессиональный аудио-спектакль: статуи богов и героев «заговорят» и оживут в вашем воображении. Важная информация:
- Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение.
- Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет).
- Билеты в музей не входят в стоимость квеста.
- После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа. После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете приехать и пройти его в любой удобный вам день и время, когда открыт Пушкинский музей.
- Для квеста важно взять с собой хорошо заряженный смартфон. Здорово, если у вас будут наушники — так вы получите максимум удовольствия от нашего аудиоспектакля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залы Пушкинского музея
- Посвященные Греции
- Месопотамии и Египту
Что включено
- Адуио квест-экскурсия
Что не входит в цену
- Сопровождение гида
- Билеты в Пушкинский музей
Место начала и завершения?
Москва, ул. Волхонка, 12 (главное здание музея)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
А
Анна
29 авг 2025
Экскурсия интересная, но хаотичный маршрут, постоянно надо бегать из зала в зал, хотя можно было более структированно описать, чтобы не было суеты. Не понравилась покупка - на сайте спутника был указан неверный телефон, накануне вообще предложили вернуть деньги.
