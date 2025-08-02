читать дальше

Ориентироваться нужно по тексту в боте, а не по рассказу гида, как обычно делают, из за чего нужно постоянно отвлекаться на телефон.

3. Собственно, то, о чём написал уже выше — аудиогид в телеграмме, что уже огромный минус. Во первых аудиозаписи идут снизу вверх, а значит задом наперед, приходится каждый раз отвлекаться на телефон. Чтобы заранее открыть все аудио, нужно пролистать все посты в боте, а это не быстро и не комфортно. Если бы использовалось специальное приложение, было бы куда проще и удобнее. Также нельзя открыть интересующую картину, нужно следовать точно по маршруту гида.

4. Субъективно — но мы надеялись на более сжатую подачу информации, так как специально попробовали взять гид не от третьяковки, так как там тоже очень любят лить воду по 10 минут о каждой картине. К сожалению, этот гид ничем не отличался. Из обилия лишней информации сложно выцепить по настоящему важные элементы. Но повторюсь — этот пункт субъективный. Возможно, вам такое по душе.

5. Цена — в 2,5 раза дороже официального аудиогида, при всем вышеперечисленном, тоже считаю огромным минусом. Если бы он стоял рублей 200, тут вопросов бы было гораздо меньше. Но цена, извините меня, как за полноценную экскурсию.



Единственным плюсом для нас оказалась возможность подключить свои наушники (так как у официального аудиогида нет такой возможности), и возможность слушать аудиогид вместе.



Автору рекомендую улучшить качество звука (сейчас есть хорошие нейросети для его улучшения) сменить площадку с телеграм бота на что-то более подходящее.



Спасибо.