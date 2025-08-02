Мои заказы

Аудиоэкскурсия по выставке Карла Брюллова в Новой Третьяковке

Расшифровать картины одного из самых известных русских художников первой половины 19 века
Карл Брюллов — единственный художник 19 века, при жизни удостоенный лаврового венка и перстня из рук императора. Очень редко его картины, разбросанные по всей стране, собирают вместе. Сейчас их можно увидеть в Михайловском дворце Русского музея. Вы расшифруете шедевры «Последний день Помпеи», «Иисус во гробе», «Нарцисс» и другие. А также узнаете много интересного о жизни мастера.
Описание аудиогида

Вы узнаете:

  • Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
  • На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
  • Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
  • Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
  • Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
  • За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
  • Какую картину мастер написал в рекордные сроки
  • При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
  • Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
  • Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
  • Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»

И многое другое!

Организационные детали

  • Выставка проходит с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года
  • Аудиоэкскурсия подходит для слушателей 9+
  • Вам необходимо самостоятельно купить билет на выставку
  • Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет
  • После бронирования заказа я пришлю вам ссылку на доплату. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии на один аккаунт
  • Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда

Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13151 туриста
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

А
Анна
3 авг 2025
Не рекомендую данный аудиогид. Купили перед выставкой и не смогли воспользоваться из-за технических работ у чат бота. При этом другой альтернативы скачать или получить данный аудиогид нет. В результате чат
откликнулся только в 20 вечера, хотя билеты были на дневное время. Впустую потраченные деньги. Если вы предлагаете аудиогид, то должны предлагать разные варианты его скачивания, что минимизирует риск технических проблем. Поэтому крайне не рекомендую данный аудиогид.

Е
Елена
5 июл 2025
Очень тихо по звуку. Народа всегда на выставка много и шум. Запись сделана очень тихо! Загружаются файлы медленно, я не додумалась, что нужно в каждый входить и грузить. Надо предупреждать, что каждый открыть
Даниил
Даниил
28 июн 2025
Аудиогид не понравился. Выключили примерно через полчаса прослушивания на выставке.
1. Плохое качество звука.
2. Маршрут не проработан. Картины в галерее висят не в том порядке, в котором предлагает их смотреть гид.
Ориентироваться нужно по тексту в боте, а не по рассказу гида, как обычно делают, из за чего нужно постоянно отвлекаться на телефон.
3. Собственно, то, о чём написал уже выше — аудиогид в телеграмме, что уже огромный минус. Во первых аудиозаписи идут снизу вверх, а значит задом наперед, приходится каждый раз отвлекаться на телефон. Чтобы заранее открыть все аудио, нужно пролистать все посты в боте, а это не быстро и не комфортно. Если бы использовалось специальное приложение, было бы куда проще и удобнее. Также нельзя открыть интересующую картину, нужно следовать точно по маршруту гида.
4. Субъективно — но мы надеялись на более сжатую подачу информации, так как специально попробовали взять гид не от третьяковки, так как там тоже очень любят лить воду по 10 минут о каждой картине. К сожалению, этот гид ничем не отличался. Из обилия лишней информации сложно выцепить по настоящему важные элементы. Но повторюсь — этот пункт субъективный. Возможно, вам такое по душе.
5. Цена — в 2,5 раза дороже официального аудиогида, при всем вышеперечисленном, тоже считаю огромным минусом. Если бы он стоял рублей 200, тут вопросов бы было гораздо меньше. Но цена, извините меня, как за полноценную экскурсию.

Единственным плюсом для нас оказалась возможность подключить свои наушники (так как у официального аудиогида нет такой возможности), и возможность слушать аудиогид вместе.

Автору рекомендую улучшить качество звука (сейчас есть хорошие нейросети для его улучшения) сменить площадку с телеграм бота на что-то более подходящее.

Спасибо.

