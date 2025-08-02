Карл Брюллов — единственный художник 19 века, при жизни удостоенный лаврового венка и перстня из рук императора. Очень редко его картины, разбросанные по всей стране, собирают вместе. Сейчас их можно увидеть в Михайловском дворце Русского музея. Вы расшифруете шедевры «Последний день Помпеи», «Иисус во гробе», «Нарцисс» и другие. А также узнаете много интересного о жизни мастера.
Описание аудиогида
Вы узнаете:
- Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
- На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
- Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
- Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
- Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
- За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
- Какую картину мастер написал в рекордные сроки
- При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
- Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
- Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
- Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»
И многое другое!
Организационные детали
- Выставка проходит с 10 июня 2025 года по 18 января 2026 года
- Аудиоэкскурсия подходит для слушателей 9+
- Вам необходимо самостоятельно купить билет на выставку
- Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет
- После бронирования заказа я пришлю вам ссылку на доплату. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии на один аккаунт
- Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13151 туриста
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
2.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 авг 2025
Не рекомендую данный аудиогид. Купили перед выставкой и не смогли воспользоваться из-за технических работ у чат бота. При этом другой альтернативы скачать или получить данный аудиогид нет.
Е
Елена
5 июл 2025
Очень тихо по звуку. Народа всегда на выставка много и шум. Запись сделана очень тихо! Загружаются файлы медленно, я не додумалась, что нужно в каждый входить и грузить.
Даниил
28 июн 2025
Аудиогид не понравился. Выключили примерно через полчаса прослушивания на выставке.
1. Плохое качество звука.
2. Маршрут не проработан. Картины в галерее висят не в том порядке, в котором предлагает их смотреть гид.
