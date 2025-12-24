Что вас ждет Необычное однодневное путешествие для ценителей русского искусства и почитателей православия! Увлекательный маршрут по самым творческим и религиозным местам! В первой части путешествия побываем в усадьбе Мураново, известную как мемориально-усадебный комплекс Ф. И. Тютчева и музее-заповеднике Абрамцево. Вторая часть посвящена религии. Посетим монастырь Троице-Сергиевой Лавре, святой источник Гремячий Ключ. Важная информация: Мы посетим 3 места на ваш выбор:

Мураново • Абрамцево • Сергиев Посад • Гремячий Ключ Желание посетить все 4 места, обговаривается индивидуально с гидом т. к. займет больше времени. Стоимость экскурсии в зависимости от количества мест посещения изменится. В стоимость прогулки включен трансфер и аудиогид.