Что вас ждет Необычное однодневное путешествие для ценителей русского искусства и почитателей православия! Увлекательный маршрут по самым творческим и религиозным местам! В первой части путешествия побываем в усадьбе Мураново, известную как мемориально-усадебный комплекс Ф. И. Тютчева и музее-заповеднике Абрамцево. Вторая часть посвящена религии. Посетим монастырь Троице-Сергиевой Лавре, святой источник Гремячий Ключ. Важная информация: Мы посетим 3 места на ваш выбор:
Мураново • Абрамцево • Сергиев Посад • Гремячий Ключ Желание посетить все 4 места, обговаривается индивидуально с гидом т. к. займет больше времени. Стоимость экскурсии в зависимости от количества мест посещения изменится. В стоимость прогулки включен трансфер и аудиогид.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-заповедник «Усадьба Мураново»
- Музей-заповедник «Абрамцево»
- Монастырь Троице-Сергиева Лавра
- Святой источник Гремячий Ключ
Что включено
- Трансфер из Москвы и обратно
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Входные билеты и билета на экскурсии
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Мы посетим 3 места на ваш выбор:
- Мураново
- Абрамцево
- Сергиев Посад
- Гремячий Ключ
- Желание посетить все 4 места, обговаривается индивидуально с гидом Т. К. займет больше времени. Стоимость экскурсии в зависимости от количества мест посещения изменится
- В стоимость прогулки включен трансфер и аудиогид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
