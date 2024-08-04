Трансфер в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Москве, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Романцевские горы + Куликово поле
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Романцевские горы + Куликово поле
Начало: М. Коломенская выход из метро №7
«• трансфер из Москвы и обратно, • услуги гида»
Расписание: По выходным в 8:00
Завтра в 09:00
5 апр в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Парк Никола-Ленивец
На машине
15 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Парк Никола-Ленивец
Начало: Россия, Москва, метро Коломенская
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
На машине
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Легко добраться из Шереметьево, Внуково, Домодедово или Жуковского до места назначения
«фиксированную стоимость, которая не меняется от необходимого на трансфер времени»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Парк Никола-Ленивец
    Очень удобный формат экскурсии. Доехали с комфортом. Времени на прогулку было достаточно - 5 часов. Успели посмотреть все основные достопримечательности.
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    Расстояния там большие, поэтому очень оценили возможность перемещения на машине между отдельными объектами. Гуляли в удобном для нас темпе. Гид оптимально выстроил наш маршрут. Мы остались очень довольны нашей поездкой.

  • С
    Савельева
    2 апреля 2023
    Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
    Были в Жостово и Федоскино. Всё понравилось. В Федоскино зашли ещё в два музея. Нашему гиду огромное спасибо. Хороший водитель, прекрасный рассказчик, много что ещё посоветовал на будущее.
  • М
    Максим
    9 сентября 2022
    Парк Никола-Ленивец
    Поездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени
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    охватить максимально наиболее интересные объекты на огромной территории парка. Дмитрий подстроился под наши пожелания по логистике, что сделало длительную поездку максимально комфортной. С Дмитрием чувствуешь себя в машине безопасно. В качестве пожелания: хорошо бы побольше инсайдерской информации о ситуации в парке.

  • П
    Прончатова
    4 августа 2022
    Автотур по окрестностям Ржева
    Экскурсия оставила максимально приятные чистые впечатления. Усадьба Степаново-Волосово, Мемориал Ржевский и 28 панфиловцев… неизгладимые впечатления
  • Е
    Елена
    31 июля 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
  • Ч
    Чернышева
    31 июля 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты. Настоятельно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2022
    Романцевские горы + Куликово поле
    Прекрасное путешествие! Очень красивые места!
  • A
    Ang.elka
    30 апреля 2022
    Автотур по окрестностям Ржева
    Отличная поездка!
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2021
    Автотур по окрестностям Ржева
    Поездка получилась просто замечательная!!! Конечно путь неблизкий, но дорога хорошая, водитель аккуратный и поэтому чувствовали себя прекрасно!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Трансфер»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Александровский сад
  6. Никольская улица
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Воробьевы Горы
  9. Патриаршие пруды
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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