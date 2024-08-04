Индивидуальная
до 1 чел.
Романцевские горы + Куликово поле
Начало: М. Коломенская выход из метро №7
«• трансфер из Москвы и обратно, • услуги гида»
Расписание: По выходным в 8:00
Завтра в 09:00
5 апр в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Парк Никола-Ленивец
Начало: Россия, Москва, метро Коломенская
Расписание: В любой день
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Легко добраться из Шереметьево, Внуково, Домодедово или Жуковского до места назначения
«фиксированную стоимость, которая не меняется от необходимого на трансфер времени»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Парк Никола-ЛенивецОчень удобный формат экскурсии. Доехали с комфортом. Времени на прогулку было достаточно - 5 часов. Успели посмотреть все основные достопримечательности.
- ССавельева2 апреля 2023Экскурсия из Москвы в Жостово и ФедоскиноБыли в Жостово и Федоскино. Всё понравилось. В Федоскино зашли ещё в два музея. Нашему гиду огромное спасибо. Хороший водитель, прекрасный рассказчик, много что ещё посоветовал на будущее.
- ММаксим9 сентября 2022Парк Никола-ЛенивецПоездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени
- ППрончатова4 августа 2022Автотур по окрестностям РжеваЭкскурсия оставила максимально приятные чистые впечатления. Усадьба Степаново-Волосово, Мемориал Ржевский и 28 панфиловцев… неизгладимые впечатления
- ЕЕлена31 июля 2022Романцевские горы + Куликово полеОтличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
- ЧЧернышева31 июля 2022Романцевские горы + Куликово полеПоездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты. Настоятельно рекомендую!
- ТТатьяна2 мая 2022Романцевские горы + Куликово полеПрекрасное путешествие! Очень красивые места!
- AAng.elka30 апреля 2022Автотур по окрестностям РжеваОтличная поездка!
- ТТатьяна15 августа 2021Автотур по окрестностям РжеваПоездка получилась просто замечательная!!! Конечно путь неблизкий, но дорога хорошая, водитель аккуратный и поэтому чувствовали себя прекрасно!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Трансфер»
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