О Ольга Парк Никола-Ленивец читать дальше Расстояния там большие, поэтому очень оценили возможность перемещения на машине между отдельными объектами. Гуляли в удобном для нас темпе. Гид оптимально выстроил наш маршрут. Мы остались очень довольны нашей поездкой. Очень удобный формат экскурсии. Доехали с комфортом. Времени на прогулку было достаточно - 5 часов. Успели посмотреть все основные достопримечательности.

С Савельева Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино Были в Жостово и Федоскино. Всё понравилось. В Федоскино зашли ещё в два музея. Нашему гиду огромное спасибо. Хороший водитель, прекрасный рассказчик, много что ещё посоветовал на будущее.

М Максим Парк Никола-Ленивец читать дальше охватить максимально наиболее интересные объекты на огромной территории парка. Дмитрий подстроился под наши пожелания по логистике, что сделало длительную поездку максимально комфортной. С Дмитрием чувствуешь себя в машине безопасно. В качестве пожелания: хорошо бы побольше инсайдерской информации о ситуации в парке. Поездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени

П Прончатова Автотур по окрестностям Ржева Экскурсия оставила максимально приятные чистые впечатления. Усадьба Степаново-Волосово, Мемориал Ржевский и 28 панфиловцев… неизгладимые впечатления

Е Елена Романцевские горы + Куликово поле Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.

Ч Чернышева Романцевские горы + Куликово поле Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты. Настоятельно рекомендую!

Т Татьяна Романцевские горы + Куликово поле Прекрасное путешествие! Очень красивые места!

A Ang.elka Автотур по окрестностям Ржева Отличная поездка!