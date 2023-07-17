Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре
Я родилась и выросла в центре Москвы. С детства подмечала неочевидные городские детали, рассматривала доходные дома и старинные усадьбы. Моя особая любовь — тихие, уютные районы, где уживаются разные эпохи. На моей авторской экскурсии мы погуляем по Плющихе и окрестностям.
Поговорим об архитектуре и о том, как история влияет на жизнь горожанина и на то место, которое он называет домом.
Москва похожа на сложный текст: каждая эпоха вписывает в него свою историю, а следующая вносит коррективы и правки. Городское пространство невозможно понять без главного — его жилой застройки. Гуляя по Плющихе и окружающим ее улицам, вы раскроете историю столицы в зданиях и лицах. Отыщете отсылки к готике, пример московского ампира, немного классицизма и сталинской архитектуры. А также выясните, как из слободки на окраине Москвы Плющиха превратилась в престижный квартал.
Плющиха в лицах
Мы вспомним связанных с районом Плющихи известных людей. Я расскажу, где в детстве жил Лев Толстой, кто приходил в гости к Репину, как устраивали свой быт братья Веснины и лингвист Розенталь. Покажу роскошный доходный дом Дубовского начала 20 века и деревянный дом Палибина, построенный после пожара 1812 года. А иллюстрацией более поздних эпох станут сталинский Дом архитекторов и современный ЖК.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 495 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Анна, я родилась в Москве, окончила Университет культуры и Школу гидов. Люблю неочевидные локации, в которых скрыта невероятная красота. Научу вас подмечать детали и находить прекрасное. А также расскажу истории людей, которые жили и творили в столице.
Имею подтверждённую Министерством туризма аккредитацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Отличная экскурсия! Очень доступно и интересно подается материал. По-новому раскрыта Москва и открыт новый район, о котором до этого знала совсем мало. Было очень познавательно и красиво, много неожиданных открытий и историй. Очень рекомендую погулять с Анной и узнать новое, посмотреть на незнакомую Москву. Советую!
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П
Павел
Исключительно информативная и искусно поданная экскурсия прекрасной Анны. Ходили 8 марта всей большой семьей (разными ее поколениями) и все остались под большим впечатлением. Очень рекомендую!
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