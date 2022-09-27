Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи

Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре

Я родилась и выросла в центре Москвы. С детства подмечала неочевидные городские детали, рассматривала доходные дома и старинные усадьбы. Моя особая любовь — тихие, уютные районы, где уживаются разные эпохи. На моей авторской экскурсии мы погуляем по Плющихе и окрестностям.

Поговорим об архитектуре и о том, как история влияет на жизнь горожанина и на то место, которое он называет домом.
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
29
сен
30
сен
1
окт
6
окт
7
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История столицы через жилые дома

Москва похожа на сложный текст: каждая эпоха вписывает в него свою историю, а следующая вносит коррективы и правки. Городское пространство невозможно понять без главного — его жилой застройки. Гуляя по Плющихе и окружающим ее улицам, вы раскроете историю столицы в зданиях и лицах. Отыщете отсылки к готике, пример московского ампира, немного классицизма и сталинской архитектуры. А также выясните, как из слободки на окраине Москвы Плющиха превратилась в престижный квартал.

Плющиха в лицах

Мы вспомним связанных с районом Плющихи известных людей. Я расскажу, где в детстве жил Лев Толстой, кто приходил в гости к Репину, как устраивали свой быт братья Веснины и лингвист Розенталь. Покажу роскошный доходный дом Дубовского начала 20 века и деревянный дом Палибина, построенный после пожара 1812 года. А иллюстрацией более поздних эпох станут сталинский Дом архитекторов и современный ЖК.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектура🧐АвторскиеУлицы и переулкиСтарая Москва

Похожие туры в Москве

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Прогулки
Прогулки
4.8
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная экскурсия по Москве, это лучшее решение, если вы цените свое время и точно знаете, что хотите получить
по договоренности
от 6 000 за всё до 5 чел.
Свидание со Старой Москвой
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
162 отзыва
Свидание со Старой Москвой
Солянка, Хитровка, Яуза и другие чудесные островки прошлого на дружеской экскурсии
у метро Третьяковская
27 сен
28 сен
29 сен
1 окт
от 1 500 за всё до 2 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
14 отзывов
Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
Обычно на экскурсиях знакомятся с историей Москвы
проезд Воскресенские Ворота, 1А
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
1 700 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Погулять по театральным местам города и услышать о связанных с ними великих людях
у м. Тверская, Чеховская, Пушкинская
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
от 1 950 за всё до 3 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
131 отзыв
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
в районе метро Выставочная
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
2 600 за всё до 5 чел.
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
Нет отзывов
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
500 за 1 человека
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.3
12 отзывов
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
700 за 1 человека
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
700 за 1 человека
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
4.7
3 отзыва
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
Приглашаем вас на атмосферную экскурсию по чудесному уголку старой Москвы - Замоскворечью
ул. Пятницкая, 25
500 за 1 человека
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Квест-экскурсия по центру Москвы подходит как для туристов
дом Пашкова, метро Боровицкая
1 090 за 1 человека
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ева
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города
Ильинский сквер, памятник Кириллу и Мефодию
6 000 за всё до 20 чел.
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
21 отзыв
Очень популярно сейчас
Преступный мир старой Москвы: экскурсия-расследование
Прогуляться от Красной площади до Хитровки, открывая темную изнанку города
у памятника маршалу Жукову на Манежной площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ