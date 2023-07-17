Я родилась и выросла в центре Москвы. С детства подмечала неочевидные городские детали, рассматривала доходные дома и старинные усадьбы. Моя особая любовь — тихие, уютные районы, где уживаются разные эпохи. На моей авторской экскурсии мы погуляем по Плющихе и окрестностям. Поговорим об архитектуре и о том, как история влияет на жизнь горожанина и на то место, которое он называет домом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История столицы через жилые дома

Москва похожа на сложный текст: каждая эпоха вписывает в него свою историю, а следующая вносит коррективы и правки. Городское пространство невозможно понять без главного — его жилой застройки. Гуляя по Плющихе и окружающим ее улицам, вы раскроете историю столицы в зданиях и лицах. Отыщете отсылки к готике, пример московского ампира, немного классицизма и сталинской архитектуры. А также выясните, как из слободки на окраине Москвы Плющиха превратилась в престижный квартал.

Плющиха в лицах

Мы вспомним связанных с районом Плющихи известных людей. Я расскажу, где в детстве жил Лев Толстой, кто приходил в гости к Репину, как устраивали свой быт братья Веснины и лингвист Розенталь. Покажу роскошный доходный дом Дубовского начала 20 века и деревянный дом Палибина, построенный после пожара 1812 года. А иллюстрацией более поздних эпох станут сталинский Дом архитекторов и современный ЖК.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 14 лет.