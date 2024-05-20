1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по Волхонке
Прогуляться по древнейшей улице Москвы в мини-группе и раскрыть её тайны
Начало: У храма Христа Спасителя
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 530₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Собрать коллекцию чудесных историй на прогулке по одной из самых знаменитых улиц Москвы
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 16:30
14 июня в 20:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки
Начало: Метро Парк Культуры (радиальная)
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса
Начало: Недалеко от станции метро «Арбатская»
14 июня в 18:30
21 июня в 18:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 мая 2024Прекрасная прогулка и рассказ от экскурсовода. Узнала новые факты о своём городе, захотелось копнуть глубже в историю и посетить новые места. Большое спасибо экскурсоводу Екатерине за новые знания и приятную атмосферу!
- ЕЕлена14 мая 2024Спасибо Марине, которая дала нам возможность со знанием дела полюбоваться архитектурными достопримечательностями Москвы. Интересно и неутомительно.
- ССветлана2 мая 2024Спасибо большое, Елена. Рассказала о мало известных фактах этого старейшего места, провела по интересным местам, нам взрослым было очень интересно.
- ССофия19 апреля 2024Спасибо большое Дмитрию,очень приятно было поговорить,несмотря на погоду подобрали для нас оптимальный вариант,дети довольные,родители тоже🥰
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Алёне огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели вместе. И что-то новое для себя узнали, и посмеялись, и фото
- РРегина4 апреля 2024Подарила экскурсию подруге на день рождения! Ей очень понравилось, мне тоже. Алена интересный расказчик,и хороший фотограф. Фотки получились очень естественные, я даже
- ААлина31 марта 2024Экскурсия безумно понравилась, и хоть живу в Москве давно, но по новому взглянула на Волхонку! Гид Ирина очень интересно рассказывает, и при прогулке было ощущение, что гуляешь с давним другом
- ИИнна25 февраля 2024Заказала экскурсию в подарок. Очень понравилась. Михаил 🔥.
- ООльга3 февраля 2024Благодарю Михаила за интересный рассказ, нетривиальный маршрут, гибкость, доброжелательность и лояльность к нам, туристам. Михаил - человек, который знает место не
- ЛЛейсан19 января 2024Прекрасный экскурсовод Ирина! Случилась интересная, познавательная и душевная прогулка! Большое спасибо за прекрасный день ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом Перцовой»
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