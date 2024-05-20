Дом Перцовой – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Дом Перцовой» в Москве, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000 за человека
Променад по Волхонке
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Променад по Волхонке
Прогуляться по древнейшей улице Москвы в мини-группе и раскрыть её тайны
Начало: У храма Христа Спасителя
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 530 за человека
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Загадочные линии московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000 за всё до 3 чел.
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Собрать коллекцию чудесных историй на прогулке по одной из самых знаменитых улиц Москвы
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 16:30
14 июня в 20:00
62005 580 за всё до 10 чел.
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки
Начало: Метро Парк Культуры (радиальная)
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса
Начало: Недалеко от станции метро «Арбатская»
14 июня в 18:30
21 июня в 18:30
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Променад по Волхонке
    Прекрасная прогулка и рассказ от экскурсовода. Узнала новые факты о своём городе, захотелось копнуть глубже в историю и посетить новые места. Большое спасибо экскурсоводу Екатерине за новые знания и приятную атмосферу!
    Прекрасная прогулка и рассказ от экскурсовода. Узнала новые факты о своём городе, захотелось копнуть глубже вПрекрасная прогулка и рассказ от экскурсовода. Узнала новые факты о своём городе, захотелось копнуть глубже в
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Загадочные линии московского модерна
    Спасибо Марине, которая дала нам возможность со знанием дела полюбоваться архитектурными достопримечательностями Москвы. Интересно и неутомительно.
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
    Спасибо большое, Елена. Рассказала о мало известных фактах этого старейшего места, провела по интересным местам, нам взрослым было очень интересно.
    читать дальше

    Внуку 8 лет, хоть он первое время и ходил с широко раскрытым ртом, все же рановато, информации много и она сложна в усвоении.

  • С
    София
    19 апреля 2024
    Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
    Спасибо большое Дмитрию,очень приятно было поговорить,несмотря на погоду подобрали для нас оптимальный вариант,дети довольные,родители тоже🥰
    Спасибо большое Дмитрию,очень приятно было поговорить,несмотря на погоду подобрали для нас оптимальный вариант,дети довольные,родители тоже🥰
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
    Алёне огромное спасибо за чудесное время, которое мы провели вместе. И что-то новое для себя узнали, и посмеялись, и фото
    читать дальше

    классные сделали. 👌 Всё в дружелюбной атмосфере. Было ощущение, что знакомы с Алёной уже много лет😅 И даже небольшой дождик не смог испортить нам экскурсию. Однозначно рекомендую!

  • Р
    Регина
    4 апреля 2024
    От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
    Подарила экскурсию подруге на день рождения! Ей очень понравилось, мне тоже. Алена интересный расказчик,и хороший фотограф. Фотки получились очень естественные, я даже
    читать дальше

    решила их распечатать для альбома. Очень необычный был маршрут. И новые здания и совсем старые деревянные. Много прикольных штучек Алена нам раскрыла. Очень советую сходить на эту экскурсию, не пожалеете.

  • А
    Алина
    31 марта 2024
    Променад по Волхонке
    Экскурсия безумно понравилась, и хоть живу в Москве давно, но по новому взглянула на Волхонку! Гид Ирина очень интересно рассказывает, и при прогулке было ощущение, что гуляешь с давним другом
  • И
    Инна
    25 февраля 2024
    Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
    Заказала экскурсию в подарок. Очень понравилась. Михаил 🔥.
  • О
    Ольга
    3 февраля 2024
    Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
    Благодарю Михаила за интересный рассказ, нетривиальный маршрут, гибкость, доброжелательность и лояльность к нам, туристам. Михаил - человек, который знает место не
    читать дальше

    только по книгам и атласам, он здесь вырос. Ему удалось передать атмосферу Хамовников, показать интересные ракурсы, донести неочевидные факты. До новых встреч на других маршрутах!

    Благодарю Михаила за интересный рассказ, нетривиальный маршрут, гибкость, доброжелательность и лояльность к нам, туристамБлагодарю Михаила за интересный рассказ, нетривиальный маршрут, гибкость, доброжелательность и лояльность к нам, туристам
  • Л
    Лейсан
    19 января 2024
    Променад по Волхонке
    Прекрасный экскурсовод Ирина! Случилась интересная, познавательная и душевная прогулка! Большое спасибо за прекрасный день ☺️
    Прекрасный экскурсовод Ирина! Случилась интересная, познавательная и душевная прогулка!Прекрасный экскурсовод Ирина! Случилась интересная, познавательная и душевная прогулка!Прекрасный экскурсовод Ирина! Случилась интересная, познавательная и душевная прогулка!Прекрасный экскурсовод Ирина! Случилась интересная, познавательная и душевная прогулка!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом Перцовой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
  2. Променад по Волхонке
  3. Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
  4. От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
  5. Загадочные линии московского модерна
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Дом Перцовой" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 000 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Дом Перцовой», 63 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам