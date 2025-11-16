Это путешествие — для тех, кто устал от стен и хочет увидеть горизонт. Мы проедем сквозь гектары полей, лесные тропы и выйдем к спокойным водам канала Москвы. Минимум слов — максимум дороги и свободы.
Описание экскурсии
Идеальный маршрут для тех, кто хочет «отпустить», выдохнуть и просто ехать. Без туристов, без толпы, без города. Только вы и дорога.
В программе:
- Просторы дмитровских полей — настоящие русские широты
- Лесные участки и деревенские просёлки
- Выход к каналу имени Москвы — с видом на воду, мосты и линию горизонта
- Свежий воздух, ощущение простора и один-два фотостопа на фоне природы
Организационные детали
- Поедем на больших туристических мотоциклах Honda Gold Wing и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
- Мы выдадим всю необходимую экипировку: шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники, перчатки, экшн-камеру для съёмки (по запросу). В случае непогоды предоставим специальные мотокомбинезоны
- Программа 12+. Вес одного участника — не более 120 кг. За каждым пассажиром закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- По желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды. Возможна поездка с пилотом-девушкой за рулём (бронируется заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
