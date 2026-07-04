Лучшее время для ночной байкерской мотопрогулки - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а городская жизнь кипит. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать прохладные вечера. Зимой и в начале весны поездка возможна благодаря специальной экипировке и устойчивым мотоциклам, но стоит быть готовым к более холодным условиям.

Представьте себя на пассажирском сиденье люксового мотоцикла, окружённого огнями ночной Москвы.Захватывающая прогулка по столице включает посещение байкерского клуба, где можно узнать о традициях и приметах байкеров. Маршрут проходит вдоль Кремлевской

набережной, через парк Горького и центральные улицы города. Также запланирована остановка на смотровой площадке «Москва-Сити» для шикарных фото. Возможен расширенный маршрут до культового бара Night Train с традиционным байкерским напитком. Безопасность и комфорт гарантированы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мир ночной мотожизни

Мечты должны сбываться! Вы побываете в настоящем тематическом клубе: рассмотрите изображения черепов на байкерской экипировке, поймете, что важно знать мотолюбителю — и на одну ночь погрузитесь в международную байкерскую культуру. Прогулка пройдет безопасно, но с драйвом!

Как все устроено

Мы можем встретить вас как у дома, так и на стартовой точке у ВДНХ. После короткого инструктажа вы взбираетесь на место пассажира и вместе с пилотом отправляетесь на прогулку по ночному городу. Мы проедем вдоль Кремлевской набережной, увидим парк Горького и успеем полюбоваться центральными красотами столицы. Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память. А напоследок заглянем в ночной клуб — место встречи байкеров.

По желанию вы можете выбрать второй, расширенный маршрут прогулки, и доехать до культового бара Night Train, где мы угостимся традиционным байкерским напитком.

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)

(с разноцветными огнями и музыкой) За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот

Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки

Кому доступна мотопрогулка

Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг

Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing

Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing

На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита

Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)

В дождь выдаём дождевики

Дополнительные опции