Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. На захватывающей прогулке по Москве вы своими глазами увидите мир ночной мотожизни, заглянете в гости в байкерский клуб и насладитесь видами столицы с пассажирского сиденья люксового мотоцикла. И конечно, сделаете шикарные фото на память об этом вечере. Поехали!

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Описание

Что вас ожидает

Мир ночной мотожизни

Мечты должны сбываться! На одну ночь вы погрузитесь в международную байкерскую культуру, послушаете о байкерских традициях и приметах и побываете в настоящем тематическом клубе. Прогулка пройдет безопасно, но с драйвом. Вы узнаете, почему мотоциклисты так часто используют изображение черепов, как байкеры из разных стран могут общаться друг с другом с помощью одежды и что еще нужно знать отчаянному мотолюбителю.

Как все устроено

Мы можем встретить вас как у дома, так и на стартовой точке у ВДНХ. После короткого инструктажа вы взбираетесь на место пассажира и вместе с пилотом отправляетесь на прогулку по ночному городу. Мы проедем вдоль Кремлевской набережной, увидим парк Горького и успеем полюбоваться центральными красотами столицы. Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память. А напоследок заглянем в ночной клуб — место встречи байкеров.

По желанию вы можете выбрать расширенный маршрут прогулки и доехать до культового бара Night Train, где мы угостимся традиционным байкерским напитком.

Организационные детали

За каждым человеком закреплен отдельный мотоцикл и пилот

Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)

Допускаются дети от 12 лет

По вашему желанию заберем вас от дома и привезем обратно — 500 руб. /чел. в одну сторону

Варианты маршрута