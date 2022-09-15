Мечты должны сбываться! На одну ночь вы погрузитесь в международную байкерскую культуру, послушаете о байкерских традициях и приметах и побываете в настоящем тематическом клубе. Прогулка пройдет безопасно, но с драйвом. Вы узнаете, почему мотоциклисты так часто используют изображение черепов, как байкеры из разных стран могут общаться друг с другом с помощью одежды и что еще нужно знать отчаянному мотолюбителю.
Мы можем встретить вас как у дома, так и на стартовой точке у ВДНХ. После короткого инструктажа вы взбираетесь на место пассажира и вместе с пилотом отправляетесь на прогулку по ночному городу. Мы проедем вдоль Кремлевской набережной, увидим парк Горького и успеем полюбоваться центральными красотами столицы. Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память. А напоследок заглянем в ночной клуб — место встречи байкеров.
По желанию вы можете выбрать расширенный маршрут прогулки и доехать до культового бара Night Train, где мы угостимся традиционным байкерским напитком.