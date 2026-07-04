Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Представьте себя на пассажирском сиденье люксового мотоцикла, окружённого огнями ночной Москвы.
Захватывающая прогулка по столице включает посещение байкерского клуба, где можно узнать о традициях и приметах байкеров. Маршрут проходит вдоль Кремлевской читать дальшеуменьшить
набережной, через парк Горького и центральные улицы города. Также запланирована остановка на смотровой площадке «Москва-Сити» для шикарных фото. Возможен расширенный маршрут до культового бара Night Train с традиционным байкерским напитком. Безопасность и комфорт гарантированы
Лучшее время для ночной байкерской мотопрогулки - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а городская жизнь кипит. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать прохладные вечера. Зимой и в начале весны поездка возможна благодаря специальной экипировке и устойчивым мотоциклам, но стоит быть готовым к более холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремлевская набережная
Парк Горького
Москва-Сити
Описание экскурсии
Мир ночной мотожизни
Мечты должны сбываться! Вы побываете в настоящем тематическом клубе: рассмотрите изображения черепов на байкерской экипировке, поймете, что важно знать мотолюбителю — и на одну ночь погрузитесь в международную байкерскую культуру. Прогулка пройдет безопасно, но с драйвом!
Как все устроено
Мы можем встретить вас как у дома, так и на стартовой точке у ВДНХ. После короткого инструктажа вы взбираетесь на место пассажира и вместе с пилотом отправляетесь на прогулку по ночному городу. Мы проедем вдоль Кремлевской набережной, увидим парк Горького и успеем полюбоваться центральными красотами столицы. Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память. А напоследок заглянем в ночной клуб — место встречи байкеров.
По желанию вы можете выбрать второй, расширенный маршрут прогулки, и доехать до культового бара Night Train, где мы угостимся традиционным байкерским напитком.
Организационные детали
Как проходит мотопрогулка
На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
Кому доступна мотопрогулка
Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing
Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску)
По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
Возможна мотопрогулка с водителем в костюме Деда Мороза или Хагрида из «Гарри Поттера»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Ночная Байкерская 2ч
9250 ₽
Ночная байкерская 3 часа
13 000 ₽
2 часа «SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год) - билет на двоих
16 200 ₽
3 часа «SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год) - билет на двоих
19 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1689 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой читать дальшеуменьшить
(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 196 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Дата посещения: 3 июл 2026
Получили невероятное удовольствие от прогулки! Брали в качестве подарка на День Рождения, всё очень понравилось! Максимально ненапряжно, не бойтесь слово «экскурсия». 2 часа пролетают быстро, вы всегда в движении, параллельно читать дальшеуменьшить
узнаёте о мото-сообществе и незаурядных историях о Москве. По маршруту предусмотрено две остановки. Хочется поблагодарить организаторов и особенно наших аккуратных и внимательных водителей - Николая и Вячеслава. Садились на мотоциклы со страхом и трепетом, но мужчины очень бережно, без риска и надежно контролировали ситуацию, что через несколько минут уже расслабляешься и начинаешь получать удовольствие! Всё супер, посмотрели на Москву другими глазами) очень понравилось, спасибо большое! Кто сомневается - решайтесь, это того стоит!
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Л
Лейла
Мы в восторге от мотопрогулки! Были вчетвером: 2 взрослых и 2 детей подростков. Катались на 3 мотоциклах, 1 из которых был с коляской. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать! Встретили читать дальшеуменьшить
вовремя, всем выдали шлемы со встроенной гарнитурой. Проехали по центру, где нам рассказали об основных достопримечательностях, далее поехали на смотровую площадку к Москва Сити, сделали фото, потом посетили клуб Ночные волки, очень атмосферное и колоритное место! Водители Георгий, Виталий и Елена суперпрофессионалы, чувствовали себя с ними абсолютно безопасно, при этом скорость была достаточная, чтобы прочувствовать весь кайф от поездки на мотоцикле! Мы до сих пор под впечатлением! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям! 👍
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Ю
Юлия
Перезагрузка на 100%!
Хотим сказать огромное спасибо команде за мотопрогулку! Ездили всей семьей с ребенком, и это было не просто катание, а настоящее приключение. Ребята — настоящие фанаты своего дела, причем увлеченные читать дальшеуменьшить
настолько, что этой энергией заряжаешься моментально. Это была полная перезагрузка: ветер, скорость, дорога и полное отключение от бытовых забот. Удивительно, но смогли увлечь и нас, взрослых, и 4-х летку. Отдельное человеческое спасибо Елене. Она стала для нас не просто водителем, а настоящей находкой! Пока мы наслаждались поездкой, Лена успевала и за безопасностью следить, и с ребенком разговаривать, объяснять всё, подстраиваться под наше настроение. Ну и отдельный восторг — это байкерский клуб. Атмосфера там потрясающая, всё пропитано духом свободы и техники. Обязательно вернемся еще! Спасибо за эмоции.
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Светлана
Перед поездкой провели инструктаж. Надели шлем, предупредили одеться потеплее. Учли все мои пожелания к прогулке. Заказывали два мотоцикла. И прогулка была только на двух мотоциклах, не группой. В процессе поездки читать дальшеуменьшить
рассказывали о Москве и достопримечательностях и были остановки для фотографий. Отличное оборудование в шлемах для проведения прогулок. Аккуратная, размеренная езда. Было пожелание проехать быстро насколько это возможно. И ребята это сделали! Григорий и Николай очень общительные, открытые, вежливые, внимательные и просто молодцы! В конце прогулки посетили байкерский клуб. Невероятная атмосфера в клубе, мощные, красивые мотоциклы и дружелюбные байкеры. Рассказали про клуб, показали и снаружи и внутри. Спасибо. Мне очень понравилось! Обязательно покатаемся ещё и не раз!!!
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Ольга
Увидеть город, который ты знаешь много лет совсем другим… И сам становишься другим. . Спасибо нашим гидам-пилотам Николаю и Максиму за душевность! Дочь 16 лет в восторге! Яркий момент нашего лета!
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Е
Елена
Экскурсия просто бомба!!! Ребята кто на сопровождал очень душевные люди❤️. Комфорт и положительные эмоции были обеспечены с самого начала путешествия по ночной Москве. Спасибо за исполнение моей мечты, а то что она исполнилась в Москве это ещё приятнее. Рекомендую всем кто хочет получить самые положительные эмоции!
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