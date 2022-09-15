Ночная байкерская мотоэкскурсия

С ветерком прокатиться по вечерней Москве и на одну ночь погрузиться в байкерскую культуру

5
3 отзыва
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города.

На захватывающей прогулке по Москве вы своими глазами увидите мир ночной мотожизни, заглянете в гости в байкерский клуб и насладитесь видами столицы с пассажирского сиденья люксового мотоцикла. И конечно, сделаете шикарные фото на память об этом вечере. Поехали!
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
Ночная байкерская мотоэкскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Мир ночной мотожизни

Мечты должны сбываться! На одну ночь вы погрузитесь в международную байкерскую культуру, послушаете о байкерских традициях и приметах и побываете в настоящем тематическом клубе. Прогулка пройдет безопасно, но с драйвом. Вы узнаете, почему мотоциклисты так часто используют изображение черепов, как байкеры из разных стран могут общаться друг с другом с помощью одежды и что еще нужно знать отчаянному мотолюбителю.

Как все устроено

Мы можем встретить вас как у дома, так и на стартовой точке у ВДНХ. После короткого инструктажа вы взбираетесь на место пассажира и вместе с пилотом отправляетесь на прогулку по ночному городу. Мы проедем вдоль Кремлевской набережной, увидим парк Горького и успеем полюбоваться центральными красотами столицы. Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память. А напоследок заглянем в ночной клуб — место встречи байкеров.
По желанию вы можете выбрать расширенный маршрут прогулки и доехать до культового бара Night Train, где мы угостимся традиционным байкерским напитком.

Организационные детали

  • За каждым человеком закреплен отдельный мотоцикл и пилот
  • Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
  • Допускаются дети от 12 лет
  • По вашему желанию заберем вас от дома и привезем обратно — 500 руб. /чел. в одну сторону

Варианты маршрута

  • 1 вариант: 54 км пути. Длительность: около 2 часов. Стоимость: 6500 руб. /чел.
  • 2 вариант: 65 км пути. Длительность: около 3 часов. Стоимость: 8000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Екатерина
15 сен 2022
12 сентября 2022г. Мы с сестрой провели незабываемый вечер🤩 на ночной байкерской мотоэкскурсии. Поездка оставила у нас неизгладимые впечатления🥳, так как с нами были очень грамотные и весёлые ребята водители🤟, с ними чувствовалась безопасность👍 Мотоциклы очень комфортные, сидения с подогревом🔥 Ночная Москва очень красивая🥰 Спасибо за подаренные эмоции😊
М
12 сен 2022
В Москве была одни сутки, очень хотелось посмотреть максимально все) выбрала мотоэкскурсию. Восторг полный😊 Ребята крутые. Благадарю за подаренные эмоции🤍
В Москве была одни сутки, очень хотелось посмотреть максимально все) выбрала мотоэкскурсию. Восторг полный😊 Ребята крутые.В Москве была одни сутки, очень хотелось посмотреть максимально все) выбрала мотоэкскурсию. Восторг полный😊 Ребята крутые.
Т
14 авг 2022
Спасибо за исполнение мечты!
Отдельное благодарность Вячеславу!
Это был великолепный тур)))
Спасибо за исполнение мечты!

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