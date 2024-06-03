Экскурсии на мотоцикле в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «На мотоцикле» в Москве, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Мотопрогулка по северу столицы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000 за человека
Мотосказка в Москве
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Получилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я была одна, но Георгий очень
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    приятный и общительный человек, помог сделать крутые фотки, рассказывал про места, которые проезжаем и другие интересные истории. Насколько это безопасно? Безопасно, когда вы слушаете инструкцию и не самовольничайте на байке. В команде профессионалы своего дела, безопасность на первом месте) Однозначно рекомендую! Ни люди, ни места, ничто и никто не испортит эту экскурсию. Я приехала в Москву с плохим настроение, но эта экскурсия самое теплое и приятное воспоминание, которое перекрыло все плохое)

    Получилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я былаПолучилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я былаПолучилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я была
  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
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    например, транзитом, как была я) Один вечер и желание успеть увидеть все. Грузить уставший мозг автобусной экскурсией не было желания, хотелось просто развеяться и увидеть красивый город. Исполнил желание, скрасив мой вечер, Георгий — очень приятный в общении молодой человек, с хорошим чувством юмора, ну и просто красавчик) Ранее я каталась на мотоцикле в Нижнем Новгороде и это был просто прохват по ночному пустому городу, в Москве я получила действительно экскурсию и заглянула в здешнюю жизнь байкеров. И даже пообщалась об интересах) Я очень люблю авто и мото спорт и такое погружение несомненно оставило море впечатлений! Еще и фотки получила отменные! 😃 Георгий утверждал, что он не проф фотограф, но рука у него точно профессионала, не сомневайтесь 😁 Фотки без фильтров и сделаны на мой дешманский древний китаец, у меня самой на него так фоткать не получается, вот это я понимаю искусство! Слово за слово и Георгия еще долго не хотелось отпускать 😁 Очень классно и душевно! Мотоцикл — пушка, выглядит очень секси, солидненько) Огромное спасибо за чудесный вечер!

    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и дляПотрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
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    вначале ехал небыстро, чтобы я привыкла. Зато потом вошла во вкус и захотелось побыстрее. Очень необычные ощущения и впечатления. Стала фанатикой прогулок на мотоцикле - уже хочу поехать с ребятами подальше на день за город, например в Суздаль или Сергиев Пасад, когда будет возможность.

  • К
    Кристина
    28 апреля 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Всем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я в восторге, мне понравилось всё:
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    от инструктажа до катания. Вначале вам дают четкие инструкции, затем вас "одевают"))) Кататься очень комфортно, так как для вас всё: современный "транспорт", подогрев, крутые перчатки и шлем, офигенный "гид"))). Кататься удобно и не страшно, они также делают экскурсии для детей. Подумываю сделать такой подарок для своей крёстной дочери, так как я за то, чтобы дарить эмоции, а не бесполезный хлам. Так что буду ждать их в Новосибирске теперь;) И да, они катают по всей России, уточняйте у них их планы. Кстати, ещё они делают запись ваших покатушек. Я пока свою запись не получила, но думаю, что в любом случае круто заснять свои эмоции;) В общем, однозначно рекомендую!

    Всем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я вВсем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я вВсем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я вВсем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я в

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На мотоцикле»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На мотоцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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