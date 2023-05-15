Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Вы проедете с ветерком по проспекту Мира, Садовому кольцу, Олимпийскому проспекту и сфотографируетесь на фоне Останкинской башни.
А также познакомитесь с историей появления байкеров на севере Москвы, выясните, почему в районе ВДНХ их так много, и услышите байкерские приметы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
🏍 Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы путешествие было комфортным и безопасным. Также перед стартом и на фотоостановке вы узнаете о мотоциклистах севера Москвы, традиционных местах встречи и тематических мероприятиях. Кроме того, мы немного поговорим о мотоциклах, приметах и поговорках. А в пути с помощью гарнитуры аудио-связи в мотошлемах мы расскажем о местах, который будем проезжать.
🏍 За один час вы увидите множество достопримечательностей на севере Москвы и проедете по некоторым местам, не доступным для машин. Объекты маршрута: проспект Мира, Садовое кольцо, Олимпийский проспект, Московская соборная мечеть, СК «Олимпийский», театр Российской Армии, Центральный музей Вооружённых Сил, концертный зал «Планета КВН», Останкинская телебашня (около Останкинского пруда будет остановка для фото на фоне достопримечательности).
🏍 При бронировании вы можете выбрать расширенную версию программы с проездом по Садовому кольцу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW по выбору (спортивно-туристический / чоппер-классик / гранд-турист с музыкой).
- Допускаются дети от 12 лет (только на мотоциклах класса гранд-турист — со спинкой)
- В плохую погоду время начала может сдвигаться
- За каждым участником закреплён отдельный мотоцикл и пилот из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.