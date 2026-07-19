Уникальная возможность увидеть север Москвы на люксовых мотоциклах. Остановки для фото, интересные рассказы и комфорт в любую погоду
Часовая мотопрогулка по северу Москвы подарит вам незабываемые впечатления.
Вы проедете по проспекту Мира, Садовому кольцу и Олимпийскому проспекту, а также сделаете остановку для фото на фоне Останкинской башни.
Узнаете историю появления читать дальшеуменьшить
байкеров на севере Москвы, почему в районе ВДНХ их так много, и услышите байкерские приметы. Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW. В плохую погоду время начала может сдвигаться, а в дождь выдаются дождевики.
Ограничения: вес участника не более 110 кг, дети от 12 лет (только на мотоциклах класса гранд-турист)
Лучшие месяцы для мотопрогулки по северу Москвы - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться поездкой в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, мотопрогулка возможна благодаря специальной экипировке и подготовленным мотоциклам, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Проспект Мира
Садовое кольцо
Олимпийский проспект
Московская соборная мечеть
СК «Олимпийский»
Театр Российской Армии
Центральный музей Вооружённых Сил
Концертный зал «Планета КВН»
Останкинская телебашня
Описание экскурсии
🏍 Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы путешествие было комфортным и безопасным. Также перед стартом и на фотоостановке вы узнаете о мотоциклистах севера Москвы, традиционных местах встречи и тематических мероприятиях. Кроме того, мы немного поговорим о мотоциклах, приметах и поговорках.
🏍 За один час вы увидите множество достопримечательностей на севере Москвы и проедете по некоторым местам, недоступным для машин. Объекты маршрута: проспект Мира, Садовое кольцо, Олимпийский проспект, Московская соборная мечеть, СК «Олимпийский», театр Российской Армии, Центральный музей Вооружённых Сил, концертный зал «Планета КВН», Останкинская телебашня (около Останкинского пруда будет остановка для фото на фоне достопримечательности).
🏍 При бронировании вы можете выбрать расширенную версию программы с проездом по Садовому кольцу.
Организационные детали
В будние дни днём на дорогах возможны пробки, поэтому рекомендуем бронировать экскурсию на более позднее время.
Как проходит мотопрогулка
На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
Можем взять с собой сразу двух пассажиров. Первый будет сидеть в коляске, второй — на заднем сиденье за водителем
Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
Кому доступна мотопрогулка
Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing
Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску)
Возможна мотопрогулка с водителем в костюме Деда Мороза или Хагрида из «Гарри Поттера»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
6500 ₽
+ Садовое кольцо
9500 ₽
«SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год) - цена за двоих
11 500 ₽
«SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год) + Садовое кольцо
15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1689 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой читать дальшеуменьшить
(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
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3
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2
–
1
–
Яшина
Поездка спер! Большое спасибо Геогию и его команде за отличную экскурсию, позволяющую насладиться жизнью, скоростью и Москвой! По не зависящим от нас обстоятельствам попали в пробку, но обьезд московских пробок за мотоцикле стоит того, чтобы включить в программу! Всё супер!
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А
Александра
Дата посещения: 6 июл 2025
Мотопрогулка была просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ!✨Водитель всё очень интересно рассказывал и я прям поражаюсь его знаниями о городе (много узнала)👑💫 Поездка на все 100/10!!!🤩 Очень приятный водитель и классные фотки сделал📸 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ♡
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С
Саида
Уверенные парни! Стиль вождения и ухоженный внешний вид железных коней на высоте!
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Ирина
На данной прогулке очень повезло с тёплой осенней погодой. Ребята всё чётко объяснили. Мотики классные, хотя разница между BMW и Honda большая. На Honda комфортнее. У меня совсем нет опыта читать дальшеуменьшить
езды на мотоцикле, но вождение у ребят профессиональное. Маршрут хороший. Но какой он не был не передать ощущения нахождения на мотике. Час пролетел как миг. Берите два часа. Спасибо ха проведённое время.
Всем привет! 17 апреля брала мотопрогулку по Москве, это был мой первый опыт катания. Я в восторге, мне понравилось всё: от инструктажа до катания. Вначале вам дают четкие инструкции, затем читать дальшеуменьшить
вас "одевают"))) Кататься очень комфортно, так как для вас всё: современный "транспорт", подогрев, крутые перчатки и шлем, офигенный "гид"))). Кататься удобно и не страшно, они также делают экскурсии для детей. Подумываю сделать такой подарок для своей крёстной дочери, так как я за то, чтобы дарить эмоции, а не бесполезный хлам. Так что буду ждать их в Новосибирске теперь;) И да, они катают по всей России, уточняйте у них их планы. Кстати, ещё они делают запись ваших покатушек. Я пока свою запись не получила, но думаю, что в любом случае круто заснять свои эмоции;) В общем, однозначно рекомендую!
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