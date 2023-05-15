Приготовьтесь к часовому погружению в мир драйва, скорости и азарта. Вы проедете с ветерком по проспекту Мира, Садовому кольцу, Олимпийскому проспекту и сфотографируетесь на фоне Останкинской башни. А также познакомитесь с историей появления байкеров на севере Москвы, выясните, почему в районе ВДНХ их так много, и услышите байкерские приметы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏍 Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы путешествие было комфортным и безопасным. Также перед стартом и на фотоостановке вы узнаете о мотоциклистах севера Москвы, традиционных местах встречи и тематических мероприятиях. Кроме того, мы немного поговорим о мотоциклах, приметах и поговорках. А в пути с помощью гарнитуры аудио-связи в мотошлемах мы расскажем о местах, который будем проезжать.

🏍 За один час вы увидите множество достопримечательностей на севере Москвы и проедете по некоторым местам, не доступным для машин. Объекты маршрута: проспект Мира, Садовое кольцо, Олимпийский проспект, Московская соборная мечеть, СК «Олимпийский», театр Российской Армии, Центральный музей Вооружённых Сил, концертный зал «Планета КВН», Останкинская телебашня (около Останкинского пруда будет остановка для фото на фоне достопримечательности).

🏍 При бронировании вы можете выбрать расширенную версию программы с проездом по Садовому кольцу.

Организационные детали