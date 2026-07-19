Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для мотопрогулки по северу Москвы - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться поездкой в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, мотопрогулка возможна благодаря специальной экипировке и подготовленным мотоциклам, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные осадки.

Часовая мотопрогулка по северу Москвы подарит вам незабываемые впечатления.Вы проедете по проспекту Мира, Садовому кольцу и Олимпийскому проспекту, а также сделаете остановку для фото на фоне Останкинской башни.Узнаете историю появления

байкеров на севере Москвы, почему в районе ВДНХ их так много, и услышите байкерские приметы. Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW. В плохую погоду время начала может сдвигаться, а в дождь выдаются дождевики. Ограничения: вес участника не более 110 кг, дети от 12 лет (только на мотоциклах класса гранд-турист)

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🏍 Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы путешествие было комфортным и безопасным. Также перед стартом и на фотоостановке вы узнаете о мотоциклистах севера Москвы, традиционных местах встречи и тематических мероприятиях. Кроме того, мы немного поговорим о мотоциклах, приметах и поговорках.

🏍 За один час вы увидите множество достопримечательностей на севере Москвы и проедете по некоторым местам, недоступным для машин. Объекты маршрута: проспект Мира, Садовое кольцо, Олимпийский проспект, Московская соборная мечеть, СК «Олимпийский», театр Российской Армии, Центральный музей Вооружённых Сил, концертный зал «Планета КВН», Останкинская телебашня (около Останкинского пруда будет остановка для фото на фоне достопримечательности).

🏍 При бронировании вы можете выбрать расширенную версию программы с проездом по Садовому кольцу.

Организационные детали

В будние дни днём на дорогах возможны пробки, поэтому рекомендуем бронировать экскурсию на более позднее время.

Как проходит мотопрогулка

На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)

За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот

Можем взять с собой сразу двух пассажиров. Первый будет сидеть в коляске, второй — на заднем сиденье за водителем

Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки

Кому доступна мотопрогулка

Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг

Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing

Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing

На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита

Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)

В дождь выдаём дождевики

Дополнительные опции