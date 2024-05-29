Канал имени Москвы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Канал имени Москвы» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
179 отзывов
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600 за человека
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
5 100 за всё до 10 чел.
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
3 часа
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Начало: У Северного Речного вокзала
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Обещанная прогулка на колесном двухпалубном теплоходе не состоялась по причине отсутствия колесного парохода. Прогулка прошла на на кораблике «Персей». Это
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    немного испортило впечатление - ждали именно ретро пароход(. В остальном все неплохо - наличие буфета, туалета и двух палуб позволяет хорошо провести время. Во время прогулки работал динамик с рассказом гида об окрестностях. Выражаю огромную благодарность специалисту служба поддержки Екатерине за оперативное решение вопроса с переносом времени рейса!

  • Н
    Натела
    29 мая 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Были всей семьей с двумя детьми (11 лет и 1,5 года) с бабушкой) всем очень понравилось. Спасибо за Вашу работу!)
  • Р
    Роднянскаяя
    26 сентября 2023
    Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
    Толковая экскурсия, много бытовых подробностей, подростки не отвлекаясь слушали в течение часа. На мой взгляд сделан упор на трудности службы,
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    о героизме и значении подводного флота сказано вскользь. Подводным флотом обладают несколько стран. И мы в том числе. Одна подлодка может изменить всю геополитику.

  • S
    Svetlana
    26 сентября 2023
    Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
    Отлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
  • В
    Владимир
    21 августа 2023
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
  • м
    марина
    2 марта 2023
    Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
    Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Были с детьми разного возраста от 08 до 12 лет. Мария прекрасно удерживала их внимание,
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    задавая провокационные вопросы по рассказанному:-) и они все с удовольствием отвечали. Информации получили просто массу! Получилась отличная информативная прогулка. всем очень рекомендуем и зимой и в теплое время года! Еще раз - огромное спасибо, Мария!

  • Е
    Екатерина
    29 августа 2022
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    /
  • В
    Виктория
    22 апреля 2022
    Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
    Дарила родителям экскурсию, были в восторге, все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Канал имени Москвы»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
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  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Канал имени Москвы" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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