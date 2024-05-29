1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
5 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Начало: У Северного Речного вокзала
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Обещанная прогулка на колесном двухпалубном теплоходе не состоялась по причине отсутствия колесного парохода. Прогулка прошла на на кораблике «Персей». Это
- ННатела29 мая 2024Были всей семьей с двумя детьми (11 лет и 1,5 года) с бабушкой) всем очень понравилось. Спасибо за Вашу работу!)
- РРоднянскаяя26 сентября 2023Толковая экскурсия, много бытовых подробностей, подростки не отвлекаясь слушали в течение часа. На мой взгляд сделан упор на трудности службы,
- SSvetlana26 сентября 2023Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходеОтлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
- ВВладимир21 августа 2023Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдыхНарода нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
- ммарина2 марта 2023Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Были с детьми разного возраста от 08 до 12 лет. Мария прекрасно удерживала их внимание,
- ЕЕкатерина29 августа 2022Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых/
- ВВиктория22 апреля 2022Дарила родителям экскурсию, были в восторге, все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Канал имени Москвы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Канал имени Москвы" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Канал имени Москвы», 182 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август