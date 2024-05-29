читать дальше задавая провокационные вопросы по рассказанному:-) и они все с удовольствием отвечали. Информации получили просто массу! Получилась отличная информативная прогулка. всем очень рекомендуем и зимой и в теплое время года! Еще раз - огромное спасибо, Мария!

Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Были с детьми разного возраста от 08 до 12 лет. Мария прекрасно удерживала их внимание,