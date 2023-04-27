Башня ОКО
Вы сможете полюбоваться Москвой со смотровой площадки одного из самых высоких небоскрёбов в Европе. Точка обзора находится на высоте 354 метра. Отсюда открывается потрясающий вид на весь мегаполис.
Площадка открытая — окна и блики не помешают сделать отличные фотографии заката, панорамы города или необычных природных явлений. Смотровая оборудована бинокулярами. К услугам посетителей бар, фотограф, сувенирный магазин,WI-FI.
Площадка открытая — окна и блики не помешают сделать отличные фотографии заката, панорамы города или необычных природных явлений. Смотровая оборудована бинокулярами. К услугам посетителей бар, фотограф, сувенирный магазин,WI-FI.
Ближайшие даты:
8
мая
мая
9
мая
мая
10
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе. Площадка, находится на высоте 354 метра, с нее открывается потрясающий вид на мегаполис.
Год постройки башни ОКО — 2015. Высота здания — 354 метра при 92 этажах. Со смотровой площадки «Выше только любовь!» отлично виден весь город. Никакие окна, нечистые стекла или блики не помешают сделать качественные фото заката, панорамы мегаполиса или необычных природных явлений.
Пришло время смотреть и видеть мир вокруг, чувствовать ветер и дышать полной грудью чистым и свежим воздухом. На такой высоте воздух всегда чистый. Высота здесь удивляет, впечатляет, шокирует. А выше только любовь!
Каждому посетителю — вкусный Комплимент от «Выше только любовь!»!
Важная информация:
- Дети до 6-ти лет не допускаются на смотровую площадку.
- На экскурсию нельзя брать животных.
- Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.).
- Всегда в наличии теплые уютные пледы и дождевики, на случай непогоды.
по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Вкусный комплимент (напиток и десерт)
- Кафе с демократичными ценами
- Пледы, в холодное время года
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пресненская наб. , 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»Завершение: Пресненская наб. , 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- При оплате на месте подойдите к фонтану и перезвоните на номер +7 (977) 100-03-54. Организатор также позвонит за 15-30 мин.
- Прибыть в ТРЦ «Афимолл-Сити» необходимо за 5 минут до начала экскурсии.
- Дети до 6-ти лет не допускаются на смотровую площадку.
- На площадку нельзя брать животных.
- Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
- Всегда в наличии теплые уютные пледы и дождевики, на случай непогоды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 281 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
27 апр 2023
В
Виктория
21 апр 2023
Деньги за бронь, 700р, которой мы не воспользовались, так и не вернули. Ваших представителей не найти и не дождаться. Пришлось на месть платить полную стоимость и покупать билеты. Безобразие!!!!
Л
Леонова
5 апр 2023
Маленькая площадочка с буквами:"Выше только любовь". Больше нет ничего!
Не стоит таких денег, не впечатлило. Решётка, которой огорожена смотровая площадка, ограничивает обзор, и совсем не чувствуется простора и высоты из за неё.
Не рекомендую!
Не стоит таких денег, не впечатлило. Решётка, которой огорожена смотровая площадка, ограничивает обзор, и совсем не чувствуется простора и высоты из за неё.
Не рекомендую!
Р
Роман
3 апр 2023
Г
Ганзен
16 мар 2023
И
Игорь
13 мар 2023
Ш
Шейка
28 фев 2023
С
Святослав
25 фев 2023
Увидели Москву с высоты облаков. Был снегорад - было завораживающе красиво.
Л
Лия
23 фев 2023
Ужасная экскурсия! Было холодно, я понимаю, но экскурсовод был явно недоволен нашим приходом и малоразговорчив.
Ж
Жилин
19 фев 2023
Увидели сетку на реальных фотографиях и решили не идти, сняли номер в "романтическое свидание" на 2 часа, на 67 этаже с прекрасными видами!
А
Анастасия
1 фев 2023
О
Ольга
7 янв 2023
Б
Бойко
7 янв 2023
За 1800 вы постоите на высоте 354 метра на обзорной площадке окутанной дымом ТЭЦ на 360 градусов. Похоже на высосанный из пальца повод организовать экскурсию
А
Анастасия
5 янв 2023
М
Мария
3 янв 2023
Ну, это не назвать экскурсией, просто билет на посещение башни)) чай и глинтвейн очень даже замечательно, так как на площадке очень холодно.
Ещё 266 отзывов
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