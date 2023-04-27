Возможность полюбоваться Москвой с открытой смотровой площадки одного из самых высоких небоскребов в Европе. Площадка, находится на высоте 354 метра, с нее открывается потрясающий вид на мегаполис.

Год постройки башни ОКО — 2015. Высота здания — 354 метра при 92 этажах. Со смотровой площадки «Выше только любовь!» отлично виден весь город. Никакие окна, нечистые стекла или блики не помешают сделать качественные фото заката, панорамы мегаполиса или необычных природных явлений.

Пришло время смотреть и видеть мир вокруг, чувствовать ветер и дышать полной грудью чистым и свежим воздухом. На такой высоте воздух всегда чистый. Высота здесь удивляет, впечатляет, шокирует. А выше только любовь!

Каждому посетителю — вкусный Комплимент от «Выше только любовь!»!

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