Н Наталья Москва-Сити: город в городе Сегодня были на экскурсии с Марией. Прогулка пешая, как раз как мы любим. Мария-удивительный человек, который смог заинтересовать и меня и сына 11 лет рассказами о современных зданиях. Получился отличный подарок сыну.

И Ирина Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!» читать дальше или напиток. Это приятно) Хочется отметить работу гида - он интересно и с юмором рассказывал обо всех объектах, которые видны с площадки. Рекомендую теплей одеться, потому что на такой высоте ветрено. Даже пледы, которые выдаются на входе, не особо спасают. Очень хорошие впечатления от посещения, хотя бы один раз точно стоит сходить. Перед экскурсией дают на выбор комплимент - сладость

А Анна Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации

Я Яросоава Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити читать дальше очень интересный и нестандартный рассказ. Она учла все наши пожелания, и время пролетело незаметно и очень увлекательно. Не смотря на то, что экскурсия запланирована для взрослых, ребенку было не скучно, и он узнал много нового! Огромное спасибо Ольге! 👍👍👍 Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за

А Александр Москва-Сити + смотровая в башне «Око» Все отлично прошло! Спасибо огромное Вике за экскурсию, много интересного не только про Москва сити, но и все, что вокруг. Спасибо! -)

А Анна Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Отдельно хочу сказать спасибо за изменение маршрута. Погода была дождливая и я попросила Ольгу провести нам экскурсию по Гум. Все прошло отлично. Маршрут недолгий (меньше 1,5 часов). Но за это короткое время Ольга успела рассказать много интересного.

Н Надежда Москва-Сити: город в городе читать дальше нее очень интересная подача истории проектирования и строительства делового центра Москва-Сити. Теперь планируем попасть к Марии на другую экскурсию, осталось выбрать на какую. Были на экскурсии "Москва-Сити:город в городе "с гидом Марией. Очень понравилась экскурсия и особенно то, как ее провела Мария У

Е Елена Москва-Сити + смотровая в башне «Око» читать дальше том числе и дополнительные, рассказала про архитектуру Москвы. Сам предмет экскурсии интересно посмотреть, но нет какой-то исторической ценности места, что-то прям вау не было. В целом экскурсия интересная, если сходить посмотреть самостоятельно, то наверное не так интересно, но один раз посмотреть стоит:) Экскурсия в целом понравилась, в большей части за счет экскурсовода. Виктория отличный, дружелюбный экскурсовод, отвечала на все наши вопросы в