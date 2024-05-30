Билеты и экскурсии на небоскрёб башню ОКО

Найдено 4 экскурсии в категории «Башня ОКО» в Москве, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
«Вы увидите и запечатлеете башни Око, Евразия, Федерация, IQ-квартал, Город столиц, Империя, Эволюция и Меркурий, а я расскажу самое интересное о каждой из них»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850 за всё до 5 чел.
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
320 отзывов
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
«Год постройки башни ОКО — 2015»
Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
от 1 800 за билет
Москва-Сити: город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«Кроме открытой смотровой площадки на крыше башни «ОКО» можно посетить смотровую площадку на 89 этаже башни Федерация»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750 за всё до 5 чел.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Москва-Сити: город в городе
    Сегодня были на экскурсии с Марией. Прогулка пешая, как раз как мы любим. Мария-удивительный человек, который смог заинтересовать и меня и сына 11 лет рассказами о современных зданиях. Получился отличный подарок сыну.
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
    Очень хорошие впечатления от посещения, хотя бы один раз точно стоит сходить. Перед экскурсией дают на выбор комплимент - сладость
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    или напиток. Это приятно) Хочется отметить работу гида - он интересно и с юмором рассказывал обо всех объектах, которые видны с площадки. Рекомендую теплей одеться, потому что на такой высоте ветрено. Даже пледы, которые выдаются на входе, не особо спасают.

  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
    Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации
  • Я
    Яросоава
    8 апреля 2024
    Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
    Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за
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    очень интересный и нестандартный рассказ. Она учла все наши пожелания, и время пролетело незаметно и очень увлекательно. Не смотря на то, что экскурсия запланирована для взрослых, ребенку было не скучно, и он узнал много нового! Огромное спасибо Ольге! 👍👍👍

  • А
    Александр
    10 июля 2023
    Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
    Все отлично прошло! Спасибо огромное Вике за экскурсию, много интересного не только про Москва сити, но и все, что вокруг. Спасибо! -)
  • А
    Анна
    10 июня 2023
    Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
    Отдельно хочу сказать спасибо за изменение маршрута. Погода была дождливая и я попросила Ольгу провести нам экскурсию по Гум. Все прошло отлично. Маршрут недолгий (меньше 1,5 часов). Но за это короткое время Ольга успела рассказать много интересного.
  • Н
    Надежда
    8 июня 2023
    Москва-Сити: город в городе
    Были на экскурсии "Москва-Сити:город в городе "с гидом Марией. Очень понравилась экскурсия и особенно то, как ее провела Мария У
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    нее очень интересная подача истории проектирования и строительства делового центра Москва-Сити. Теперь планируем попасть к Марии на другую экскурсию, осталось выбрать на какую.

  • Е
    Елена
    23 февраля 2023
    Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
    Экскурсия в целом понравилась, в большей части за счет экскурсовода. Виктория отличный, дружелюбный экскурсовод, отвечала на все наши вопросы в
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    том числе и дополнительные, рассказала про архитектуру Москвы. Сам предмет экскурсии интересно посмотреть, но нет какой-то исторической ценности места, что-то прям вау не было. В целом экскурсия интересная, если сходить посмотреть самостоятельно, то наверное не так интересно, но один раз посмотреть стоит:)

  • С
    Светлана
    14 января 2023
    Москва-Сити: город в городе
    Очень понравилась экскурсия Марии! Я попросила фокус сделать на ребенка, ответы на вопросы все были получены🙂. Рекомендую, экскурсовод устроил по всем параметрам: и по - человечески, и профессионально. 🙂спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башня ОКО»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
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  10. Набережная
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Сейчас в Москве в категории "Башня ОКО" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 365 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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