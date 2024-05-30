1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
«Вы увидите и запечатлеете башни Око, Евразия, Федерация, IQ-квартал, Город столиц, Империя, Эволюция и Меркурий, а я расскажу самое интересное о каждой из них»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1.5 часа
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
«Год постройки башни ОКО — 2015»
Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
от 1 800₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«Кроме открытой смотровой площадки на крыше башни «ОКО» можно посетить смотровую площадку на 89 этаже башни Федерация»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«В конце я предложу подняться на 87-й этаж, на смотровую площадку в башне «Око» на высоте 354 метра»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Марией. Прогулка пешая, как раз как мы любим. Мария-удивительный человек, который смог заинтересовать и меня и сына 11 лет рассказами о современных зданиях. Получился отличный подарок сыну.
- ИИрина13 мая 2024Очень хорошие впечатления от посещения, хотя бы один раз точно стоит сходить. Перед экскурсией дают на выбор комплимент - сладость
- ААнна9 апреля 2024Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации
- ЯЯросоава8 апреля 2024Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за
- ААлександр10 июля 2023Все отлично прошло! Спасибо огромное Вике за экскурсию, много интересного не только про Москва сити, но и все, что вокруг. Спасибо! -)
- ААнна10 июня 2023Отдельно хочу сказать спасибо за изменение маршрута. Погода была дождливая и я попросила Ольгу провести нам экскурсию по Гум. Все прошло отлично. Маршрут недолгий (меньше 1,5 часов). Но за это короткое время Ольга успела рассказать много интересного.
- ННадежда8 июня 2023Были на экскурсии "Москва-Сити:город в городе "с гидом Марией. Очень понравилась экскурсия и особенно то, как ее провела Мария У
- ЕЕлена23 февраля 2023Экскурсия в целом понравилась, в большей части за счет экскурсовода. Виктория отличный, дружелюбный экскурсовод, отвечала на все наши вопросы в
- ССветлана14 января 2023Очень понравилась экскурсия Марии! Я попросила фокус сделать на ребенка, ответы на вопросы все были получены🙂. Рекомендую, экскурсовод устроил по всем параметрам: и по - человечески, и профессионально. 🙂спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башня ОКО»
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