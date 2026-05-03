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Билет на смотровую площадку «Око» в Москва-Сити

Подняться на 92 этаж и открыть фантастические панорамы столицы. Выше только любовь
Вы посетите самую высокую смотровую площадку Европы и окажетесь буквально над всей Москвой.

Высота — 354 метра, обзор — на 360 градусов, впечатления — неизмеримые! Вы окинете взглядом просторы мегаполиса и ощутите романтику этого места, а также получите вкусный бонус.
3.4
5 отзывов
Билет на смотровую площадку «Око» в Москва-Сити
Билет на смотровую площадку «Око» в Москва-Сити
Билет на смотровую площадку «Око» в Москва-Сити

Описание билета

Наш представитель встретит вас у входа в башню «Око» и проводит на площадку. Смотровая «Выше только любовь» безопасна и располагает для приятного комфортного отдыха: лёгкая музыка, чистый воздух и волшебные виды. Площадка оборудована бинокулярами, к услугам посетителей — бар, WI-FI, туалет и сувенирный магазин.

Организационные детали

  • Мы настоятельно не рекомендуем планировать посещение смотровой площадки в дождливые и/или облачные дни — в такую погоду с этой высоты мало что видно
  • Время работы площадки: ежедневно, без перерывов, понедельник-пятница — 12:00–23:00, суббота-воскресенье — 10:00–23:00
  • Правила посещения: дети до 6 лет на площадку не допускаются, дети до 16 лет — только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Детский билет (от 7-14 лет)1000 ₽
Детский билет (от 3-6 лет)300 ₽
Взрослый билет1800 ₽
Льготный билет1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в башню «Око» (Москва-Сити)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смотровая площадка башни «Око»
Смотровая площадка башни «Око» — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 390 туристов
Смотровая площадка #Вышетольколюбовь — главный view point Москвы на высоте 354,025 метра. Обзорная площадка с панорамным видом в 360 градусов на город располагается на крыше небоскрёба «ОКО» в Москва-Сити. От видов захватывает дух, ведь мы — официально самая высокая открытая смотровая площадка Европы!

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
1
Наталья
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если это позиционируется как крутой панорамный вид, чего было не начать с панорамного лифта?), на
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выходе на площадку -"Осторожно! Низкий потолок!" (чем думал архитектор на этапе строительства?). Площадка небольшая. Мы пришли утром, народу почти не было. Можно только догадываться, что тут творится днём и в выходные. Я поднималась на Бурж-Халифа, подъёмом на Око разочарована.

Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если
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Оксана
Лучше конечно посещать в теплую и ясную погоду
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Д
все отлично, рекомендую
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О
Москва с высоты птичьего полета впечатляет! СтОит раз побывать на смотровой площадке «Око»
В Москва сити очень шумно, суетливо, местами даже тесно- и это ожидаемо, мы очень устали от данной локации, но тем не менее, на башне побывать рекомендую!
Москва с высоты птичьего полета впечатляет! СтОит раз побывать на смотровой площадке «Око»
Москва с высоты птичьего полета впечатляет! СтОит раз побывать на смотровой площадке «Око»
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И
Полное разочарование. По прибытию на место позвонил организатору, как было указано в билете, но никто не ответил, возле входа в ресторан меня тоже никто не встретил. Подъем на площадку начался
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исключительно после 12 часов, на входе в ресторан стоял злостный охранник, который никого не пускал. Поднявшись на 84 этаж, ждал новый квест, сотрудник, которая продаёт билеты, сказала, что вы билеты приобретали не у нас, а у нашего партнёра, поэтому сейчас будут разбираться и надо подождать, ожидание составило минут десять.
Ещё оказалось, что в билет, купленный не у них, не входит комплимент от ресторана.
Небольшое отступление: комплимент от ресторана - чайный пакетик и пакетик печенья 😁, а стоимость билета напомню составляет 1800₽.
На самой площадке видимости не было никакой, но тут претензий нет к организаторам, вмешалась погода.
Экскурсию никто никакую не проводил. На площадке располагаются бинокли, которые также оплачиваются отдельно, 219₽ за 2 минуты.
Крайне не рекомендую к посещению, организация отсутствует от слова совсем, стоимость билета крайне завышена, в конечном итоге вы просто платите 1800₽ за то, чтобы прокатиться на лифте на 92 этаж.

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