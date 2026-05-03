Вы посетите самую высокую смотровую площадку Европы и окажетесь буквально над всей Москвой.
Высота — 354 метра, обзор — на 360 градусов, впечатления — неизмеримые! Вы окинете взглядом просторы мегаполиса и ощутите романтику этого места, а также получите вкусный бонус.
Высота — 354 метра, обзор — на 360 градусов, впечатления — неизмеримые! Вы окинете взглядом просторы мегаполиса и ощутите романтику этого места, а также получите вкусный бонус.
Описание билета
Наш представитель встретит вас у входа в башню «Око» и проводит на площадку. Смотровая «Выше только любовь» безопасна и располагает для приятного комфортного отдыха: лёгкая музыка, чистый воздух и волшебные виды. Площадка оборудована бинокулярами, к услугам посетителей — бар, WI-FI, туалет и сувенирный магазин.
Организационные детали
- Мы настоятельно не рекомендуем планировать посещение смотровой площадки в дождливые и/или облачные дни — в такую погоду с этой высоты мало что видно
- Время работы площадки: ежедневно, без перерывов, понедельник-пятница — 12:00–23:00, суббота-воскресенье — 10:00–23:00
- Правила посещения: дети до 6 лет на площадку не допускаются, дети до 16 лет — только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет (от 7-14 лет)
|1000 ₽
|Детский билет (от 3-6 лет)
|300 ₽
|Взрослый билет
|1800 ₽
|Льготный билет
|1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в башню «Око» (Москва-Сити)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Смотровая площадка башни «Око» — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 390 туристов
Смотровая площадка #Вышетольколюбовь — главный view point Москвы на высоте 354,025 метра. Обзорная площадка с панорамным видом в 360 градусов на город располагается на крыше небоскрёба «ОКО» в Москва-Сити. От видов захватывает дух, ведь мы — официально самая высокая открытая смотровая площадка Европы!
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оно того не стоит. Пиара много, а смотреть не на что. Тёмные, неуютные переходы, лифт-клетка (если это позиционируется как крутой панорамный вид, чего было не начать с панорамного лифта?), на
Вам был полезен этот отзыв?
Лучше конечно посещать в теплую и ясную погоду
Вам был полезен этот отзыв?
Д
все отлично, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
О
Москва с высоты птичьего полета впечатляет! СтОит раз побывать на смотровой площадке «Око»
В Москва сити очень шумно, суетливо, местами даже тесно- и это ожидаемо, мы очень устали от данной локации, но тем не менее, на башне побывать рекомендую!
В Москва сити очень шумно, суетливо, местами даже тесно- и это ожидаемо, мы очень устали от данной локации, но тем не менее, на башне побывать рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Полное разочарование. По прибытию на место позвонил организатору, как было указано в билете, но никто не ответил, возле входа в ресторан меня тоже никто не встретил. Подъем на площадку начался
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Билет на смотровую площадку «Око» в Москва-Сити»
Групповая
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
18 июн в 10:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПо центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Речная прогулка «Любимая столица» от Москва-Сити или Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Сегодня в 16:10
Завтра в 11:55
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
1000 ₽ за человека