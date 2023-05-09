Описание

В. Д. Поленов мечтал о том, что его дом будет не только жилым домом, но и мастерской для его друзей-художников и многочисленных учеников, а главное - это будет первый в России художественный музей в провинции, доступный самому широкому кругу посетителей. С этого времени и началась жизнь усадьбы.