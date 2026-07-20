Приглашаем на экскурсию по музею-усадьбе В. Д. Поленова, своими глазами увидите «Большой дом» (столовая, кабинет, мастерская, портретная, пейзажная), диораму «Кругосветное путешествие» в лодочном сарае поленовского «Адмиралтейства». А также заедем в Бёхово, где увидим церковь святой Троицы и некрополь семьи Поленовых.
Описание экскурсииПо следам великого художника В. Д. Поленов мечтал о том, что его дом будет не только жилым домом, но и мастерской для его друзей-художников и многочисленных учеников, а главное — это будет первый в России художественный музей в провинции, доступный самому широкому кругу посетителей. С этого времени и началась жизнь усадьбы. Вы посетите Большой дом, предназначенный для приема гостей. Рассмотрите старинную мебель и картины в портретной комнате, загляните в библиотеку, где хранятся подлинные работы друзей Поленова: Шишкина, Васнецова, Левитана. В кабинете художника представлена его личная коллекция оружия, а столовая стала настоящим музеем народного творчества. Мы также побываем в мастерской Поленова, где часто проводились рисовальные и акварельные вечера. После мы переместимся в село Бёхово. Здесь вы увидите спроектированную Поленовым церковь святой Троицы, а также некрополь, где похоронен художник. Важная информация:
- Скидка детям до 16 лет – 350 руб., пенсионерам – 200 руб.
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- На территории музея-усадьбы оплата принимается только наличными. Картой оплатить нельзя!
- Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-усадьба В.Д. Поленова: "Большой дом" (столовая, кабинет, мастерская, портретная, пейзажная), диорама "Кругосветное путешествие" в лодочном сарае поленовского "Адмиралтейства"
- Бёхово: церковь Святой Троицы, некрополь семьи Поленовых
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Билеты в усадьбу
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Спортивная на улице у выхода №1 из метро
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Скидка детям до 16 лет - 350 руб., пенсионерам - 200 руб
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
- На территории музея-усадьбы оплата принимается только наличными. Картой оплатить нельзя
- Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки
- Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень хорошая, познавательная экскурсия. Открыл о Поленове и его жизни много нового. Транспорт отличный. Доехали и вернулись без проблем несмотря на воскресенье. Очень опытный, профессиональный, эрудированный, и приятный и легкий в общении гид Ирина. Громадное спасибо!
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Е
Экскурсия интересная и и хорошо организована, спасибо!
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Л
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