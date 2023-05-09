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Что вас ожидает:
- Музей-усадьба В. Д. Поленова: «Большой дом» (столовая, кабинет, мастерская, портретная, пейзажная), диорама «Кругосветное путешествие» в лодочном сарае поленовского «Адмиралтейства».
- Бёхово: церковь Св. Троицы, некрополь семьи Поленовых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В. Д. Поленов мечтал о том, что его дом будет не только жилым домом, но и мастерской для его друзей-художников и многочисленных учеников, а главное - это будет первый в России художественный музей в провинции, доступный самому широкому кругу посетителей. С этого времени и началась жизнь усадьбы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что не входит
- По желанию посещение других объектов (оплачивается самостоятельно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Спортивная на улице у выхода №1 из метроЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании