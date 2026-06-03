Приглашаем прикоснуться к «славе» Тарусы, воспетой Паустовским, и полюбоваться окскими пейзажами с борта катера. Вы прогуляетесь по уютному «русскому Барбизону», где творили знаменитые живописцы и писатели, посетите дом-музей Цветаевых, а затем по реке отправитесь в сказочную усадьбу художника Поленова.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Тарусе (40–45 мин). Вы пройдёте по камерным улицам, где сохранилась малоэтажная застройка 19 века. Увидите собор Петра и Павла, который возвели на средства Екатерины II, древнейшую церковь Воскресения, Цветаевский камень, могилу художника В. Борисова-Мусатова с надгробием «Уснувший мальчик» и памятники литературным классикам.

Мемориальный дом-музей семьи Цветаевых (40 мин). Вы погрузитесь в атмосферу московского Парнаса. Экспозиция раскроет историю Ивана Владимировича Цветаева и судьбы его дочерей Марины и Анастасии. Вы увидите личные вещи, рукописи и предметы быта, которые сохранили дух эпохи и семейные традиции.

Свободное время в Тарусе (~40 мин). Можно пообедать, прогуляться по набережной или посетить магазин авторской керамики.

Переезд в Поленово на речном катере (20-25 мин). Водная прогулка по Оке позволит увидеть те самые берега, просторы и излучины, которые веками писали русские пейзажисты.

Музей-усадьба В. Д. Поленова (45 мин). Вы окажетесь в месте, которое художник спроектировал по собственным эскизам. Вас ждёт главный дом с коллекцией картин Поленова, Репина и Васнецова, интерьеры русской усадьбы конца 19 века и живописный парк. Ухоженный сад скрывает утопающее в пышных кустах и цветочных клумбах мастерскую, помещение для хранения лодки и снастей, уютный «Кошкин дом» и «дом Прокофьева».

Диорама «Кругосветное путешествие» (15 мин — опционально, за доплату). Вы сможете посмотреть на последнюю работу Поленова. Художник создавал её как лекцию-зрелище для крестьянских детей, сочетая географию, историю и музыку.

Организационные детали