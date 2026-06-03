Мои заказы

В Тарусу и Поленово - из Москвы

Погулять по уютным улицам, увидеть личные вещи Цветаевых и сад из эскизов художника Поленова
Приглашаем прикоснуться к «славе» Тарусы, воспетой Паустовским, и полюбоваться окскими пейзажами с борта катера.

Вы прогуляетесь по уютному «русскому Барбизону», где творили знаменитые живописцы и писатели, посетите дом-музей Цветаевых, а затем по реке отправитесь в сказочную усадьбу художника Поленова.
В Тарусу и Поленово - из Москвы
В Тарусу и Поленово - из Москвы
В Тарусу и Поленово - из Москвы

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Тарусе (40–45 мин). Вы пройдёте по камерным улицам, где сохранилась малоэтажная застройка 19 века. Увидите собор Петра и Павла, который возвели на средства Екатерины II, древнейшую церковь Воскресения, Цветаевский камень, могилу художника В. Борисова-Мусатова с надгробием «Уснувший мальчик» и памятники литературным классикам.

Мемориальный дом-музей семьи Цветаевых (40 мин). Вы погрузитесь в атмосферу московского Парнаса. Экспозиция раскроет историю Ивана Владимировича Цветаева и судьбы его дочерей Марины и Анастасии. Вы увидите личные вещи, рукописи и предметы быта, которые сохранили дух эпохи и семейные традиции.

Свободное время в Тарусе (~40 мин). Можно пообедать, прогуляться по набережной или посетить магазин авторской керамики.

Переезд в Поленово на речном катере (20-25 мин). Водная прогулка по Оке позволит увидеть те самые берега, просторы и излучины, которые веками писали русские пейзажисты.

Музей-усадьба В. Д. Поленова (45 мин). Вы окажетесь в месте, которое художник спроектировал по собственным эскизам. Вас ждёт главный дом с коллекцией картин Поленова, Репина и Васнецова, интерьеры русской усадьбы конца 19 века и живописный парк. Ухоженный сад скрывает утопающее в пышных кустах и цветочных клумбах мастерскую, помещение для хранения лодки и снастей, уютный «Кошкин дом» и «дом Прокофьева».

Диорама «Кругосветное путешествие» (15 мин — опционально, за доплату). Вы сможете посмотреть на последнюю работу Поленова. Художник создавал её как лекцию-зрелище для крестьянских детей, сочетая географию, историю и музыку.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер, поездка на катере из Тарусы в Поленово, билеты в музеи
  • Мы можем изменять порядок посещения локаций
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый5950 ₽
Пенсионеры5850 ₽
Дети от 6 до 16 лет5750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
читать дальшеуменьшить

Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса? До встречи на маршруте!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «В Тарусу и Поленово - из Москвы»

«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
На мотоцикле
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
Прокатиться по центру и окунуться в богемную жизнь столицы
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 900 ₽ за человека
Истории Старой Москвы: в группе, с личным гидом или фотопрогулка (на выбор)
2 часа
141 отзыв
Фотопрогулка
до 20 чел.
Истории Старой Москвы: в группе, с личным гидом или фотопрогулка (на выбор)
Начало: Метро Китай-город выход 4, Часовня героям Плевны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за всё до 20 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
7 июн в 17:00
14 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
Мужские истории на женской улице
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мужские истории на женской улице
Пройти по одной из древнейших улиц Москвы и услышать занимательные истории обитателей Варварки
Начало: На СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 20:00
7 июн в 15:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
5950 ₽ за человека