Вы прогуляетесь по уютному «русскому Барбизону», где творили знаменитые живописцы и писатели, посетите дом-музей Цветаевых, а затем по реке отправитесь в сказочную усадьбу художника Поленова.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Тарусе (40–45 мин). Вы пройдёте по камерным улицам, где сохранилась малоэтажная застройка 19 века. Увидите собор Петра и Павла, который возвели на средства Екатерины II, древнейшую церковь Воскресения, Цветаевский камень, могилу художника В. Борисова-Мусатова с надгробием «Уснувший мальчик» и памятники литературным классикам.
Мемориальный дом-музей семьи Цветаевых (40 мин). Вы погрузитесь в атмосферу московского Парнаса. Экспозиция раскроет историю Ивана Владимировича Цветаева и судьбы его дочерей Марины и Анастасии. Вы увидите личные вещи, рукописи и предметы быта, которые сохранили дух эпохи и семейные традиции.
Свободное время в Тарусе (~40 мин). Можно пообедать, прогуляться по набережной или посетить магазин авторской керамики.
Переезд в Поленово на речном катере (20-25 мин). Водная прогулка по Оке позволит увидеть те самые берега, просторы и излучины, которые веками писали русские пейзажисты.
Музей-усадьба В. Д. Поленова (45 мин). Вы окажетесь в месте, которое художник спроектировал по собственным эскизам. Вас ждёт главный дом с коллекцией картин Поленова, Репина и Васнецова, интерьеры русской усадьбы конца 19 века и живописный парк. Ухоженный сад скрывает утопающее в пышных кустах и цветочных клумбах мастерскую, помещение для хранения лодки и снастей, уютный «Кошкин дом» и «дом Прокофьева».
Диорама «Кругосветное путешествие» (15 мин — опционально, за доплату). Вы сможете посмотреть на последнюю работу Поленова. Художник создавал её как лекцию-зрелище для крестьянских детей, сочетая географию, историю и музыку.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер, поездка на катере из Тарусы в Поленово, билеты в музеи
- Мы можем изменять порядок посещения локаций
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5950 ₽
|Пенсионеры
|5850 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5750 ₽