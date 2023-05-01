Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба

Автобусная экскурсия из Москвы - в живописные окрестности Звенигорода (в группе до 17 человек)

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Приглашаем отправиться в гости к самому известному дачнику подмосковной Швейцарии — Михаилу Пришвину в Дунино. Вы увидите дорогой его сердцу дом и места, где творил певец русской природы. Пройдёте по эко-тропе вдоль реки, полюбуетесь вековыми елями и пихтами. Посетите древнее славянское городище. Пройдёте по самому длинному висячем мосту в области. И отведаете целебный дубовый кофе.
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Дом-музей Пришвина, Дунинский заповедник и усадьба Дары Дуба
Ближайшие даты:
1
мая
6
мая
7
мая
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мая
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Музей Пришвина. «В литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений, и нет в нем даже ни одного гвоздя несочинённого». На экскурсии вы узнаете о важной для писателя теме поиска дома. Рассмотрите мемориальные вещи: дорожные саквояжи, записные книжки и даже химикаты для проявки плёнки. А также навестите лупоглазого «Москвича-400», на котором ездил старейший шофёр Москвы.
  • Настоящая «Кладовая солнца». Вы прогуляетесь по тропе Пришвина, берегу Москвы-реки, насладитесь красотой природы среди садов и парков вокруг усадьбы.
  • Дунинский заповедник. В археологическом комплексе вы увидите следы древнего городища и прикоснётесь к эпохе первого славянского заселения этих земель.
  • Усадьба Дары Дуба под Звенигородом. После обеда вы отправитесь в необычный музей-усадьбу. Здесь вам расскажут о тайнах, которые скрывает дуб, его свойствах и необыкновенных способностях. А особые впечатления подарит дегустация дубового кофе из желудей с ореховым ароматом. Это забытый полезный напиток, известный с давних времен.
  • Мост-рекордсмен. Также вы сможете сделать фото и загадать желание на самом длинном висячем мосту в Подмосковье.

План путешествия с таймингом

10:00 — отправление от м. Строгино в Дунино, путевая экскурсия 11:00 — музей Пришвина и 40-минутная прогулка по ландшафтно-археологическому комплексу Дунино
14.00 — обед в кафе «Пристань»
15.30 — висячий мост через Москву-реку в селе Каринское
16:00 — интерактивно-развлекательная экскурсия в музее-усадьбе Дары Дуба и дегустация кофе
17:30 — отправление в Москву

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, экскурсионное сопровождение, входные билеты в музеи, дегустация дубового кофе, «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 550 руб. /чел, оплачивается при бронировании экскурсии
  • При бронировании укажите, пожалуйста, свои паспортные данные
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Строгино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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