Приглашаем отправиться в гости к самому известному дачнику подмосковной Швейцарии — Михаилу Пришвину в Дунино. Вы увидите дорогой его сердцу дом и места, где творил певец русской природы.
Пройдёте по эко-тропе вдоль реки и по самому длинному висячему мосту в области, полюбуетесь вековыми елями и пихтами. Посетите древнее славянское городище. И отведаете целебный дубовый кофе.
Пройдёте по эко-тропе вдоль реки и по самому длинному висячему мосту в области, полюбуетесь вековыми елями и пихтами. Посетите древнее славянское городище. И отведаете целебный дубовый кофе.
Описание экскурсии
- Музей Пришвина. «В литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений, и нет в нем даже ни одного гвоздя несочинённого». На экскурсии вы узнаете о важной для писателя теме поиска дома. Рассмотрите мемориальные вещи: дорожные саквояжи, записные книжки и даже химикаты для проявки плёнки. А также навестите лупоглазого «Москвича-400», на котором ездил старейший шофёр Москвы.
- Настоящая «Кладовая солнца». Вы прогуляетесь по тропе Пришвина, берегу Москвы-реки, насладитесь красотой природы среди садов и парков вокруг усадьбы.
- Дунинский заповедник. В археологическом комплексе вы увидите следы древнего городища и прикоснётесь к эпохе первого славянского заселения этих земель.
- Усадьба Дары Дуба под Звенигородом. После обеда вы отправитесь в необычный музей-усадьбу. Здесь вам расскажут о тайнах, которые скрывает дуб, его свойствах и необыкновенных способностях. А особые впечатления подарит дегустация дубового кофе из желудей с ореховым ароматом. Это забытый полезный напиток, известный с давних времен.
- Мост-рекордсмен. Также вы сможете сделать фото и загадать желание на самом длинном висячем мосту в Подмосковье.
План путешествия с таймингом
10:00 — отправление от м. Волоколамская в Дунино, путевая экскурсия
11:00 — музей Пришвина и 40-минутная прогулка по ландшафтно-археологическому комплексу Дунино
14.00 — обед в кафе «Кино»
15.30 — висячий мост через Москву-реку в селе Каринское
16:00 — интерактивно-развлекательная экскурсия в музее-усадьбе Дары Дуба и дегустация кофе / свободное время в городе
17:30 — отправление в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, входные билеты в музеи, «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы по желанию: обед — 960 ₽ за чел., интерактивно—развлекательная экскурсия в Музее-усадьбе «Дары Дуба» и дегустация дубового кофе — 830 ₽ за чел. Оплачивается при бронировании экскурсии
- При бронировании укажите, пожалуйста, свои паспортные данные
- На экскурсию могут поехать дети от 5 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Волоколамская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1305 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Великолепная экскурсия!
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Экскурсия в Дом-музей Пришвина М. М. очень понравилась, ее проводила директор музея, которая была знакома с женой писателя. Слушать ее было интересно. Музей уникальный, здесь все сохранилось как было при
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Л
Для нас главной целью этой поездки было именно Дунино и дом-музей Пришвина. Одним лучших рассказчиков в Дунино является Яна Зиновьевна. К нашему счастью, она и была для нас проводником в
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