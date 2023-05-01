Александр — Организатор в Москве

Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Мы стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

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