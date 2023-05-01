Автобусная экскурсия из Москвы - в живописные окрестности Звенигорода (в группе до 17 человек)
Приглашаем отправиться в гости к самому известному дачнику подмосковной Швейцарии — Михаилу Пришвину в Дунино. Вы увидите дорогой его сердцу дом и места, где творил певец русской природы. Пройдёте по эко-тропе вдоль реки, полюбуетесь вековыми елями и пихтами. Посетите древнее славянское городище. Пройдёте по самому длинному висячем мосту в области. И отведаете целебный дубовый кофе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Музей Пришвина. «В литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений, и нет в нем даже ни одного гвоздя несочинённого». На экскурсии вы узнаете о важной для писателя теме поиска дома. Рассмотрите мемориальные вещи: дорожные саквояжи, записные книжки и даже химикаты для проявки плёнки. А также навестите лупоглазого «Москвича-400», на котором ездил старейший шофёр Москвы.
- Настоящая «Кладовая солнца». Вы прогуляетесь по тропе Пришвина, берегу Москвы-реки, насладитесь красотой природы среди садов и парков вокруг усадьбы.
- Дунинский заповедник. В археологическом комплексе вы увидите следы древнего городища и прикоснётесь к эпохе первого славянского заселения этих земель.
- Усадьба Дары Дуба под Звенигородом. После обеда вы отправитесь в необычный музей-усадьбу. Здесь вам расскажут о тайнах, которые скрывает дуб, его свойствах и необыкновенных способностях. А особые впечатления подарит дегустация дубового кофе из желудей с ореховым ароматом. Это забытый полезный напиток, известный с давних времен.
- Мост-рекордсмен. Также вы сможете сделать фото и загадать желание на самом длинном висячем мосту в Подмосковье.
План путешествия с таймингом
10:00 — отправление от м. Строгино в Дунино, путевая экскурсия 11:00 — музей Пришвина и 40-минутная прогулка по ландшафтно-археологическому комплексу Дунино
14.00 — обед в кафе «Пристань»
15.30 — висячий мост через Москву-реку в селе Каринское
16:00 — интерактивно-развлекательная экскурсия в музее-усадьбе Дары Дуба и дегустация кофе
17:30 — отправление в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, экскурсионное сопровождение, входные билеты в музеи, дегустация дубового кофе, «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 550 руб. /чел, оплачивается при бронировании экскурсии
- При бронировании укажите, пожалуйста, свои паспортные данные
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Строгино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Мы стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.
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