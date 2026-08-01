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мир Пришвина. Удивительный рассказ-погружение. Пришвин - один из самых непрочитанных писателей, который 50 лет(!) своей жизни вел дневники, тонкий, глубокий,"детский" в самом лучшем смысле этого слова, перекинувший свои незримые висячие мосты сюда, в Дунино, из того самого Серебряного века, в рассказах Яны Зиновьевны приближается к вам практически вплотную. Вы слышите, как и что он думает, вы пьёте с ним чай на веранде, косите траву на поляне у дома, бродите по окрестностям… Отдав наследию Пришвина жизнь, она рассказывает о нем невероятно, за каждым сказанным ею словом, совершенно очевидно, стоит еще так много, что невозможно вместить в рамки одной экскурсии. И вы понимаете, какая глубина, какая эрудиция, какая жизненная позиция, какая кладовая солнца - этот рассказчик. Она сама - невероятная, с руками-крыльями в черных кружевных митенках, с мило приникающими к ее носочкам гимназистки желтыми головками полевых цветов, с проницательным пламенным взором сквозь округлость огромных очков, цитирующая, вопрошающая, внимательно следящая за реакцией слушателей. Удивительная!

олько-только встретив свою последнюю любовь, Пришвин записал в дневнике:"После нее остался у меня голубь в груди, с ним я и уснул. Ночью проснулся: голубь трепещет. Утром встал — все голубь".

Вот так и после Дунино. Надо непременно приехать еще. Слушать.