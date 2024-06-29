Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко

Расшифровать архитектурный код библиотеки и посетить закрытые для читателей помещения
Библиотека им. Ленина — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры 20 века. Она проектировалась в эпоху авангарда, когда преобладали динамичные конструктивистские формы. Но в итоге была построена в духе изящного сталинского ар-деко.

Вы в деталях рассмотрите её фасад и посетите внутренние помещения, которые откроют специально для нас!
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Библиотека им. Ленина: от авангарда до сталинского ар-деко
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Корпус хранения, фойе и картотеки.
  • Процесс запуска конвейера для выдачи книг.
  • Отправку капсулы через пневмопочту.
  • Уникальные интерьеры в стиле ар-деко.
  • Внутренний дворик с фонтаном.
  • Круглые окна, перекликающиеся с оформлением метро «Чистые пруды».

Вы узнаете:

  • Как выглядели альтернативные проекты библиотеки.
  • В чём особенности советского ар-деко и как отличать его от других стилей.
  • Как устроена библиотека изнутри.
  • Как хранятся и поступают к читателю миллионы книг.

Организационные детали

  • Экскурсию внутри здания проводят сотрудники библиотеки.
  • Дети младше 7 лет не допускаются в библиотеку.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У библиотеки им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНеобычные домаБиблиотека имени ЛенинаПопулярные местаДля студентовМосква Глазами ИнженераСССР

Похожие экскурсии из Москвы

Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
12 июня в 14:00
17 июня в 09:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Русский авангард в Новой Третьяковке
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Разобраться, где каляка-маляка, а где произведение искусства
Начало: В Новой Третьяковской галерее
Сегодня в 10:30
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 10 чел.
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
9 отзывов
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам