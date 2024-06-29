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Библиотека им. Ленина — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры 20 века. Она проектировалась в эпоху авангарда, когда преобладали динамичные конструктивистские формы. Но в итоге была построена в духе изящного сталинского ар-деко.



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