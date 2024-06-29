Библиотека им. Ленина — один из самых приключенческих эпизодов в истории московской архитектуры 20 века. Она проектировалась в эпоху авангарда, когда преобладали динамичные конструктивистские формы. Но в итоге была построена в духе изящного сталинского ар-деко.
Вы в деталях рассмотрите её фасад и посетите внутренние помещения, которые откроют специально для нас!
Вы в деталях рассмотрите её фасад и посетите внутренние помещения, которые откроют специально для нас!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Корпус хранения, фойе и картотеки.
- Процесс запуска конвейера для выдачи книг.
- Отправку капсулы через пневмопочту.
- Уникальные интерьеры в стиле ар-деко.
- Внутренний дворик с фонтаном.
- Круглые окна, перекликающиеся с оформлением метро «Чистые пруды».
Вы узнаете:
- Как выглядели альтернативные проекты библиотеки.
- В чём особенности советского ар-деко и как отличать его от других стилей.
- Как устроена библиотека изнутри.
- Как хранятся и поступают к читателю миллионы книг.
Организационные детали
- Экскурсию внутри здания проводят сотрудники библиотеки.
- Дети младше 7 лет не допускаются в библиотеку.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У библиотеки им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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