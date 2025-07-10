Сперва мы с вами прогуляемся по Ваганьковскому холму и погрузимся в атмосферу исторического центра столицы. Поговорим о местной архитектуре и разберёмся, чем дом Пашкова отличается от всех остальных.
А во второй части экскурсии посетим здание РГБ и заглянем в закулисье главной библиотеки нашей страны — целого книжного города в сердце Москвы.
А во второй части экскурсии посетим здание РГБ и заглянем в закулисье главной библиотеки нашей страны — целого книжного города в сердце Москвы.
Описание экскурсииВАЖНО: дети допускаются СТАРШЕ 7 лет! Во время экскурсии нас ждет прогулка по окрестностям одного из семи древнейших холмов Москвы — Ваганьковского. На прогулке по историческим площадям и улицам, расположенным вокруг Ваганьковского холма, вы заново откроете для себя знакомую топографию центра столицы. Названия улиц и переулков приоткроют историю формирования этой части города, познакомят с историей создания Дома Пашкова и первого общедоступного музея Москвы, расположившегося в нём, а также вы полюбуетесь легендарным зданием Российской государственной библиотеки (бывшей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина) — главной библиотеки страны. Здание Российской государственной библиотеки – настоящий город для книг и целый комплекс зданий, каждое из которых считается выдающимся памятником архитектуры своего времени. Если Дом Пашкова стал красивейшим образцом русского классицизма, то главное здание Ленинки — шедевр постконструктивизма. Спроектированное в эпоху авангарда, оно решено в духе сталинского ар-деко, но при этом безупречно решает все функциональные задачи одного из самых больших книгохранилищ мира. ВАЖНО: - Сбор группы: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» (в центре платформы у информационного столба). - Экскурсовод встречает группу с табличкой «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»
четверг 16-30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ваганьковский холм, старинные усадьбы, скульптурный дворик, здание РГБ (наружный осмотр)
- Дом Пашкова (наружный осмотр)
- Российская Государственная библиотека (знаменитая Ленинка) - здание изнутри, читальные залы, каталог
Что включено
- Пешеходная экскурсия История Ваганьковского холма и главной Библиотеки страны
- Экскурсия по зданию Библиотеки ИМ.В.И. Ленина с посещением каталога
- Экскурсия в Музей книги
- Посещение музея Книги
Что не входит в цену
- Проезд до места встречи группы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Завершение: Государственная Российская библиотека
Когда и сколько длится?
Когда: четверг 16-30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
От всей души Благодарим Наталью Игоревна, за чудесное путешествие по древним улицам Москвы. Спасибо за открытия, которые она нам продемонстрировала во время прогулки!!!
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О
Очень хороший экскурсовод Наталья. Кроме обширной интересной информации оставила приятное впечатление как доброжелательный светлый человек! Спасибо
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А
Отличная экскурсия! Опытный гид, рассказала много интересного, обязательно пойду ещё на экскурсии!
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А
Спасибо большое! Экскурсия прошла очень интересно!
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М
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В
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