Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Сперва мы с вами прогуляемся по Ваганьковскому холму и погрузимся в атмосферу исторического центра столицы. Поговорим о местной архитектуре и разберёмся, чем дом Пашкова отличается от всех остальных.



А во второй части экскурсии посетим здание РГБ и заглянем в закулисье главной библиотеки нашей страны — целого книжного города в сердце Москвы. 5 6 отзывов

Алла Векшина Ваш гид в Москве Задать вопрос Групповая экскурсия 2900 ₽ за человека 5 6 отзывов 3 часа 1-25 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии ВАЖНО: дети допускаются СТАРШЕ 7 лет! Во время экскурсии нас ждет прогулка по окрестностям одного из семи древнейших холмов Москвы — Ваганьковского. На прогулке по историческим площадям и улицам, расположенным вокруг Ваганьковского холма, вы заново откроете для себя знакомую топографию центра столицы. Названия улиц и переулков приоткроют историю формирования этой части города, познакомят с историей создания Дома Пашкова и первого общедоступного музея Москвы, расположившегося в нём, а также вы полюбуетесь легендарным зданием Российской государственной библиотеки (бывшей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина) — главной библиотеки страны. Здание Российской государственной библиотеки – настоящий город для книг и целый комплекс зданий, каждое из которых считается выдающимся памятником архитектуры своего времени. Если Дом Пашкова стал красивейшим образцом русского классицизма, то главное здание Ленинки — шедевр постконструктивизма. Спроектированное в эпоху авангарда, оно решено в духе сталинского ар-деко, но при этом безупречно решает все функциональные задачи одного из самых больших книгохранилищ мира. ВАЖНО: - Сбор группы: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» (в центре платформы у информационного столба). - Экскурсовод встречает группу с табличкой «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»

четверг 16-30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ваганьковский холм, старинные усадьбы, скульптурный дворик, здание РГБ (наружный осмотр)

Дом Пашкова (наружный осмотр)

Российская Государственная библиотека (знаменитая Ленинка) - здание изнутри, читальные залы, каталог Что включено Пешеходная экскурсия История Ваганьковского холма и главной Библиотеки страны

Экскурсия по зданию Библиотеки ИМ.В.И. Ленина с посещением каталога

Экскурсия в Музей книги

Посещение музея Книги Что не входит в цену Проезд до места встречи группы

Сувениры Где начинаем и завершаем? Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» Завершение: Государственная Российская библиотека Когда и сколько длится? Когда: четверг 16-30 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.