Осязаемая Москва

Пройти по знакомому городу с закрытыми глазами - с незрячим городским гидом
Вы прошагаете по Москве в полной темноте, сонастроитесь с ней в «новом измерении» и получите бесценный уникальный опыт. На прогулке не будет обычных рассказов о городе. Вместо этого я покажу вам другую сторону привычной жизни. Расскажу о новом тренде в социокультурной среде — толерантности — и о том, как её развить.
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Мы можем встретиться на Сретенском бульваре и дойти до проспекта Мира. Маршрут договорной. Будем опираться на ваши предпочтения.
  • Вы получите необычные навыки передвижения по городу.
  • Оцените сервис и общественные места без помощи зрения.
  • Узнаете, как горожане могут участвовать в создании интеграционной среды.
  • Поймёте, как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями здоровья и каким многогранным может быть мир звуков, запахов и ощущений.

Организационные детали

  • Возможны короткая поездка на транспорте, а также опциональное посещение кафе (интересный опыт — от заказа блюд до процесса оплаты).
  • Проезд, еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Сретенский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 293 туристов
По образованию я культуролог, окончил РГПУ имени А. И. Герцена. Также я тифлопедагог, создатель электронной библиотеки тифлопедагогики и сообщества, в котором люди получают консультацию по вопросам развития и воспитания незрячих
читать дальше

и слабовидящих детей. Занимаюсь озвучкой детских сказок и обработкой звука. Больше 5 лет провожу экскурсии, тимбилдинговые мероприятия и тренинги на доверие в необычных условиях. Я люблю свои экскурсии за то, что ни одна из них не повторяется, ведь мир вокруг живой, меняющийся. Кроме того, я очень люблю свой город, он уникален, и когда греет солнце, и когда идет дождь, и зимой, и летом – всегда, каждую минуту. И я буду рад открыть вам его с совершенно новой стороны.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
Сергей
20 окт 2025
Был на экскурсии в 2023 в Питере. Понравилось😊 В 2025 увидел объявление о проведение её в Москве и решил устроить сюрприз родителям. От том, что мы будем ходить в масках и тростью они узнали на месте от экскурсовода. Ходили по парку, городским улицам, ехали в автобусе и деггустировпли еду в кафе угадывая что это и всё это не снимая масок.
Входит в следующие категории Москвы

