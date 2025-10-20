читать дальше

и слабовидящих детей. Занимаюсь озвучкой детских сказок и обработкой звука. Больше 5 лет провожу экскурсии, тимбилдинговые мероприятия и тренинги на доверие в необычных условиях. Я люблю свои экскурсии за то, что ни одна из них не повторяется, ведь мир вокруг живой, меняющийся. Кроме того, я очень люблю свой город, он уникален, и когда греет солнце, и когда идет дождь, и зимой, и летом – всегда, каждую минуту. И я буду рад открыть вам его с совершенно новой стороны.