в четверг в 16:30

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непогоду. У меня большой вопрос к организатору этой экскурсии. Если вы продаете в рамках этой экскурсии билеты в Ленинскую библиотеку, почему вы не пишите о специфических правилах ее посещения? Уже при сборе в холле выяснилось, что на экскурсию нельзя пройти с сумками больше формата А4. Повторюсь, я не про рюкзаки, багажные сумки, чемоданы. Если ваша дамская сумка (по сути, почти любая повседневная женская сумка) больше формата А4, то вас заставляют перекладывать личные вещи в прозрачный пакет и с ним ходить всю экскурсию. Вот и моя сумка оказалась на 5 см больше чем а4 (обычный повседневный шопер). Об этих правилах я не знала, была возмущена, мне испортили настроение. Вместо хорошего начала экскурсии мы скандалили с представителями библиотеки. Чем кончилось? У этих идиотов (ну простите, ну идиотское правило, на территорию Кремля пропускают быстрее, чем в библиотеку) не оказалось прозрачных пакетов, и я зашла со своей сумкой. Если бы организатор данной экскурсии на Трипстере указала этот важный факт про сумки и пакеты, то я бы или подготовилась заранее, взяв другую сумку, или, скорее всего, не пошла бы на экскурсию, где по сути нарушают мои личные границы и не уважают своих посетителей. Когда наша экскурсия по библиотеке подошла к концу (она, к слову, интересная), на входе собралась уже другая группа экскурсантов, и уже другую женщину не пропускали с обычной женской кожаной сумкой, она так же скандалила на входе, тормозя процесс. Вроде и обе экскурсии (пешеходная и в ленинке) были интересные, но вот эти негативные впечатления перекрывают. Так что повторю пожелание организатору - указывайте такие организационные вещи. Если я купила билет на трипстере, мне в голову не придет идти на сайт самой библиотеки и узнавать что-то дополнительно.