в четверг в 16:30

Мои заказы

Групповая экскурсия по Ваганьковскому холму и знаменитой Ленинке

Исследовать лабиринты «города для книг» и понять, как здесь всё устроено
Эта экскурсия будет интересна не только заядлым книголюбам: главной библиотеке страны есть чем вас удивить! Сперва вы прогуляетесь по Ваганьковскому холму и снаружи осмотрите библиотечный комплекс.

А после с сотрудником РГБ обойдете читальные залы и служебные помещения и раскроете закулисную жизнь этого книжного города. Также вы познакомитесь с историей главной библиотеки страны.
4
3 отзыва
Групповая экскурсия по Ваганьковскому холму и знаменитой Ленинке
Групповая экскурсия по Ваганьковскому холму и знаменитой Ленинке
Групповая экскурсия по Ваганьковскому холму и знаменитой Ленинке

Описание экскурсии

Прогулка по Ваганьковскому холму

В первой части экскурсии вы прогуляетесь по историческим площадям и улицам в самом центре столицы — и через их названия поймёте, как формировался город. Полюбуетесь архитектурой знаменитого дома Пашкова и услышите о том, как здесь появился первый музей Москвы, раскрывший двери для широкой аудитории. А затем увидите здание РГБ — главной библиотеки страны.

Экскурсия по Российской Государственной Библиотеке (знаменитой Ленинке)

Библиотеке принадлежит целый комплекс зданий-памятников архитектуры — вы услышите о том, в каких стилях они построены, и узнаете об истории самой библиотеки. В читательских пространствах вы узнаете о самых интересных фактах более чем 160-летней биографии библиотеки и о том, как сегодня функционирует этот огромный библиотечный «комбинат» — в нём есть даже собственные транспортные системы.

Организационные детали

На экскурсию допускаются путешественники только старше 7 лет.

Бронирование экскурсии

  • При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день ее проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию по Ваганьковскому холму проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсию по зданию библиотеки проводит сотрудник библиотеки
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Гид встречает группу на станции метро «Площадь революции», далее до места начала экскурсии вы добираетесь вместе с гидом на метро
  • Продолжительность экскурсии — около 3 часов, включая дорогу

во вторник в 13:30, в четверг в 13:30 и 16:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые 18+2900 ₽
Дети до 18 лет2750 ₽
Пенсионеры2900 ₽
Студенты2900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:30, в четверг в 13:30 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
П
Все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Очень классно, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Оставлю скорее отрицательный отзыв. Но, сразу подчеркну, к работе гида Натальи у меня нет никаких претензий. На прогулке была адская метель, ветер, холод, но Наталья мужественно рассказывала интересные факты, преодолевая
читать дальшеуменьшить

непогоду. У меня большой вопрос к организатору этой экскурсии. Если вы продаете в рамках этой экскурсии билеты в Ленинскую библиотеку, почему вы не пишите о специфических правилах ее посещения? Уже при сборе в холле выяснилось, что на экскурсию нельзя пройти с сумками больше формата А4. Повторюсь, я не про рюкзаки, багажные сумки, чемоданы. Если ваша дамская сумка (по сути, почти любая повседневная женская сумка) больше формата А4, то вас заставляют перекладывать личные вещи в прозрачный пакет и с ним ходить всю экскурсию. Вот и моя сумка оказалась на 5 см больше чем а4 (обычный повседневный шопер). Об этих правилах я не знала, была возмущена, мне испортили настроение. Вместо хорошего начала экскурсии мы скандалили с представителями библиотеки. Чем кончилось? У этих идиотов (ну простите, ну идиотское правило, на территорию Кремля пропускают быстрее, чем в библиотеку) не оказалось прозрачных пакетов, и я зашла со своей сумкой. Если бы организатор данной экскурсии на Трипстере указала этот важный факт про сумки и пакеты, то я бы или подготовилась заранее, взяв другую сумку, или, скорее всего, не пошла бы на экскурсию, где по сути нарушают мои личные границы и не уважают своих посетителей. Когда наша экскурсия по библиотеке подошла к концу (она, к слову, интересная), на входе собралась уже другая группа экскурсантов, и уже другую женщину не пропускали с обычной женской кожаной сумкой, она так же скандалила на входе, тормозя процесс. Вроде и обе экскурсии (пешеходная и в ленинке) были интересные, но вот эти негативные впечатления перекрывают. Так что повторю пожелание организатору - указывайте такие организационные вещи. Если я купила билет на трипстере, мне в голову не придет идти на сайт самой библиотеки и узнавать что-то дополнительно.

Алла
Алла
Ответ организатора:
Большое спасибо за Ваш отзыв. Любой отзыв делает нас лучше. Очень жаль, что поведение службы безопасности Библиотеки им. Ленина испортило
читать дальшеуменьшить

вам впечатление от данной экскурсии. Мы передадим Ваши замечания непосредственно руководству Библиотеки, и они, в свою очередь, попросят админов сайта более подробно написать ограничения на посещения здания библиотеки. На сегодня никаких ограничения по габаритам сумок (в т. ч. и дамских) на сайте не прописано.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия по Ваганьковскому холму и знаменитой Ленинке»

Вечные голоса Ваганьковского
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вечные голоса Ваганьковского
Увидеть могилы великих людей и послушать захватывающие истории
Начало: У метро «Улица 1905 года», выход номер 3
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
1300 ₽ за человека
Швивая горка, или Слободы на Таганском холме
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Швивая горка, или Слободы на Таганском холме
Откройте для себя старинные слободы Москвы, где оживают легенды и мифы. Прогулка по Заяузью обещает множество открытий и удивительных историй
Начало: Около станции метро «Таганская»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
9 авг в 15:00
10 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
Вечные голоса Ваганьковского
Пешая
2 часа
22 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Вечные голоса Ваганьковского
Начало: Улица 1905 года, выход нр. 3
Расписание: По воскресеньям в 12.00
9 авг в 12:00
15 авг в 12:00
1500 ₽ за человека
За историей - на Ваганьковский некрополь
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
За историей - на Ваганьковский некрополь
Пройти меж захоронений известных личностей, узнать об их судьбах и памятниках на их могилах
Начало: У ворот Ваганьковского кладбища
13 авг в 15:00
14 авг в 15:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
2900 ₽ за человека