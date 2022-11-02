Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Ваганьковскому холму
В первой части экскурсии вы прогуляетесь по историческим площадям и улицам в самом центре столицы — и через их названия поймете, как формировался город. Полюбуетесь архитектурой знаменитого дома Пашкова и услышите о том, как здесь появился первый музей Москвы, раскрывший двери для широкой аудитории. А затем увидите здание РГБ — главной библиотеки страны.
Экскурсия по Библиотеке им. Ленина
Библиотеке принадлежит целый комплекс зданий-памятников архитектуры — вы услышите о том, в каких стилях они построены, и узнаете об истории самой библиотеки. Посетите ее парадные залы, старинные картотеки и книжное хранилище, куда закрыт доступ для обычных посетителей. В действии увидите, как работает механизм передачи книг в книжные залы, и как устроена система пневмопочты. Рассмотрите дореволюционные книги, а если повезет, то и экземпляры из книги библиотеки Романовых. А еще научитесь читать книжный шифр и разберетесь, какие есть способы расстановок и каталогизации книг в Ленинке.
Организационные детали
На экскурсию допускаются путешественники только старше 7 лет.
Бронирование экскурсии
При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
При отмене экскурсии в день ее проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
Как проходит экскурсия
Экскурсию по Ваганьковскому холму проведет один из гидов нашей команды
Экскурсию по зданию библиотеки проводит сотрудник библиотеки
С собой возьмите документы, удостоверяющие личность
Гид встречает группу на станции метро «Площадь революции», далее до места начала экскурсии вы добираетесь вместе с гидом на метро
Продолжительность экскурсии — 2,5-3 часа, включая дорогу
в четверг в 16:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!