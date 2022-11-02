в четверг в 16:30

Эта экскурсия будет интересна не только заядлым книголюбам: главной библиотеке страны есть чем вас удивить! Сперва вы прогуляетесь по Ваганьковскому холму и снаружи осмотрите библиотечный комплекс. А после с сотрудником РГБ обойдете читальные залы и служебные помещения и раскроете закулисную жизнь этого книжного города.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Ваганьковскому холму

В первой части экскурсии вы прогуляетесь по историческим площадям и улицам в самом центре столицы — и через их названия поймете, как формировался город. Полюбуетесь архитектурой знаменитого дома Пашкова и услышите о том, как здесь появился первый музей Москвы, раскрывший двери для широкой аудитории. А затем увидите здание РГБ — главной библиотеки страны.

Экскурсия по Библиотеке им. Ленина

Библиотеке принадлежит целый комплекс зданий-памятников архитектуры — вы услышите о том, в каких стилях они построены, и узнаете об истории самой библиотеки. Посетите ее парадные залы, старинные картотеки и книжное хранилище, куда закрыт доступ для обычных посетителей.

В действии увидите, как работает механизм передачи книг в книжные залы, и как устроена система пневмопочты. Рассмотрите дореволюционные книги, а если повезет, то и экземпляры из книги библиотеки Романовых. А еще научитесь читать книжный шифр и разберетесь, какие есть способы расстановок и каталогизации книг в Ленинке.

Организационные детали

На экскурсию допускаются путешественники только старше 7 лет.

Бронирование экскурсии

При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения

При отмене экскурсии в день ее проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)

Как проходит экскурсия