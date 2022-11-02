в четверг в 16:30

Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина

Исследовать лабиринты «города для книг» и понять, как здесь все устроено

Эта экскурсия будет интересна не только заядлым книголюбам: главной библиотеке страны есть чем вас удивить! Сперва вы прогуляетесь по Ваганьковскому холму и снаружи осмотрите библиотечный комплекс.

А после с сотрудником РГБ обойдете читальные залы и служебные помещения и раскроете закулисную жизнь этого книжного города.
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
Групповая экскурсия по библиотеке ИМ.В.И. Ленина
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Ваганьковскому холму

В первой части экскурсии вы прогуляетесь по историческим площадям и улицам в самом центре столицы — и через их названия поймете, как формировался город. Полюбуетесь архитектурой знаменитого дома Пашкова и услышите о том, как здесь появился первый музей Москвы, раскрывший двери для широкой аудитории. А затем увидите здание РГБ — главной библиотеки страны.

Экскурсия по Библиотеке им. Ленина

Библиотеке принадлежит целый комплекс зданий-памятников архитектуры — вы услышите о том, в каких стилях они построены, и узнаете об истории самой библиотеки. Посетите ее парадные залы, старинные картотеки и книжное хранилище, куда закрыт доступ для обычных посетителей.
В действии увидите, как работает механизм передачи книг в книжные залы, и как устроена система пневмопочты. Рассмотрите дореволюционные книги, а если повезет, то и экземпляры из книги библиотеки Романовых. А еще научитесь читать книжный шифр и разберетесь, какие есть способы расстановок и каталогизации книг в Ленинке.

Организационные детали

На экскурсию допускаются путешественники только старше 7 лет.

Бронирование экскурсии

  • При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день ее проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию по Ваганьковскому холму проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсию по зданию библиотеки проводит сотрудник библиотеки
  • С собой возьмите документы, удостоверяющие личность
  • Гид встречает группу на станции метро «Площадь революции», далее до места начала экскурсии вы добираетесь вместе с гидом на метро
  • Продолжительность экскурсии — 2,5-3 часа, включая дорогу

в четверг в 16:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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