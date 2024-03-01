в четверг в 16:30

А после с сотрудником РГБ обойдете читальные залы и служебные помещения и раскроете закулисную жизнь этого книжного города. Также вы познакомитесь с историей главной библиотеки страны.
Описание экскурсии
Прогулка по Ваганьковскому холму
В первой части экскурсии вы прогуляетесь по историческим площадям и улицам в самом центре столицы — и через их названия поймёте, как формировался город. Полюбуетесь архитектурой знаменитого дома Пашкова и услышите о том, как здесь появился первый музей Москвы, раскрывший двери для широкой аудитории. А затем увидите здание РГБ — главной библиотеки страны.
Экскурсия по Российской Государственной Библиотеке (знаменитой Ленинке)
Библиотеке принадлежит целый комплекс зданий-памятников архитектуры — вы услышите о том, в каких стилях они построены, и узнаете об истории самой библиотеки. В читательских пространствах вы узнаете о самых интересных фактах более чем 160-летней биографии библиотеки и о том, как сегодня функционирует этот огромный библиотечный «комбинат» — в нём есть даже собственные транспортные системы.
Организационные детали
На экскурсию допускаются путешественники только старше 7 лет.
Бронирование экскурсии
- При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день ее проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
Как проходит экскурсия
- Экскурсию по Ваганьковскому холму проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсию по зданию библиотеки проводит сотрудник библиотеки
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Гид встречает группу на станции метро «Площадь революции», далее до места начала экскурсии вы добираетесь вместе с гидом на метро
- Продолжительность экскурсии — около 3 часов, включая дорогу
во вторник в 13:30, в четверг в 13:30 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые 18+
|2900 ₽
|Дети до 18 лет
|2750 ₽
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Студенты
|2900 ₽