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Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского

Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района
Островки старой Москвы ждут вас на Солянке и Ивановской горке. Трущобы, десятки лет наводившие ужас на москвичей, давно остались в прошлом. Сегодня это приятный респектабельный район. Исследуя его и слушая строки из Гиляровского, вы перенесетесь в злачную Москву рубежа 19-20 вв. Рассмотрите купеческие особняки и церкви, заглянете во дворы и даже в арт-кластер Хохловка.
5
1 отзыв
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского

Описание экскурсии

Переулки старой Москвы

Мы погуляем по уютным и атмосферным кварталам. Пройдем мимо окаменевших Милосердия и Воспитания и раскроем, где здесь обменивали мертвые души на живые деньги. Оттуда рукой подать до района, «прославленного» Гиляровским как разбойное логово каторжников, воров, нищих, бродяг и прочих лихих людей.

Заглянув в тихие дворики, мы увидим старинные палаты и дома с «галдарейками». На переулках, прилегающих, к Покровскому бульвару, вас ждут богатейшие особняки русского и иностранного купечества — здесь жили Морозовы, Карзинкины, Бахрушины. Здесь располагались нотопечатня Юргенсона и мастерская Левитана.

Любопытные факты из прошлого

Таких за 4 часа наберется много. Например, вы узнаете:

  • Как один аристократ решил построить в своем районе безобидный рынок для мяса-зелени и что из этого получилось;
  • Почему Хитровка получила такое название;
  • Где были легендарные ночлежки и трактиры Каторга, Сибирь, Пересыльный;
  • Кто делал подкопы в Подкопаях.

Люди о Хитровке

Какое отношение к этому району имеют чеховская Попрыгунья и акунинский Фандорин? На прогулке не раз вспомним литературные произведения и обсудим, кто из художников, музыкантов, артистов и писателей ходил этими петляющими переулками — и вошел в историю.

Организационные детали

  • На время экскурсии у каждого участника будет индивидуальный передатчик Crystal Sound с одноразовыми наушниками — гуляем с ними, чтобы соблюдать комфортную для каждого соц. дистанцию, меньше стоять, больше ходить/сидеть, посмотреть всё со всех сторон (слышимость передатчика до 100 м).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата за каждого следующего участника (начиная с 6-ого) — 800 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 47 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик и экскурсовод (член Ассоциации экскурсоводов, гидов-переводчиков и тур-менеджеров с 2018 года), а в другой жизни — журналист, редактор и переводчик с почти 30-летним стажем. Жила и училась
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в разных городах и странах. Знаю толк в хороших историях. Живу в Москве с 2000 года — достаточно долго, чтобы узнать, обжить и как родной полюбить этот неповторимый, многоликий и очень живой город, сохранив при этом свежий взгляд, способность восхищаться и со страстью первооткрывателя каждый день подмечать в нём новые черты. Буду счастлива делиться радостью этих открытий с вами — хочу показать вам мою Москву и влюбить вас в неё.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Благодарим Ольгу за очень интересную и познавательную экскурсию по Хитровке! Ольга не только показала нам Хитровку Владимира Гиляровского, подробно описанную в его книге "Москва и москвичи", но и помогла взглянуть
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на местность шире, не только с точки зрения криминального репортёра, каким являлся Гиляровский. Ольга рассказала о многогранности Хитровки через рассказ о знаменитых жителях, населявших её, которые отразили дух этого места в многочисленных литературных и художественных произведениях. В общем, четыре часа экскурсии пролетели незаметно. Маршрут очень продуман, позволяет присесть и отдохнуть в очень интересных местах. С большим удовольствием ждём встречи с Ольгой на других экскурсиях.

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