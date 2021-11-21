Островки старой Москвы ждут вас на Солянке и Ивановской горке. Трущобы, десятки лет наводившие ужас на москвичей, давно остались в прошлом. Сегодня это приятный респектабельный район. Исследуя его и слушая строки из Гиляровского, вы перенесетесь в злачную Москву рубежа 19-20 вв. Рассмотрите купеческие особняки и церкви, заглянете во дворы и даже в арт-кластер Хохловка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переулки старой Москвы

Мы погуляем по уютным и атмосферным кварталам. Пройдем мимо окаменевших Милосердия и Воспитания и раскроем, где здесь обменивали мертвые души на живые деньги. Оттуда рукой подать до района, «прославленного» Гиляровским как разбойное логово каторжников, воров, нищих, бродяг и прочих лихих людей.

Заглянув в тихие дворики, мы увидим старинные палаты и дома с «галдарейками». На переулках, прилегающих, к Покровскому бульвару, вас ждут богатейшие особняки русского и иностранного купечества — здесь жили Морозовы, Карзинкины, Бахрушины. Здесь располагались нотопечатня Юргенсона и мастерская Левитана.

Любопытные факты из прошлого

Таких за 4 часа наберется много. Например, вы узнаете:

Как один аристократ решил построить в своем районе безобидный рынок для мяса-зелени и что из этого получилось;

Почему Хитровка получила такое название;

Где были легендарные ночлежки и трактиры Каторга, Сибирь, Пересыльный;

Кто делал подкопы в Подкопаях.

Люди о Хитровке

Какое отношение к этому району имеют чеховская Попрыгунья и акунинский Фандорин? На прогулке не раз вспомним литературные произведения и обсудим, кто из художников, музыкантов, артистов и писателей ходил этими петляющими переулками — и вошел в историю.

Организационные детали