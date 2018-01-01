Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского

Раскрыть истории и секреты харАктерного московского района

Островки старой Москвы ждут вас на Солянке и Ивановской горке.

Трущобы, десятки лет наводившие ужас на москвичей, давно остались в прошлом.

Сегодня это приятный респектабельный район.

Исследуя его и слушая строки из Гиляровского, вы перенесетесь в злачную Москву рубежа 19-20 вв.

Рассмотрите купеческие особняки и церкви, заглянете во дворы и даже в арт-кластер Хохловка.
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского
Блеск и нищета Хитровки, или по местам Гиляровского

Что вас ожидает

Переулки старой Москвы

Мы погуляем по уютным и атмосферным кварталам. Пройдем мимо окаменевших Милосердия и Воспитания и раскроем, где здесь обменивали мертвые души на живые деньги. Оттуда рукой подать до района, «прославленного» Гиляровским как разбойное логово каторжников, воров, нищих, бродяг и прочих лихих людей.

Заглянув в тихие дворики, мы увидим старинные палаты и дома с «галдарейками». На переулках, прилегающих, к Покровскому бульвару, вас ждут богатейшие особняки русского и иностранного купечества — здесь жили Морозовы, Карзинкины, Бахрушины. Здесь располагались нотопечатня Юргенсона и мастерская Левитана.

Любопытные факты из прошлого

Таких за 4 часа наберется много. Например, вы узнаете:

  • Как один аристократ решил построить в своем районе безобидный рынок для мяса-зелени и что из этого получилось;
  • Почему Хитровка получила такое название;
  • Где были легендарные ночлежки и трактиры Каторга, Сибирь, Пересыльный;
  • Кто делал подкопы в Подкопаях.

Люди о Хитровке

Какое отношение к этому району имеют чеховская Попрыгунья и акунинский Фандорин? На прогулке не раз вспомним литературные произведения и обсудим, кто из художников, музыкантов, артистов и писателей ходил этими петляющими переулками — и вошел в историю.

Организационные детали

  • На время экскурсии у каждого участника будет индивидуальный передатчик Crystal Sound с одноразовыми наушниками — гуляем с ними, чтобы соблюдать комфортную для каждого соц. дистанцию, меньше стоять, больше ходить/сидеть, посмотреть всё со всех сторон (слышимость передатчика до 100 м).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата за каждого следующего участника (начиная с 6-ого) — 800 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Добрый день! Я аккредитованный гид-переводчик и экскурсовод (член Ассоциации экскурсоводов, гидов-переводчиков и тур-менеджеров с 2018), а в другой жизни — журналист, редактор и переводчик с почти 30-летним стажем. Жила и училась в разных городах и странах. Знаю толк в хороших историях. Живу в Москве больше 20 лет — достаточно долго, чтобы узнать, обжить и как родной полюбить этот неповторимый, многоликий и очень живой город, сохранив при этом свежий взгляд, способность восхищаться и со страстью первооткрывателя каждый день подмечать в нем новые черты. Буду счастлива делиться радостью этих открытий с вами — хочу показать вам мою Москву и влюбить вас в нее.
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