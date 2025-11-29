«Богемные Патрики» Легендарные Патрики (так исстари москвичи называют Патриаршие пруды и улицы, прилегающие к ним) — одно из самых таинственных и знаменитых мест столицы! Когда-то здесь располагалось Козье болото, которое молва связывала с обиталищем нечистой силы. Для своей резиденции в XVI веке его окрестности выбрал патриарх Иоаким: болота осушили, и на их месте были вырыты три пруда, в которых разводили дорогую рыбу к патриаршему столу. До наших дней сохранился только один Патриарший пруд, но о далеком прошлом напоминает название Трехпрудного переулка. Патрики — одно из самых богемных мест столицы! В окрестностях Патриарших прудов кипела литературная, поэтическая, оперно-балетная, театральная и актерская жизнь. Рядом с «Патриками» арендовали мастерские Шехтель, Суриков и Поленов, жил Владимир Маяковский, проводил свою единственную зиму в Москве Александр Блок. Кстати, зимой на Патриаршем пруду был устроен самый знаменитый в Москве каток, куда привозил кататься на коньках своих дочерей Лев Толстой. Здесь жили три сестры, «три немецкие баронессы», которые вышли замуж за трех друзей, известнейших театральных деятелей России: Немировича-Данченко, Сумбатова-Южина и Ленского. Мы увидим великолепные, еще дореволюционные доходные дома, в которых жили или проживают сейчас великие писатели, актеры, скульпторы, оперные дивы прошлого и современности, «советские замки» невиданной архитектуры, толщина стен в которых превышала 1 метр для лучшей изоляции творческих небожителей от шума города, узнаем богемные адреса Тверской и Патриарших, услышим трогательные истории великих русских актрис от Марии Ермоловой, Алисы Коонен до наших современниц, раскроем тайну притяжения окрестных мест для представителей «новой буржуазии». Вы узнаете:

где предпочла жить Фаина Раневская после «хлеба и зрелищ»;

почему «Патрики» считают заповедником роскоши и богемы;

о загадочных совпадениях судеб в Трехпрудном переулке;

где находится квартира-музей главного режиссера одного из самых известных театров столицы, который не принял в свое время к себе на работу Людмилу Гурченко;

в подвале какого дома начиналась история многих современных театров столицы;

о головокружительных взлетах и трагических падениях «Таировского» театра;

историю драматичного раскола главного театра Москвы;

где жил автор новогоднего хита всех времен «В лесу родилась елочка…»;

как Михаил Булгаков стал драматургом. «Виват, Примадонна!» — эксклюзивная экскурсия в квартиру Людмилы Гурченко Вы полюбуетесь волшебными нарядами и украшениями, собственноручно изготовленными Гурченко, которые всерьез изучают искусствоведы и мечтают заполучить ведущие музеи Моды Европы! Вы услышите увлекательный рассказ о самых знаменитых «экспонатах» этого стильного музея Москвы и узнаете малоизвестные подробности частной жизни великой актрисы. Увидите знаменитую «розовую ванну» с прозрачным потолком и побываете в любимой комнате актрисы, полюбуетесь антикварной мебелью, драгоценным фарфором и знаменитой коллекцией уранового стекла, старинными живописными полотнами в тяжелых рамах и семейными фотографиями. Очаровательные безделушки, подарки именитых друзей и простых зрителей, которым всегда находилось «почетное» место, зеркала, блестки, перья, кружева! Здесь все осталось, как при жизни блистательной, обворожительной и гениальной хозяйки этого дома. Вы сможете совершить увлекательную фотосессию в интерьерах квартиры-музея. Важная информация:.

