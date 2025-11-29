Истории московской богемы на прогулке по культовому уголку Москвы — таинственным и загадочным Патрикам (так исстари называют москвичи Патриаршие пруды) и эксклюзивная экскурсия в музей-квартиру легенды театра и кино Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке.
Нас ждут 800 любимых платьев актрисы, знаменитая «розовая ванна» с прозрачным потолком, антикварная мебель, драгоценный фарфор и урановое стекло, старинная живопись в тяжелых рамах, блестки, перья, кружева!
Описание экскурсии
«Богемные Патрики» Легендарные Патрики (так исстари москвичи называют Патриаршие пруды и улицы, прилегающие к ним) — одно из самых таинственных и знаменитых мест столицы! Когда-то здесь располагалось Козье болото, которое молва связывала с обиталищем нечистой силы. Для своей резиденции в XVI веке его окрестности выбрал патриарх Иоаким: болота осушили, и на их месте были вырыты три пруда, в которых разводили дорогую рыбу к патриаршему столу. До наших дней сохранился только один Патриарший пруд, но о далеком прошлом напоминает название Трехпрудного переулка. Патрики — одно из самых богемных мест столицы! В окрестностях Патриарших прудов кипела литературная, поэтическая, оперно-балетная, театральная и актерская жизнь. Рядом с «Патриками» арендовали мастерские Шехтель, Суриков и Поленов, жил Владимир Маяковский, проводил свою единственную зиму в Москве Александр Блок. Кстати, зимой на Патриаршем пруду был устроен самый знаменитый в Москве каток, куда привозил кататься на коньках своих дочерей Лев Толстой. Здесь жили три сестры, «три немецкие баронессы», которые вышли замуж за трех друзей, известнейших театральных деятелей России: Немировича-Данченко, Сумбатова-Южина и Ленского. Мы увидим великолепные, еще дореволюционные доходные дома, в которых жили или проживают сейчас великие писатели, актеры, скульпторы, оперные дивы прошлого и современности, «советские замки» невиданной архитектуры, толщина стен в которых превышала 1 метр для лучшей изоляции творческих небожителей от шума города, узнаем богемные адреса Тверской и Патриарших, услышим трогательные истории великих русских актрис от Марии Ермоловой, Алисы Коонен до наших современниц, раскроем тайну притяжения окрестных мест для представителей «новой буржуазии». Вы узнаете:
- где предпочла жить Фаина Раневская после «хлеба и зрелищ»;
- почему «Патрики» считают заповедником роскоши и богемы;
- о загадочных совпадениях судеб в Трехпрудном переулке;
- где находится квартира-музей главного режиссера одного из самых известных театров столицы, который не принял в свое время к себе на работу Людмилу Гурченко;
- в подвале какого дома начиналась история многих современных театров столицы;
- о головокружительных взлетах и трагических падениях «Таировского» театра;
- историю драматичного раскола главного театра Москвы;
- где жил автор новогоднего хита всех времен «В лесу родилась елочка…»;
как Михаил Булгаков стал драматургом. «Виват, Примадонна!» — эксклюзивная экскурсия в квартиру Людмилы Гурченко Вы полюбуетесь волшебными нарядами и украшениями, собственноручно изготовленными Гурченко, которые всерьез изучают искусствоведы и мечтают заполучить ведущие музеи Моды Европы! Вы услышите увлекательный рассказ о самых знаменитых «экспонатах» этого стильного музея Москвы и узнаете малоизвестные подробности частной жизни великой актрисы. Увидите знаменитую «розовую ванну» с прозрачным потолком и побываете в любимой комнате актрисы, полюбуетесь антикварной мебелью, драгоценным фарфором и знаменитой коллекцией уранового стекла, старинными живописными полотнами в тяжелых рамах и семейными фотографиями. Очаровательные безделушки, подарки именитых друзей и простых зрителей, которым всегда находилось «почетное» место, зеркала, блестки, перья, кружева! Здесь все осталось, как при жизни блистательной, обворожительной и гениальной хозяйки этого дома. Вы сможете совершить увлекательную фотосессию в интерьерах квартиры-музея. Важная информация:.
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршие пруды
- Квартира Людмилы Гурченко
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Пушкинская
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте
- Вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
