Мясницкая: легенды и были

Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами

5
4 отзыва
Мясницкая улица — важнейший символ столицы.

По ней царь следовал в Немецкую слободу, а титулованное дворянство спешило приобрести здесь усадьбы.

Даже Пушкин в дальней дороге мечтал «по Мясницкой разъезжать».

Вы рассмотрите роскошные особняки, услышите о «лучезарном городе», разгадаете тайны местного призрака и оцените необычный чайный дом.
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были

Что вас ожидает

Путешествие во времени

История Мясницкой насчитывает более 500 лет. Вы узнаете, сколько названий у нее было, как она превратилась в «царскую дорогу» и стала самой буржуазной улицей Москвы. Я расскажу, как один за другим на ней вырастали огромные доходные дома, купеческие особняки, мастерские художников, магазины и банки. Покажу особняк Черткова в стиле рококо, первый столичный «тучерез» и Меншикову башню.

История в лицах

С Мясницкой связано множество знаменитых имен. Вы раскроете, где Грибоедов писал «Горе от ума» и где Пушкин впервые читал «Бориса Годунова», кто стал прототипом Кисы Воробьянинова и где в годы войны находилась Ставка Сталина. Отыщете особняк «фарфорового короля», дом трех композиторов и «китайскую шкатулку». Полюбуетесь Чистыми прудами и услышите, почему дом дворянина Юшкова называли рогом изобилия.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу. Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод. С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.
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4 настоящих отзыва от туристов

а
27 сен 2021
Спасибо большое за отличную экскурсию! Увлекательно, интересно, два часа пролетели незаметно. Надежде удалось захватить внимание как взрослых, так и подростка. Она однозначно входит в топ моих личных впечатлений от экскурсоводов! Ещё раз спасибо))
И
27 сен 2021
Надежда - прекрасный экскурсовод! Была уже на двух её экскурсиях, они проходят на одном дыхании. Масса полезной информации.
Юлия
20 сен 2021
Очень познавательная и интересная экскурсия по старой Москве. Прекрасный гид, Надежда, очень внимательный, доброжелательный и знающий человек, искренне любящий свой город и свою профессию.
Е
15 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Надежда отвечала на все наши вопросы. Продуктивно и познавательно провела время!

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