Мясницкая улица - символ Москвы, хранящий в себе множество историй. Здесь проходил царь в Немецкую слободу, а дворяне строили усадьбы.Участники экскурсии увидят роскошные особняки, услышат о "лучезарном городе" и разгадают

тайны местного призрака. Путешествие во времени позволит узнать, как улица превратилась в "царскую дорогу" и стала буржуазной. История в лицах откроет места, где Грибоедов писал "Горе от ума", а Пушкин читал "Бориса Годунова"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Мясницкой улице - весна и осень, когда погода комфортна для пеших экскурсий. Летом улица оживает, но возможна высокая загруженность. Зимой прогулка по заснеженной улице может быть особенно атмосферной, но стоит учитывать холод. В остальные месяцы экскурсия также доступна, однако следует быть готовым к переменам погоды.

Сейчас август — это идеальное время.