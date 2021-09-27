Что вас ожидает

Путешествие во времени

История Мясницкой насчитывает более 500 лет. Вы узнаете, сколько названий у нее было, как она превратилась в «царскую дорогу» и стала самой буржуазной улицей Москвы. Я расскажу, как один за другим на ней вырастали огромные доходные дома, купеческие особняки, мастерские художников, магазины и банки. Покажу особняк Черткова в стиле рококо, первый столичный «тучерез» и Меншикову башню.

История в лицах

С Мясницкой связано множество знаменитых имен. Вы раскроете, где Грибоедов писал «Горе от ума» и где Пушкин впервые читал «Бориса Годунова», кто стал прототипом Кисы Воробьянинова и где в годы войны находилась Ставка Сталина. Отыщете особняк «фарфорового короля», дом трех композиторов и «китайскую шкатулку». Полюбуетесь Чистыми прудами и услышите, почему дом дворянина Юшкова называли рогом изобилия.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.