Лучшее время для прогулки по Мясницкой улице - весна и осень, когда погода комфортна для пеших экскурсий. Летом улица оживает, но возможна высокая загруженность. Зимой прогулка по заснеженной улице может быть особенно атмосферной, но стоит учитывать холод. В остальные месяцы экскурсия также доступна, однако следует быть готовым к переменам погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняк Черткова
Чистые пруды
Ставка Сталина
Дом трех композиторов
Описание экскурсии
Путешествие во времени
История Мясницкой насчитывает более 500 лет. Вы узнаете, сколько названий у нее было, как она превратилась в «царскую дорогу» и стала самой буржуазной улицей Москвы. Я расскажу, как один за другим на ней вырастали огромные доходные дома, купеческие особняки, мастерские художников, магазины и банки. Покажу особняк Черткова в стиле рококо, первый столичный «тучерез» и старинные палаты 17 века.
История в лицах
С Мясницкой связано множество знаменитых имен. Вы раскроете, где Грибоедов писал «Горе от ума» и где Пушкин впервые читал «Бориса Годунова», кто стал прототипом Кисы Воробьянинова и где в годы войны находилась Ставка Сталина. Отыщете особняк «фарфорового короля», дом трех композиторов и «китайскую шкатулку». Полюбуетесь Чистыми прудами и услышите, почему дом дворянина Юшкова называли рогом изобилия.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1000 ₽
Пенсионеры
900 ₽
Школьники 12-18 лет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Красные ворота вых. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5154 туристов
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу!
Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод.
С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых улиц Москвы - Мясницкой -"… легенды и были"… От дворца Юсуповых, Петровских палат к читать дальшеуменьшить
доходным домам 19 в., и словно немного Питерской романтики и духа почувствовала… Москва удивляет и влюбляет снова и снова… А с прекрасным гидом это получается ещё быстрее! С гидом нам очень повезло: отличный рассказчик, хорошо знающий историю, организовала для всех наушники, было все отлично слышно.
Сыну 13 лет, ему и экскурсия, и гид очень понравились, а если и подросток оценил эту прогулку, следовательно, многим взрослым будет всенепременно интересно. Однозначно рекомендую!
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А
Александр
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
+1
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Т
Татьяна
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Экскурсовод очень хорошо и с любовью рассказала о каждом уголке улицы. В следующий приезд обязательно посетим что-нибудь ещё
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ольга
Очень рекомендую эту и другие экскурсии данного экскурсовода- прекрасной во всех отношениях Надежды. Настолько человек увлечён материалом и заботой о комфорте людей, что нельзя не заметить и не восхититься. Продумано читать дальшеуменьшить
всё до деталей, где встать, чтобы не мешать проходящим пешеходам, сколько постоять, чтобы не устать, очень интересные отступления в виде стихов, поговорок, много наглядных материалов: портретов упоминаемых личностей, изображений предметов обсуждения и т д. Интересные факты и информация, которую вы не найдёте в интернете! Ну и, конечно, не последнюю роль играет формат и стоимость экскурсии. Колосальное впечатление, хочется возвращаться снова и снова к услышанному и увиденному!
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Варвара
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших здесь когда-то. Старинные особняки, красивые улицы и переулки столицы. Рекомендую всем! Я родилась и выросла в Москве,в поездках всегда беру экскурсии, а по Москве как-то даже в голову не приходило. Спасибо большое, Надежда! Вы влюбляете в город снова и снова!