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Мясницкая: легенды и были

Мясницкая улица - это не просто дорога, а живая история Москвы. Прогуляйтесь по ней и узнайте, как она стала центром культурной жизни столицы
Мясницкая улица - символ Москвы, хранящий в себе множество историй. Здесь проходил царь в Немецкую слободу, а дворяне строили усадьбы.

Участники экскурсии увидят роскошные особняки, услышат о "лучезарном городе" и разгадают
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тайны местного призрака.

Путешествие во времени позволит узнать, как улица превратилась в "царскую дорогу" и стала буржуазной. История в лицах откроет места, где Грибоедов писал "Горе от ума", а Пушкин читал "Бориса Годунова"

5
77 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая ценность
  • 👻 Тайны и легенды
  • 🏡 Архитектурные шедевры
  • 📚 Литературные истории
  • 🚶‍♂️ Удобный формат прогулки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Мясницкой улице - весна и осень, когда погода комфортна для пеших экскурсий. Летом улица оживает, но возможна высокая загруженность. Зимой прогулка по заснеженной улице может быть особенно атмосферной, но стоит учитывать холод. В остальные месяцы экскурсия также доступна, однако следует быть готовым к переменам погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая: легенды и были

Что можно увидеть

  • Особняк Черткова
  • Чистые пруды
  • Ставка Сталина
  • Дом трех композиторов

Описание экскурсии

Путешествие во времени

История Мясницкой насчитывает более 500 лет. Вы узнаете, сколько названий у нее было, как она превратилась в «царскую дорогу» и стала самой буржуазной улицей Москвы. Я расскажу, как один за другим на ней вырастали огромные доходные дома, купеческие особняки, мастерские художников, магазины и банки. Покажу особняк Черткова в стиле рококо, первый столичный «тучерез» и старинные палаты 17 века.

История в лицах

С Мясницкой связано множество знаменитых имен. Вы раскроете, где Грибоедов писал «Горе от ума» и где Пушкин впервые читал «Бориса Годунова», кто стал прототипом Кисы Воробьянинова и где в годы войны находилась Ставка Сталина. Отыщете особняк «фарфорового короля», дом трех композиторов и «китайскую шкатулку». Полюбуетесь Чистыми прудами и услышите, почему дом дворянина Юшкова называли рогом изобилия.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Пенсионеры900 ₽
Школьники 12-18 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. Красные ворота вых. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5154 туристов
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу! Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод. С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
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2
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Анна
Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых улиц Москвы - Мясницкой -"… легенды и были"… От дворца Юсуповых, Петровских палат к
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доходным домам 19 в., и словно немного Питерской романтики и духа почувствовала… Москва удивляет и влюбляет снова и снова… А с прекрасным гидом это получается ещё быстрее! С гидом нам очень повезло: отличный рассказчик, хорошо знающий историю, организовала для всех наушники, было все отлично слышно.

Сыну 13 лет, ему и экскурсия, и гид очень понравились, а если и подросток оценил эту прогулку, следовательно, многим взрослым будет всенепременно интересно. Однозначно рекомендую!

Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых
Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых
Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых
Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых
Сходила в День России с сыном на экскурсию Надежды по одной из самых красивых и старых
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А
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки+1
Всё отлично. Только не множко дать свободного времени для фото сьёмки
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Т
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Экскурсовод очень хорошо и с любовью рассказала о каждом уголке улицы. В следующий приезд обязательно посетим что-нибудь ещё
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Экскурсовод очень хорошо и с любовью рассказала о каждом уголке
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Экскурсовод очень хорошо и с любовью рассказала о каждом уголке
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ольга
Очень рекомендую эту и другие экскурсии данного экскурсовода- прекрасной во всех отношениях Надежды. Настолько человек увлечён материалом и заботой о комфорте людей, что нельзя не заметить и не восхититься. Продумано
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всё до деталей, где встать, чтобы не мешать проходящим пешеходам, сколько постоять, чтобы не устать, очень интересные отступления в виде стихов, поговорок, много наглядных материалов: портретов упоминаемых личностей, изображений предметов обсуждения и т д. Интересные факты и информация, которую вы не найдёте в интернете! Ну и, конечно, не последнюю роль играет формат и стоимость экскурсии. Колосальное впечатление, хочется возвращаться снова и снова к услышанному и увиденному!

Очень рекомендую эту и другие экскурсии данного экскурсовода- прекрасной во всех отношениях Надежды. Настолько человек увлечён
Очень рекомендую эту и другие экскурсии данного экскурсовода- прекрасной во всех отношениях Надежды. Настолько человек увлечён
Очень рекомендую эту и другие экскурсии данного экскурсовода- прекрасной во всех отношениях Надежды. Настолько человек увлечён
Очень рекомендую эту и другие экскурсии данного экскурсовода- прекрасной во всех отношениях Надежды. Настолько человек увлечён
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Варвара
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших здесь когда-то. Старинные особняки, красивые улицы и переулки столицы. Рекомендую всем! Я родилась и выросла в Москве,в поездках всегда беру экскурсии, а по Москве как-то даже в голову не приходило. Спасибо большое, Надежда! Вы влюбляете в город снова и снова!
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших
Снова ходила на экскурсию с замечательной Надеждой! Прихватила подругу и… увлекательные рассказы Надежды о людях, живших
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Мария
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
Интересное место, рекомендую посмотреть.
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