Это прогулка в мини-группе от Красных ворот до Чистых прудов. Вы посмотрите на дома разных архитектурных стилей и исторических эпох.
Услышите легенды о верности, преданности и дружбе знаменитостей — Петра I и Александра Меншикова, Надежды фон Мекк и Петра Чайковского, Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе, Бориса Пастернака и Иды Высоцкой.
Услышите легенды о верности, преданности и дружбе знаменитостей — Петра I и Александра Меншикова, Надежды фон Мекк и Петра Чайковского, Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе, Бориса Пастернака и Иды Высоцкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Усадьба Лобанова-Ростовского. Некоторые источники утверждают, что жена хозяина дома Анна Петровна Малиновская сосватала здесь Пушкина с Натальей Гончаровой.
- Дом трёх композиторов. Вы узнаете, кому Пётр Чайковский посвятил четвёртую симфонию в память об особенной дружбе.
- Здание Центросоюза. Поговорим о том, как революционные идеи французского архитектора Ле Корбюзье повлияли на историю мирового и московского градостроительства, определили облик зданий и целых районов Москвы.
- Усадьба Барышникова-Бегичевых. Посмотрите на жилой дом, видевший сливки московского общества — от Грибоедова и Толстого до декабристов. Обсудим, почему Александр Грибоедов называл Степана Бегичева «ваше флегмородие» и как «невинная» шутка друзей над барышней обернулась дуэлью.
- Станция метро «Чистые пруды». Заглянем в один из самых красивых наземных павильонов московского метро работы архитектора Николая Колли.
- Памятник Грибоедову. Расскажу, как дружба русского дипломата, гениального поэта и драматурга с княжной Ниной Чавчавадзе переросла в великую любовь и как сложилась судьба Нины после смерти Грибоедова.
- Церковь Архангела Гавриила — «Меншикова башня». Вы узнаете, что осталось от оригинальной скульптурной отделки церкви и какими качествами нужно было обладать Алексашке Меншикову, чтобы стать любимцем Петра I.
- Чистопрудный бульвар. Выясните, как пруды «поганые» стали «чистыми».
- Сретенский бульвар. Побываете на самом коротком бульваре Бульварного кольца.
- Доходный дом врача П. Воронина. Обсудим на чем основывалась творческая плодотворная дружба двух неординарных и невероятно талантливых личностей — Константина Коровина и Федора Шаляпина.
- Дом политехнического общества в Малом Харитоньевском переулке. Выясним, как готические элементы на фасаде подружились со сталинскими звёздами.
- Особняк купца Августа Рериха. Грибоедовский ЗАГС. Узнаем, кто был свидетелем на «звёздной» свадьбе космонавтов Валентины Терешковой и Андриана Николаева.
- Особняк чаеторговца Давида Высоцкого. Заглянув в переулок Огородной слободы, вы увидите одно из самых красивых зданий. Здесь жила Ида Высоцкая — первая любовь Бориса Пастернака.
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.
- Если будет желание зайти в храм, оденьтесь, пожалуйста, соответствующе.
в пятницу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 859 туристов
Добрый день! Я Мария. Я профессиональный, аккредитованный московский гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В прошлом — учитель географии. Кандидат педагогических наук. Увлечена историей и культурой. Приглашаю вас в виртуальноеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кучина
1 сен 2024
Спасибо за замечательную экскурсию! Обязательно вернемся и порекомендуем друзьям! Очень интересно было слушать
Н
Наталья
24 авг 2024
Каким было мое удивление, когда я попала к этому экскурсоводу! Приятная, вежливая, умеет заинтересовать и рассказывает так, что не хочется упустить ни словечка, ни факта. Узнала много нового, хотя хожу часто по этим местам, но поняла, что совсем не знаю родной город.
Теперь только к Марие за экскурсиями.
Ооочень ре-ко-мен-ду-ю!
Теперь только к Марие за экскурсиями.
Ооочень ре-ко-мен-ду-ю!
Я
Яна
23 авг 2024
Очень интересная экскурсия! От всей души рекомендуем этот маршрут. Два часа пролетели незаметно! Огромная благодарность Марии за новые знания!
Армине
18 авг 2024
Отличная экскурсия с Марией! Удивила и заинтриговала своими рассказами. Замечательная прогулка по московским переулкам. На таких экскурсиях можно услышать то, что не найдешь в интернете. Спасибо Марии, рекомендую всем!
Мария
5 авг 2024
Спасибо за экскурсию. На Мясницкой, что не дом, то история. Поразила история о А. С. Грибоедове. Жаль, что в школе такое не рассказывают. Захотелось перечитать,,Горе от ума,,. РЕКОМЕНДУЮ.
Павел
5 авг 2024
Отлично провел время! Спасибо Марии за увлекательную экскурсию. О каждом доме на маршруте у нее есть интересные истории, факты, интриги. Не замечаешь, как летит время. Больше всего понравилась история дружбы Шаляпина и Коровина. А дуэль Грибоедова с Якубовичем так живо и в красках могла описать только Мария! Рекомендую! Еще раз спасибо.
Б
Борис
5 авг 2024
Побывал на экскурсии на Мясницкой улице с Марией. Это не первая моя экскурсия с этим экскурсоводом. Поражает хитросплетение судеб на улице, где казалось оставили след все знаменитые люди России. Никогда не думал, что в переулках Мясницкой столько интересных объектов. Мария умеет удивить: новые имена и факты, немного интерактива. Здорово! Однозначно рекомендую всем.
Н
Наталья
4 авг 2024
Спасибо за экскурсию. Очень познавательно, интересно, динамично! Мясницкая- переплетение судеб. Столько интересных историй услышала от Марии в этот короткий промежуток времени.
Всем, кто интересуется историей рекомендую. Лучший экскурсовод!
Всем, кто интересуется историей рекомендую. Лучший экскурсовод!
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