К Кучина Спасибо за замечательную экскурсию! Обязательно вернемся и порекомендуем друзьям! Очень интересно было слушать

Н Наталья Каким было мое удивление, когда я попала к этому экскурсоводу! Приятная, вежливая, умеет заинтересовать и рассказывает так, что не хочется упустить ни словечка, ни факта. Узнала много нового, хотя хожу часто по этим местам, но поняла, что совсем не знаю родной город.

Теперь только к Марие за экскурсиями.

Ооочень ре-ко-мен-ду-ю!

Я Яна Очень интересная экскурсия! От всей души рекомендуем этот маршрут. Два часа пролетели незаметно! Огромная благодарность Марии за новые знания!

Армине Отличная экскурсия с Марией! Удивила и заинтриговала своими рассказами. Замечательная прогулка по московским переулкам. На таких экскурсиях можно услышать то, что не найдешь в интернете. Спасибо Марии, рекомендую всем!

Мария Спасибо за экскурсию. На Мясницкой, что не дом, то история. Поразила история о А. С. Грибоедове. Жаль, что в школе такое не рассказывают. Захотелось перечитать,,Горе от ума,,. РЕКОМЕНДУЮ.

Павел Отлично провел время! Спасибо Марии за увлекательную экскурсию. О каждом доме на маршруте у нее есть интересные истории, факты, интриги. Не замечаешь, как летит время. Больше всего понравилась история дружбы Шаляпина и Коровина. А дуэль Грибоедова с Якубовичем так живо и в красках могла описать только Мария! Рекомендую! Еще раз спасибо.

Б Борис Побывал на экскурсии на Мясницкой улице с Марией. Это не первая моя экскурсия с этим экскурсоводом. Поражает хитросплетение судеб на улице, где казалось оставили след все знаменитые люди России. Никогда не думал, что в переулках Мясницкой столько интересных объектов. Мария умеет удивить: новые имена и факты, немного интерактива. Здорово! Однозначно рекомендую всем.