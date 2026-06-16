Отправляемся в Плёс — город художников, уютных купеческих особняков и красивых видов на Волге.
Вы побываете в местах, которые вдохновляли Исаака Левитана и увидите знакомые по его полотнам пейзажи.
Прогуляетесь по набережной и насладитесь атмосферой города, где искусство по-прежнему остаётся частью повседневной жизни.
Вы побываете в местах, которые вдохновляли Исаака Левитана и увидите знакомые по его полотнам пейзажи.
Прогуляетесь по набережной и насладитесь атмосферой города, где искусство по-прежнему остаётся частью повседневной жизни.
Описание экскурсии
7:15 — выезд из Москвы
13:00 — прибытие в Плёс
13:30–15:00 — прогулка по городу
Вы побываете в местах, которые вдохновляли Исаака Левитана — а именно:
- подниметесь на Соборную гору и полюбуетесь панорамами Плёса
- увидите знаменитую церковь, запечатлённую на картине «Над вечным покоем»
с прогуляетесь по Волжской набережной с её особняками, памятником Левитану и художниками, что работают под открытым небом
А ещё:
- по желанию самостоятельно посетите Дом-музей Левитана
- узнаете, почему именно Плёс стал одним из главных мест в творческой судьбе живописца
15:00–15:45 — свободное время
Можете пообедать в кафе на набережной и погулять по городу в своём ритме.
16:00–17:00 — теплоходная прогулка по Волге
По желанию — билеты мы поможем купить заранее.
17:30–00:00 — обратная дорога в Москву
В зависимости от дорожной ситуации можем приехать и позже — после закрытия метро.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (с проездом по платным дорогам), аренда радиогидов
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в Музей Левитана — 300 ₽ за чел., теплоходная прогулка — 980 ₽ за чел., обед — по ценам меню
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5970 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Новогиреево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1157 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Чарующий Плёс с полотен Левитана (из Москвы)»
Групповая
до 25 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность - групповая экскурсия
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1100 ₽ за человека
Групповая
Мистика и реальность булгаковской Москвы
Прогулка по Москве, раскрывающая мистические и реальные аспекты творчества Булгакова. Узнайте о местах, вдохновивших писателя, и его жизни
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
18 июн в 14:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва не как у всех
Автопешеходная экскурсия с остановками в неожиданных местах
20 июн в 09:00
21 июн в 09:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
5970 ₽ за человека