Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
1 сен в 07:00
6 сен в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Верея и «Русская горница»
Побывать в самом маленьком городе Подмосковья, а также в музее народных обычаев
Начало: У метро Саларьево или Филатов луг
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: В районе ст. м Каширская
Сегодня в 07:00
6 сен в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
