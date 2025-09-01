Мои заказы

Плёс – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Плёс» в Москве, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
1 сен в 07:00
6 сен в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Живописная Верея и «Русская горница»
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Верея и «Русская горница»
Побывать в самом маленьком городе Подмосковья, а также в музее народных обычаев
Начало: У метро Саларьево или Филатов луг
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
На автобусе
13 часов
19 отзывов
Групповая
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: В районе ст. м Каширская
Сегодня в 07:00
6 сен в 07:00
4200 ₽ за человека
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Плёс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
  2. Живописная Верея и «Русская горница»
  3. Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
  4. Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Набережная
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Плёс" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 43 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Плёс», 21 ⭐ отзыв, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь