Приглашаем на романтический квест, в основе которого лежит история, произошедшая в Москве позапрошлого столетия. Вы пройдете по пути одного из трех персонажей: молодого литератора, врача или артиста, восстановите сюжет любовных перипетий и узнаете, чем закончилась эта история. И конечно, прогуляетесь по самым красивым местам в центре столицы, сравнивая прошлое и настоящее.

Описание квеста

Любовь в большом городе

Молодой литератор влюбляется в девушку, но оказывается, что она замужем. Врач узнает о неверности любимой жены. Талантливый артист и примерный семьянин один вынужден покинуть родную страну при загадочных обстоятельствах. Звучит как заголовки газет? На самом деле это реалии жизни творческой интеллигенции 19 века. Эти три сюжета затерялись в водовороте стремительной и яркой московской жизни. Сегодня вам придется прогуляться по улицам города, чтобы восстановить ход тех странных событий.

Интерактивная прогулка по Москве

Это романтический квест, в основе которого лежат реальные истории любви, рассказанные в письмах. Вас встретит ведущий, который объяснит правила игры и отдаст реквизит для прохождения квеста. Передвигаясь от точки к точке, вы будете определять адрес со следующей подсказкой. А ведущий будет появляться на разных точках маршрута, дополняя квест интересными рассказами. Прогулка пройдет в самом центре Москвы (Театральная площадь, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, Камергерский и Столешников переулки) в атмосфере конца 19 столетия.

Организационные детали