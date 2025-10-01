Исследовать Москву в интерактивном формате и узнать о реальных историях любви из 19 века
Приглашаем на романтический квест, в основе которого лежит история, произошедшая в Москве позапрошлого столетия.
Вы пройдете по пути одного из трех персонажей: молодого литератора, врача или артиста, восстановите сюжет любовных перипетий и узнаете, чем закончилась эта история. И конечно, прогуляетесь по самым красивым местам в центре столицы, сравнивая прошлое и настоящее.
Описание квеста
Любовь в большом городе
Молодой литератор влюбляется в девушку, но оказывается, что она замужем. Врач узнает о неверности любимой жены. Талантливый артист и примерный семьянин один вынужден покинуть родную страну при загадочных обстоятельствах. Звучит как заголовки газет? На самом деле это реалии жизни творческой интеллигенции 19 века. Эти три сюжета затерялись в водовороте стремительной и яркой московской жизни. Сегодня вам придется прогуляться по улицам города, чтобы восстановить ход тех странных событий.
Интерактивная прогулка по Москве
Это романтический квест, в основе которого лежат реальные истории любви, рассказанные в письмах. Вас встретит ведущий, который объяснит правила игры и отдаст реквизит для прохождения квеста. Передвигаясь от точки к точке, вы будете определять адрес со следующей подсказкой. А ведущий будет появляться на разных точках маршрута, дополняя квест интересными рассказами. Прогулка пройдет в самом центре Москвы (Театральная площадь, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, Камергерский и Столешников переулки) в атмосфере конца 19 столетия.
Организационные детали
Квест подойдет для взрослых или семейной прогулки с детьми. Не волнуйтесь, задания легкие, вы справитесь с ними, даже если раньше не участвовали в таком формате.
Количество сюжетных линий определяется количеством участников (чем вас больше, тем больше «открытых» персонажей)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 345 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино.
В моей
команде работают суперведущие:
— Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру;
— Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.
Отзывы и рейтинг
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
1 окт 2025
Потрясающий квест, который буду всем вокруг советовать еще очень долго! Наверное самое интересное погружение в историю, которое у меня когда либо было. Во время квеста было много раздаточного материала, который читать дальше
помогает чуть глубже проникнуться историей. Не было наверное ни одного момента, когда мы могли бы заскучать. Ходили компанией девчонок, и всем прям крайне советую сходить с подружками на такое интересное мероприятие.
Тамара
10 окт 2023
Экскурсия прекрасна!!!
Я и мои друзья остались очень довольны экскурсией- все было увлекательно, с душой, нестандартно и интересно. Много реквизита, который погружает в атмосферу тех времен о которых идет речь. Узнавали неожиданные вещи о знаменитых всему миру людях. С радостью рекомендую экскурсию! Очень наполняющий досуг👍
Снежана
19 сен 2023
Замечательный квест о любви по центру Москвы:) то, что нужно для девичника😍 спасибо!