в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Мои заказы

От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс

Исследуйте культовые места Москвы и примите участие в мастер-классе по изготовлению десертов. Узнайте тайны Волхонки и истории фабрики
В рамках этой программы вы посетите две знаковые точки Москвы: храм Христа Спасителя и фабрику «Красный Октябрь».

На прогулке с элементами квеста откроются тайны Волхонки, история строительства храма и легенды о проклятии.

На Патриаршем мосту вас ждут вдохновляющие панорамы, а на Берсеневской набережной - рассказы о кондитерской фабрике. Завершите день на мастер-классе, создавая десерт под руководством шоколадных фей
5
4 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🕌 Узнать тайны храма Христа Спасителя
  • 🏙️ Полюбоваться панорамами с Патриаршего моста
  • 🍫 Принять участие в сладком мастер-классе
  • 🏛️ Исследовать архитектуру «Красного Октября»
  • 📜 Открыть для себя истории о Волхонке
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс

Что можно увидеть

  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Красный Октябрь
  • Берсеневская набережная

Описание мастер-класса

Тайны Волхонки и храма Христа

Я расскажу о самой музейной улице города — Волхонке. Вы узнаете, как на месте Конюшенного двора вырос самый популярный музей Москвы и как Пушкинский обзавелся мумиями. Выясните, где жил кровавый опричник Ивана Грозного — Малюта Скуратов, где располагался трактир Волхонка и что там подавали. Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет.

Вдохновляющие панорамы с Патриаршего моста

После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной. Полюбуетесь на самый скандальный, по социальным опросам, памятник — Петру I. А еще оцените экстерьер дома, где располагался «Comedy club» начала 20 века.

Легендарный фабричный комплекс

Поговорим об архитектуре в стиле хайтек и палатах 16 века на Берсеневской набережной. А затем перенесемся во времена, когда здесь появилась будущая звезда кондитерского мира России. Вы узнаете, где росла «Роза Эйнема», почему с шоколадной фабрики так не хотели уходить рабочие. Кто из знаменитостей там работал, где крутили рекламу шоколада и какие десерты с конфетами были популярны в разные периоды «Красного Октября».

Сладкий мастер-класс

Шоколадные феи помогут каждому сотворить маленькое кондитерское чудо. Под их чутким руководством вы сможете изготовить десерт на вафельной основе с орешками, сухофруктами и растопленным шоколадом.

Организационные детали

  • Возраст детей 6+
  • Участие в мастер-классе и экскурсия по музею фабрики «Красный Октябрь» — оплачивается отдельно 1200 ₽/чел. Если вас меньше 15 человек, то вы присоединитесь к группе (до 15 участников), которую собирает фабрика. Время мастер-класса от фабрики можно уточнить в переписке с гидом.
  • По вашему желанию мы можем зайти в храм, но экскурсию внутри я не веду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3580 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
читать дальшеуменьшить

нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Наталья
Не очень повезло с погодой, но экскурсия все равно оставила приятные впечатления, было интересно и познавательно. Для младшего участника экскурсии был небольшой квест!
Не очень повезло с погодой, но экскурсия все равно оставила приятные впечатления, было интересно и познавательно.
Не очень повезло с погодой, но экскурсия все равно оставила приятные впечатления, было интересно и познавательно.
Не очень повезло с погодой, но экскурсия все равно оставила приятные впечатления, было интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательный гид Виктория!!!! Для наших детей это оказался не просто маршрут, а целый квест от Феи Карамельки с интересными заданиями на конфетных фантиках и сладким призом в конце! Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурси!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо за экскурсию, для нас был важен акцент на детей. Виктория успела и детей заинтересовать интересными историями и легким квестом и рассказать взрослым более сложные факты. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Elena
Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс»

Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Ключи от храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Ключи от храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 25 чел.
Храм Василия Блаженного: жемчужина Красной площади
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Василия Блаженного: жемчужина Красной площади
Раскрыть секреты одного из самых популярных культурных символов России
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Расписание: в субботу в 11:30
15 авг в 11:30
22 авг в 11:30
1300 ₽ за человека
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
16 авг в 13:00
19 авг в 12:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 9600 ₽ за экскурсию