в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс

Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России

В программе объединены две культовых точки столицы и десятки историй о них и окрестностях.

На прогулке с элементами квеста вы узнаете, где жил главный палач Грозного, почему место, на котором стоит храм, проклято и в каком доме находился «Comedy club» начала 20 века.

Проследите историю легендарной кондитерской фабрики.

А после изготовите десерт в самом сладком месте Москвы.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс

Что вас ожидает

Тайны Волхонки и храма Христа

Я расскажу о самой музейной улице города — Волхонке. Вы узнаете, как на месте Конюшенного двора вырос самый популярный музей Москвы и как Пушкинский обзавелся мумиями. Выясните, где жил кровавый опричник Ивана Грозного — Малюта Скуратов, где располагался трактир Волхонка и что там подавали. Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет.

Вдохновляющие панорамы с Патриаршего моста

После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной. Полюбуетесь на самый скандальный, по социальным опросам, памятник — Петру I. А еще оцените экстерьер дома, где располагался «Comedy club» начала 20 века.

Легендарный фабричный комплекс

Поговорим об архитектуре в стиле хайтек и палатах 16 века на Берсеневской набережной. А затем перенесемся во времена, когда здесь появилась будущая звезда кондитерского мира России. Вы узнаете, где росла «Роза Эйнема», почему с шоколадной фабрики так не хотели уходить рабочие. Кто из знаменитостей там работал, где крутили рекламу шоколада и какие десерты с конфетами были популярны в разные периоды «Красного Октября».

Сладкий мастер-класс

Шоколадные феи помогут каждому сотворить маленькое кондитерское чудо. Под их чутким руководством вы сможете изготовить десерт на вафельной основе с орешками, сухофруктами и растопленным шоколадом. А после, в теплое время года, поднимемся на крышу «Красного Октября», с которой вам откроется чудесный вид на набережные Москвы.

Организационные детали

  • Участие в мастер-классе оплачивается отдельно, 350 руб. /человека. Проводится для групп от 4 участников.
  • Возраст детей 6+

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.
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