в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

В рамках этой программы вы посетите две знаковые точки Москвы: храм Христа Спасителя и фабрику «Красный Октябрь». На прогулке с элементами квеста откроются тайны Волхонки, история строительства храма и легенды о проклятии. На Патриаршем мосту вас ждут вдохновляющие панорамы, а на Берсеневской набережной - рассказы о кондитерской фабрике. Завершите день на мастер-классе, создавая десерт под руководством шоколадных фей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Тайны Волхонки и храма Христа

Я расскажу о самой музейной улице города — Волхонке. Вы узнаете, как на месте Конюшенного двора вырос самый популярный музей Москвы и как Пушкинский обзавелся мумиями. Выясните, где жил кровавый опричник Ивана Грозного — Малюта Скуратов, где располагался трактир Волхонка и что там подавали. Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет.

Вдохновляющие панорамы с Патриаршего моста

После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной. Полюбуетесь на самый скандальный, по социальным опросам, памятник — Петру I. А еще оцените экстерьер дома, где располагался «Comedy club» начала 20 века.

Легендарный фабричный комплекс

Поговорим об архитектуре в стиле хайтек и палатах 16 века на Берсеневской набережной. А затем перенесемся во времена, когда здесь появилась будущая звезда кондитерского мира России. Вы узнаете, где росла «Роза Эйнема», почему с шоколадной фабрики так не хотели уходить рабочие. Кто из знаменитостей там работал, где крутили рекламу шоколада и какие десерты с конфетами были популярны в разные периоды «Красного Октября».

Сладкий мастер-класс

Шоколадные феи помогут каждому сотворить маленькое кондитерское чудо. Под их чутким руководством вы сможете изготовить десерт на вафельной основе с орешками, сухофруктами и растопленным шоколадом.

Организационные детали