в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Я расскажу о самой музейной улице города — Волхонке. Вы узнаете, как на месте Конюшенного двора вырос самый популярный музей Москвы и как Пушкинский обзавелся мумиями. Выясните, где жил кровавый опричник Ивана Грозного — Малюта Скуратов, где располагался трактир Волхонка и что там подавали. Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет.
После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной. Полюбуетесь на самый скандальный, по социальным опросам, памятник — Петру I. А еще оцените экстерьер дома, где располагался «Comedy club» начала 20 века.
Поговорим об архитектуре в стиле хайтек и палатах 16 века на Берсеневской набережной. А затем перенесемся во времена, когда здесь появилась будущая звезда кондитерского мира России. Вы узнаете, где росла «Роза Эйнема», почему с шоколадной фабрики так не хотели уходить рабочие. Кто из знаменитостей там работал, где крутили рекламу шоколада и какие десерты с конфетами были популярны в разные периоды «Красного Октября».
Шоколадные феи помогут каждому сотворить маленькое кондитерское чудо. Под их чутким руководством вы сможете изготовить десерт на вафельной основе с орешками, сухофруктами и растопленным шоколадом. А после, в теплое время года, поднимемся на крышу «Красного Октября», с которой вам откроется чудесный вид на набережные Москвы.