в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Я расскажу о самой музейной улице города — Волхонке. Вы узнаете, как на месте Конюшенного двора вырос самый популярный музей Москвы и как Пушкинский обзавелся мумиями. Выясните, где жил кровавый опричник Ивана Грозного — Малюта Скуратов, где располагался трактир Волхонка и что там подавали. Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет.
Вдохновляющие панорамы с Патриаршего моста
После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной. Полюбуетесь на самый скандальный, по социальным опросам, памятник — Петру I. А еще оцените экстерьер дома, где располагался «Comedy club» начала 20 века.
Легендарный фабричный комплекс
Поговорим об архитектуре в стиле хайтек и палатах 16 века на Берсеневской набережной. А затем перенесемся во времена, когда здесь появилась будущая звезда кондитерского мира России. Вы узнаете, где росла «Роза Эйнема», почему с шоколадной фабрики так не хотели уходить рабочие. Кто из знаменитостей там работал, где крутили рекламу шоколада и какие десерты с конфетами были популярны в разные периоды «Красного Октября».
Сладкий мастер-класс
Шоколадные феи помогут каждому сотворить маленькое кондитерское чудо. Под их чутким руководством вы сможете изготовить десерт на вафельной основе с орешками, сухофруктами и растопленным шоколадом.
Организационные детали
Возраст детей 6+
Участие в мастер-классе и экскурсия по музею фабрики «Красный Октябрь» — оплачивается отдельно 1200 ₽/чел. Если вас меньше 15 человек, то вы присоединитесь к группе (до 15 участников), которую собирает фабрика. Время мастер-класса от фабрики можно уточнить в переписке с гидом.
По вашему желанию мы можем зайти в храм, но экскурсию внутри я не веду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3580 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама.
Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко читать дальшеуменьшить
нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
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Наталья
Не очень повезло с погодой, но экскурсия все равно оставила приятные впечатления, было интересно и познавательно. Для младшего участника экскурсии был небольшой квест!
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О
Ольга
Замечательный гид Виктория!!!! Для наших детей это оказался не просто маршрут, а целый квест от Феи Карамельки с интересными заданиями на конфетных фантиках и сладким призом в конце! Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурси!
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О
Оксана
Спасибо за экскурсию, для нас был важен акцент на детей. Виктория успела и детей заинтересовать интересными историями и легким квестом и рассказать взрослым более сложные факты. Рекомендуем.
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Elena
Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)
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