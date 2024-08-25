«Красный Октябрь», или товарищество «Эйнем», — легенда кондитерского производства, которой в 2024 году исполнилось 175 лет. Сейчас здесь уже не делают сладости, но это не помешает нам исследовать пространство и погрузиться в прошлое, ведь внутри краснокирпичных корпусов осталось много от той эпохи.

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Описание экскурсии

Мы побываем в опенспейсах начала 20 века с эргономичными дизайнерскими решениями, которые продолжают восхищать и сегодня. Поговорим о новаторских приёмах прошлого, строительных материалах и технологиях и, конечно, о печенье, карамели и шоколаде, вкус которых знаком каждому с детства.

Вы увидите:

краснокирпичные корпуса фабрики

парадную конторского корпуса с эффектной лестницей

оригинальные дореволюционные интерьеры дирекции фабрики

несгораемые сейфы, которые пережили все перипетии 20 века

Вы узнаете:

почему фабрика появилась именно в этой части Москвы

как называется стиль, в котором строились дореволюционные фабрики и заводы, и в чём его особенность

что такое «своды Монье» и откуда ведут свою историю современные небоскрёбы

как сделать несгораемый сейф и сколько это стоит

каким впечатляющим рекламным ходам можно поучиться у маркетологов прошлого

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.