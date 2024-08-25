«Красный Октябрь», или товарищество «Эйнем», — легенда кондитерского производства, которой в 2024 году исполнилось 175 лет.
Сейчас здесь уже не делают сладости, но это не помешает нам исследовать пространство и погрузиться в прошлое, ведь внутри краснокирпичных корпусов осталось много от той эпохи.
Сейчас здесь уже не делают сладости, но это не помешает нам исследовать пространство и погрузиться в прошлое, ведь внутри краснокирпичных корпусов осталось много от той эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00
Описание экскурсии
Мы побываем в опенспейсах начала 20 века с эргономичными дизайнерскими решениями, которые продолжают восхищать и сегодня. Поговорим о новаторских приёмах прошлого, строительных материалах и технологиях и, конечно, о печенье, карамели и шоколаде, вкус которых знаком каждому с детства.
Вы увидите:
- краснокирпичные корпуса фабрики
- парадную конторского корпуса с эффектной лестницей
- оригинальные дореволюционные интерьеры дирекции фабрики
- несгораемые сейфы, которые пережили все перипетии 20 века
Вы узнаете:
- почему фабрика появилась именно в этой части Москвы
- как называется стиль, в котором строились дореволюционные фабрики и заводы, и в чём его особенность
- что такое «своды Монье» и откуда ведут свою историю современные небоскрёбы
- как сделать несгораемый сейф и сколько это стоит
- каким впечатляющим рекламным ходам можно поучиться у маркетологов прошлого
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Берсеневской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 379 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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