Погрузитесь в мир любимого лакомства детства на фабрике глазированных сырков! Вы увидите производство сырков из натурального молока, попробуете их прямо с конвейера, посетите интерактивный музей коровы и примете участие в мастер-классе по упаковке йогурта с дегустацией.
Описание мастер-класса
Секреты сладкого производства и дегустация любимого лакомства
Вернитесь в сладкое детство на экскурсии по фабрике легендарных глазированных сырков! Вы увидите, как из натурального молока, ванили с Мадагаскара и бельгийского шоколада рождаются любимые лакомства, попробуете сырки прямо с конвейера и узнаете все секреты их производства. Вас ждёт интерактивный музей коровы с уникальными муляжами, где можно попробовать себя в роли дояра, а также мастер-класс по упаковке йогурта, который можно забрать с собой. Завершит экскурсию вкусная дегустация сырков и сладкий сувенир на память о настоящем шоколадно-ванильном приключении! Важная информация:
- На фабрику дети допускаются с 5 лет.
- При бронировании указывайте ФИО, паспортные данные и дату рождения.
- Время сбора и отправления может отличаться, точное время указано в вашей путёвке (так как в день проводится несколько туров).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Бабушкинская, выход №3
Завершение: Москва (по пути следования автобуса)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- На фабрику дети допускаются с 5 лет
- При бронировании указывайте ФИО, паспортные данные и дату рождения
- Время сбора и отправления может отличаться, точное время указано в вашей путёвке (так как в день проводится несколько туров)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
13 окт 2025
Великолепная экскурсия, интересно и познавательно. Экскурсоводу отдельное спасибо.
М
Мария
13 окт 2025
Все прошло замечательно, очень понравился наш гид Елена Николаевна. Очень приятный и открытый человек. Сырки вкуснее, чем в магазине 😁 Дорога обратно заняла много времени, но к этому просто нужно быть готовым, так как вечер воскресенья) я бы с радостью ещё раз выбрала организатора и поехала на другие экскурсии.
П
Полина
13 окт 2025
Г
Галина
27 авг 2025
Сама экскурсия по-сути аниматорская программа. Сначала 20 минут до начала все бегают в хороводах со скоморохами. Потом все идут 50 минут слушать лекцию, где рассказывают про одомашнивание коров. Потом небольшая
S
Svetlana
22 июн 2025
Очень понравилось, прям добрая экскурсия выходного дня:)
Т
Тимофей
26 мая 2025
В целом, экскурсия мне понравилась. Сотрудники приветливые. Экскурсия начинается ещë в автобусе, с рассказа про историю городов проезжаемых по дороге и других интересных фактов. В музее и заводе было интересно,
Е
Елена
8 мая 2025
Р
Реутова
3 июн 2024
Я
Яна
19 мая 2024
В
Владимир
11 мая 2024
Очень интересно и вкусно! Рекомендую!
Е
Емцева
7 ноя 2023
А
Анастасия
18 окт 2023
Почти все понравилось, хотелось бы больше увидеть производство, сделать что то самому, этого было очень мало
А
Анастасия
19 июл 2023
Экскурсия очень понравилась! Ездили 16.07
Гид и экскурсоводы интересно обо всем рассказывали.
В экскурсию входит: небольшой обход территории, дом музей, одним глазком взглянуть на производство, дегустация, свободное время на посещение магазина, а так же игры с 2 телятами, если те не будут спать))
Экскурсия оправдала все ожидания! Очень советую
Гид и экскурсоводы интересно обо всем рассказывали.
В экскурсию входит: небольшой обход территории, дом музей, одним глазком взглянуть на производство, дегустация, свободное время на посещение магазина, а так же игры с 2 телятами, если те не будут спать))
Экскурсия оправдала все ожидания! Очень советую
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату и Александровский сад
Начало: Площадь Охотный ряд, памятник Жукову
Расписание: Все дни кроме четверга в 10:00
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
2000 ₽ за билет
Групповая
до 20 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Откройте для себя величие Красной площади и тайны Александровского сада, наслаждаясь историей и культурой столицы в компании опытного гида
Начало: У касс Кремля внутри сада
21 ноя в 18:00
28 ноя в 18:00
650 ₽ за человека
Групповая
до 28 чел.
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На проходной №1 ФОП «Измайлово» (со стороны СВХ) -...
27 дек в 15:00
3 янв в 15:00
2450 ₽ за человека