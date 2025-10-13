читать дальше

дегустация и «мастер класс по изготовлению йогурта» — всем раздают баночки с этикетками их надо засунуть в автомат, где они якобы наполнятся. В итоге с другой стороны автомата просто раздают готовые бутылки. Рядом стоит корова, которую можно «подоить» — ничего общего с реальной дойкой. В конце выдают коробку с желе и тремя сырками.

После этого, наконец, экскурсия на «производство». Одна линия за стеклом + обойти здание и пункт молокоприема. На линии дают продегустировать сырки, на молокоприеме показывают вулкан из соды с уксусом. Производственная часть длится минут 20 и создает четкое ощущение, что эту линии построили и держат специально ради экскурсий.



Туроператор. Мы пришли на место в ровно назначенное время встречи. Никто не встречал. На парковке куча автобусов, мы обошли все, не поняли, какой наш, решили позвонить на горячую линию. Мы по второму кругу обошли — номера нет. В итоге нашлись только когда мне позвонил сам экскурсовод прийдем ли мы вообще. Оказывается, автобус заменили, оператор перепутал. Автобус был с рекламой школы, на экскурсию ничего не намекало, экскурсовод просто сидел в автобусе, даже не вышел встретить, когда мы сказали, что потерялись. Пока были на экскурсии автобус явно катался с пассажирами, хотя личные вещи разрешали оставить в салоне.