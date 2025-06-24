Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Москве «ВДНХ: путешествие сквозь эпохи»
Отправиться в прошлое на собранной студентами-физиками машине времени и узнать историю выставки
Начало: На территории ВДНХ
Завтра в 00:00
26 июн в 00:00
1200 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Детская квест-экскурсия по ВДНХ «Загадки из прошлого»
Про подземные ходы и космические каштаны
Начало: У ВДНХ
27 июн в 10:00
28 июн в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Квест
до 7 чел.
ВДНХ и тайны цветочной планеты: весёлый квест для взрослых и детей
Погулять по одному из самых грандиозных парков Москвы и узнать историю этого удивительного места
Начало: У входа на ВДНХ
7 июл в 10:00
9 июл в 10:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 7 чел.
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