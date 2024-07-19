4 часа
Групповая
до 20 чел.
В трендеПрогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Начало: От арки главного входа ВДНХ
Расписание: в четверг в 10:00
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
1 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Я покажу тебе ВДНХ
Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
Начало: У метро ВДНХ
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
7 340₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира19 июля 2024Понравилось все: замечательный рассказ экскурсовода в Музее космонавтики и в павильоне "Макет Москвы", неспешный ход экскурсии и прогулки по ВДНХ.
- ЕЕлена18 июля 2024Отличная экскурсия и гид. Даже ребенок слушал с удовольствием. Единственно хотелось добавить пунктик для трипстера, чтобы подробнее объясняли как найти гида, т. к. экскурсия совместная с другим агентством. Жаль много не успели из-за опоздания.
- ЛЛариса16 апреля 2024Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ВДНХ для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "ВДНХ для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «ВДНХ для детей», 10 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь