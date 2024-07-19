ВДНХ для детей – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «ВДНХ для детей» в Москве, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Пешая
4 отзыва
4 часа
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Начало: От арки главного входа ВДНХ
Расписание: в четверг в 10:00
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
1 500 за человека
Я покажу тебе ВДНХ
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Я покажу тебе ВДНХ
Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
Начало: У метро ВДНХ
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
7 340 за всё до 5 чел.
ВДНХ для детей
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
7 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    19 июля 2024
    Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
    Понравилось все: замечательный рассказ экскурсовода в Музее космонавтики и в павильоне "Макет Москвы", неспешный ход экскурсии и прогулки по ВДНХ.
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    На ходу можно было перекусить! Четыре часа пролетели незаметно. Хотя на ВДНХ я бывала не раз, но благодаря экскурсии узнала много интересного и нового.

  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
    Отличная экскурсия и гид. Даже ребенок слушал с удовольствием. Единственно хотелось добавить пунктик для трипстера, чтобы подробнее объясняли как найти гида, т. к. экскурсия совместная с другим агентством. Жаль много не успели из-за опоздания.
    Отличная экскурсия и гид. Даже ребенок слушал с удовольствием. Единственно хотелось добавить пунктик для трипстера, чтобыОтличная экскурсия и гид. Даже ребенок слушал с удовольствием. Единственно хотелось добавить пунктик для трипстера, чтобыОтличная экскурсия и гид. Даже ребенок слушал с удовольствием. Единственно хотелось добавить пунктик для трипстера, чтобы
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
    Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с
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    которой мы начали и далее перешли на ВДНХ. Очень много полезной информации о павильонах, архитектурынх объектах. Не смотря на то, что вход на выставку свободный, рекомендую все-таки взять экскурсию. Потому что без гида - это просто здания. Архитектура, где-то своебразная, но не более. Именно гид делает экскурсию, и она была на высоте. Спасибо большое за хорошо проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ВДНХ для детей»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "ВДНХ для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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