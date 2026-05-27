Таруса — маленький город на Оке с большой культурной историей. Здесь отдыхали и работали поэты, писатели и художники, а пейзажи вдохновляли целые поколения творцов. Вы прогуляетесь по тихим улочкам, побываете на даче Паустовского и поймёте, почему это место называют Долиной грёз.

Описание экскурсии

Дорога в Тарусу

По пути гид расскажет истории о городе и его знаменитых дачниках — от Цветаевой до Окуджавы.

Прогулка по Тарусе

Вы пройдёте по уютным улочкам между Таруской и Окой, увидите набережную, городской сад и памятники Цветаевой, Ахмадуллиной и Паустовскому.

Дача Паустовского

Побываете в доме писателя, где сохранилась атмосфера его жизни. Прогуляетесь по саду-дендрарию и спуститесь к реке Таруске. Услышите историю любви Паустовского и его встречи с Марлен Дитрих.

Видовые площадки

Выйдете к лучшим панорамам Оки — тем самым, что вдохновляли Поленова и других художников.

Дом литераторов и мозаики

В восстановленном клубе советского санатория вы, при желании, посетите мастерскую Марко Бравура — там хранится одна из крупнейших коллекций современной мозаики.

Дополнительные впечатления

Также можно отправиться на прогулку по Оке на теплоходе, пообедать в городе или устроить чаепитие с «цветаевским» пирогом.

Интересные факты

Вы узнаете, почему Тарусу называют русским Барбизоном, как здесь складывалась дачная культура и чем этот город притягивал творческую интеллигенцию.

Организационные детали