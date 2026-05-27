Долина грёз: дивная Таруса из Москвы

Погрузиться в атмосферу дачной жизни творческой интеллигенции
Таруса — маленький город на Оке с большой культурной историей.

Здесь отдыхали и работали поэты, писатели и художники, а пейзажи вдохновляли целые поколения творцов.

Вы прогуляетесь по тихим улочкам, побываете на даче Паустовского и поймёте, почему это место называют Долиной грёз.
Описание экскурсии

Дорога в Тарусу

По пути гид расскажет истории о городе и его знаменитых дачниках — от Цветаевой до Окуджавы.

Прогулка по Тарусе

Вы пройдёте по уютным улочкам между Таруской и Окой, увидите набережную, городской сад и памятники Цветаевой, Ахмадуллиной и Паустовскому.

Дача Паустовского

Побываете в доме писателя, где сохранилась атмосфера его жизни. Прогуляетесь по саду-дендрарию и спуститесь к реке Таруске. Услышите историю любви Паустовского и его встречи с Марлен Дитрих.

Видовые площадки

Выйдете к лучшим панорамам Оки — тем самым, что вдохновляли Поленова и других художников.

Дом литераторов и мозаики

В восстановленном клубе советского санатория вы, при желании, посетите мастерскую Марко Бравура — там хранится одна из крупнейших коллекций современной мозаики.

Дополнительные впечатления

Также можно отправиться на прогулку по Оке на теплоходе, пообедать в городе или устроить чаепитие с «цветаевским» пирогом.

Интересные факты

Вы узнаете, почему Тарусу называют русским Барбизоном, как здесь складывалась дачная культура и чем этот город притягивал творческую интеллигенцию.

Организационные детали

  • В стоимость включены входной билет в дом Паустовского и радиогид с наушниками
  • Дополнительно (по желанию):
    — обед — 890 ₽
    — чаепитие с «цветаевским» пирогом — 890 ₽
    — прогулка на теплоходе — 1290 ₽ (26.09.2026 недоступно)
    — посещение мастерской Марко Бравура — 1400 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4690 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

